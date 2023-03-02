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2023 Mobil Dünya Kongresi’nde başrol Çinli şirketlerin oldu

Fatoş KARAHASAN
Fatoş KARAHASAN Markalar & İçgörüler

Dünyanın en büyük teknoloji buluşmalarından Mobil Dünya Kongresi, Mobile World Congress 28 Şubat-2 Mart  tarihinde Barselona’nın dev fuar merkezi Fira Gran Via Exhibition Center’da gerçekleşti.

Mobil Dünya Kongresi’ne 200’den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 80 bin kişi katıldı. (Kesin rakamlar önümüzdeki günlerde belli olacak.) MWC Türkiye bölümünde 30 Türk şirketi çözümlerini ve ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. 

Mobile World Congress’te Asyalı katılımcıların ve ziyaretçilerin sayısındaki artış dikkat çekiciydi. GSMA’in verdiği bilgiye göre, Çin’den etkinliğe yaklaşık 5 bin kişi kayıt yaptırdı

Her şeyin temelinde “Velocity” hız var

Hız temalı program çerçevesinde, 5G,  6G, Artırılmış Gerçeklik, Açık Ağlar (Open Net),  Finans Teknolojisi (Fin Tech) ve “Dijital Her şey” (Her şeyin İnterneti) temalarına odaklanan seminerler ve konuşmalar düzenlendi.

Ziyaretçiler ayrıca, aralarında saatte 1.200 kilometre azami hızla rayların üzerinde havada giden bir kapsül tren, en son cerrahi robotlar ve yapay zeka donanımlı ürünlerin bulunduğu pek çok yeni teknolojiyi de deneyimlediler.

Barselona’da Çin yılı

Çin’in 2023 başlarında pandemi seyahat kısıtlamalarını kaldırması sonrasında Çinli kuruluşların Barselona’daki etkinliğe büyük bir özenle hazırlanmış oldukları görülüyordu. Örneğin, Çinli teknoloji devi Huawei, sergi alanını geçen yıla göre yüzde 50 oranında büyüterek, MCW’nin başrol oyuncusu haline gelmişti.

Fira’nın 1 numaralı salonunda akıllı teknolojilerini, çözümlerini ve cihazlarını tanıtan Huawei, ayrıca Türkiye için  önemli işbirliklerini başlatan anlaşmaların imza törenini Barselona’da gerçekleştirdi.

Huawei’in yanı sıra, Honor, Xiaomi ve OnePlus gibi Çinli şirketler de yeni akıllı telefonlarının lansmanlarını Barselona’da yaptılar. China Telecom  büyük bir alanda çok şık bir biçimde tasarlanan alanında Çin’in teknolojik gücünü ve yatırımlarını  ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu. 

 

Sürdürülebilirlik ön planda

Dünya GSM Birliği sürdürülebilirlik ve çevre konusunda bu yıl bir ilke daha imza attı. Bu yıl fuar sırasında, 70bin metrekareden fazla geri dönüştürülmüş halı kullanıldı. Kullanılan geri dönüştürülmüş polipropilen halı, gösteriden sonra yeni bir halı veya mobilya aksesuarlarında yeniden değerlendirilecek. Ayrıca, “Barcelona gıdayı paylaşıyor” programı aracılığıyla, gösteriden kalan sağlıklı gıda fazlalarını bağışlamak için yemek şirketi Gastrofira ile birlikte çalışıldı. Amaç, fuarda yiyecek israfını azaltmak. Bu girişimle, yemeklik yağlar, çatal-bıçak takımı, tabak takımı ve yeni ve kullanılmamış gıda malzemeleri, Kızıl Haç ve sivil toplum kuruluşu Rastro Solidario tarafından dağıtılmak üzere Barselona Belediye Binası’na bağışlanacak.

 

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