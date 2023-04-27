200 ürünle 30 ülkeye ihracat yapan Eksun Gıda yenilenebilir enerjide de iddialı

Türkiye gıda sektörünün önde gelen kuruluşlarından Eksim Gıda Grubu üretime ve perakendeye yaptığı yatırımlarla her yıl daha da ileriye gidiyor.

1996’dan bu yana Eksim Yatırım Holding AŞ. bünyesinde faaliyet gösteren Eksun Gıda, ikisi Tekirdağ’da biri Konya’da olmak üzere yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip üç ayrı üretim tesisinde un üretimi gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO ilk 500) listesinde üretim ve satışlara göre 324. sırada yer alan Eksun Gıda’nın yıllık 600 bin ton üretim kapasitesi bulunuyor. Eksun Gıda, ana markası Sinangil’in yanı sıra Gluten Yok ve alt markalı ürünleri dâhil bünyesinde 200'ü aşkın un çeşidini barındırıyor.

Eksun Gıda, bu yıl un sekörünün öncü markası Sinangil’in 60. yılını kutluyor. Eksim Gıda Grubu’nun yeme-içme sektöründeki markası Aslı ise yeni bir konsept ve zenginleşen mutfağıyla hizmet sunuyor. Aslı, 36'sı franchise sisteminde, toplam 41 şubesiyle hizmet veriyor. Ürünleri İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 bin m2 lik kapalı alanda yer alan Türkiye’nin ve Avrupa’nın sayılı entegre unlu mamul tesislerinden birinde üretiliyor.

Aslı, geleneksel Türk lezzetlerinden dünya lezzetlerine uzanan geniş bir yelpazede 300’den fazla ürüne sahip. Kuruluş yeni pazarlama kampanyasıyla, mağazaların değişen yüzünü ve yeni ürünlerini tanıtarak, genç hedef kitleyi kendisine çekmeyi hedefliyor.

1,2 milyon bireysel yatırımcı

Geçtiğimiz Mart ayında tamamı sermaye artışı şeklinde gerçekleşen halka arz ile Eksun Gıda’nın paylarının %28,63’ü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. 48,90 TL fiyattan yaklaşık 15 kat talebin alındığı halka arz sürecinin o döneminde tüm zamanların en yüksek bireysel katılımı gerçekleşti.

Ramazan Bayramı öncesinde bir basın toplantısında Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, Aslı Genel Müdürü Salih Usta ve Eksim Holding Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ekiz’den şirketin planlarını dinledik.

Toplantıda konuşan Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, 1,2 milyondan fazla yatırımcıya teşekkür ederek şu yorumu yaptı: “ Eksun Gıda BİST'e şeffaflık ve hesap verebilirlik iddiasıyla geldi. Sürdürülebilir büyümemize ivme kazandıracak halka arzımızla, pazardaki rekabet gücümüzün de artacağına inanıyoruz. Özetle 1.2 milyondan fazla yatırımcı hesap verebilir, şeffaf, sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalamış bir şirkete ortak oldu”.

Yenilenebilir enerji santrali

Ahmet Demir’in verdiği bilgiye göre, Eksun Gıda’nın halka arz gelirinin önemli bir bölümü doğrudan yatırımlar için kullanılacak. Bu doğrultuda kaynağın yüzde 20’si, Tekirdağ ve Konya’da kurulu un üretim tesislerinde elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için yapılacak 28 MW’lık yenilenebilir enerji santralinde değerlendirilecek. Halka arz gelirlerinin yüzde 10’u ise un silosu tesisi, makine yatırımları ve modernizasyon amacıyla kullanılacak.

200’ü aşkın ürün, 30’dan fazla ülkeye ihracat

Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, 30’dan fazla ülkeye, farklı ürün kategorilerinde un ihracatı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Demir, “Rakiplerimizden 200’ü aşkın ürün çeşidi, ulusal ve uluslararası çapta verdiğimiz satış sonrası destek ile ayrışıyoruz. 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay alınarak kurulan Ar-Ge merkezimizde glutensiz un, glutensiz ekmek, unlu mamuller, yeni un çeşitlendirmeleri ve buğday paçallarının en uygun karışımlarıyla yüksek kalitede unların elde edilmesi gibi projeler yürütüyor, böylece hızla değişen tüketici alışkanlıklarına da zaman geçirmeden ayak uyduruyoruz” yorumunu yaptı.

Net kâr 224 milyon TL

Geçtiğimiz yılın rakamlarına da değinen ve Türkiye’nin buğday kaynaklarını değerlendiren Demir, “2022 yıl sonunda toplam ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 artışla 3,9 milyar TL’nin üzerine çıktı ve net karımız 224 milyon TL’ye ulaştı. 2022 yıl sonunda FAVÖK marjımız ise yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Un sanayicileri olarak ise en önemli avantajımız buğdayı kendi çiftçimizden alabilmemiz. Türkiye buğdayda kendi kendine yeten bir ülke ve bu piyasa en regüle piyasalardan biri. İç piyasa için ihtiyacımız olan buğdayı içerden tedarik edebiliyoruz. İhracat için de dâhilde işleme izni ile buğday ithalatı yapıyoruz. Bu da hem enflasyona hem de döviz kurlarındaki artışa karşın un sanayicileri için bir zırh oluşturuyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Sinangil’in 60. yıl reklam filmi

Eksun Gıda bünyesinde faaliyet gösteren ve 1963 yılından bu yana gıda sektöründe olan Sinangil, 60 yılını geride bıraktı. Türkiye’nin ilk paketli unu olan Sinangil çatısı altında; çok amaçlı unlar, fonksiyonel unlar, geleneksel unlar, hazır ekmek karışımları, irmik, kek unları, geleneksel ürünler, özel amaçlı unlar, glutensiz unlar, pastacılık malzemeleri, pişirme yardımcıları ile tatlı serisi kategorilerinde üretim ve satış gerçekleşiyor.

Sinangil’in 60. yılı için hazırlanan yeni reklam filminde, kuruluşun nesilden nesile devam eden varlığı, izleyiciyi gülümseten detaylarla aktarılıyor. Filmde anneannelerinin tarif defterini bulan ve onun en sevdiği tarifi yapmak için defterde yazılan bir malzemeyi okuyamayan 3 sevimli torunun herkese eksik malzemeyi okutmaya çalışması gösteriliyor. Filmin sonunda anneanne, torunların okuyamadıkları malzemeyi kağıdın arka yüzünü çevirerek işaret ediyor ve Sinangil yazısı markanın o yıllardaki ilk ambalajı üzerinde görülüyor.

Gluten Yok pazar lideri

Sinangil’in gluten içermeyen, hazır ekmek ve atıştırmalık çeşitleriyle dikkat çeken ve glutensiz pazarın lider markası Gluten Yok markası gluten hassasiyeti olanlar ve glutensiz beslenmeyi tercih edenler için ürünler sunuyor. Gluten Yok markasında, karabuğdaylı baton ekmek, dilimli tost ekmeği, sandviç ekmeği, hamburger ekmeği, zerdeçallı-kırmızı biberli kurabiye, susamlı-çörek otlu kurabiye, kuş üzümlü kurabiye ve hindistan cevizli kurabiye seçenekleri bulunuyor.