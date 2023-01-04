2023 tahminleri

2023’te, Çin dışındaki piyasalar için tahmin aralığının geniş olacağını düşünüyorum. Dünyada dezenflasyon yılı olacak. Tabii enflasyonun artış hızının yavaşlayacak olması, Fed gibi merkez bankalarının faiz indirecekleri anlamına gelmiyor. Baz senaryom; Fed’in faizi yüzde 5’e yükselttikten sonra, yılsonuna kadar değişiklik yapmamasıdır. Bu da ister istemez Amerikan piyasalarındaki oynaklığı yüksek tutar.

Fed’in yüksek faizi Amerikan ekonomisinin hızını kesebilir. Milli gelirin yüzde 30’unu oluşturan gayrimenkul sektörü zorlanır. Tabii Amerikalı tüketicileri hafife almamak gerektiğini uzun zaman önce öğrendim. Büyümeyi pozitif yönde değiştirebilirler. Avrupa’da tekrar başlayacak enerji krizi, bugün yaşanan hafif resesyonu sertleştirebilir. Avrupa Merkez Bankası, 150 baz puanlık faiz artırımından sonra frene basabilir.

Çin hükümeti, ‘‘Önceliğimiz ekonomik büyüme’’ diyor. Büyüme neredeyse, yatırımcı oraya gitmelidir. Üç yıl kapalı kaldıktan sonra açılacak Çin ekonomisi fark yaratabilir. Çin hisse senetleri ve yuan çok ucuzdur. Bakır gibi Çin ekonomisine duyarlı emtialar iyi bir yıl geçirebilirler.