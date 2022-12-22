2023 yılında enflasyon düşecek, hayat pahalı kalacak

Cumhuriyet’in 100’üncü yılının ekonomideki ana hikâyesi yıl başlamadan belli oldu. Baz etkisi ile gerileyecek olan enflasyon, ekonomiler için adeta başarı hikâyesiymiş gibi lanse edilecek. Oysaki sadece enflasyon gerileyecek, hayat pahalılığı varlığını sürdürecek, ortadan kalkmayacak.

Peki, neler yaşanacak? Bildiğimiz ekonomik seyirlerin bir yenisi olacak. Enflasyon %80’lerden %40’lara evirilirken bunu uygulanan ekonomik modeldeki “başarı hikâyelerimize” bağlayacağız. Ancak alım gücümüzdeki düşüş, yükselişe geçmeyecek. Hayat pahalılığı ile mücadele ederken yükselen fiyatların peşinden koşacağız.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Fiyat anormalileri yaşanır mı?

Bunları zaten yaşıyoruz. Dolar sabit, faiz sabit, enflasyon zıplıyor, borsa tırmanıyor. Siz ekonomik araçlardan birini tutarsanız, ister istemez diğerlerini zıplatırsınız. Önemli olan bu sürdürülebilir midir? Elbette değil.

Seçim ve seçim sonrası mı fiyatlama gerçekleşir?

Fiyatlamalar artık seçim ve seçim sonrasına göre değil, ekonomik verilerin dayanma sınırına göre şekillenecek. Şurası bir gerçek ki seçim ekonomisinin finansmanı için basılan paralar, dağıtılan ulufeler, saçılan müjdeler, enflasyonun seçim sonrası seyrinin ana rengini oluşturacak.

NOT

GELECEK YIL KİME NE VAAD EDİYOR?

2023 yılı zenginlere zenginliklerini katlama, orta gelirliye hayat mücadelesi, dar gelirliye sınırda yaşama vaat ediyor.

Ücretli; maaşı arttı sanacak; Ücretlilerin maaşları artacak ancak iki yakalarını bir araya getiremeyecekler.

Seçim sürecinde hiç kimse hasar tespiti yapmayacak. Eline geçen para ve üzeri ile borçlanarak geleceğini ipotek altına almaya devam edecek.

Yüksek kazanç için borsaya koşanların sayısı seçime kadar artmaya devam edecek.

Sürpriz atamalar, yeni görevlendirmeler siyaset gündeminde yer alacak.