2023’e veda ederken!

- İş Sanat, 2024’e Viyana Gala konseriyle merhaba diyor

İş Sanat yeni yıla 5 Ocak 2024 Cuma günü English Chamber Orchestra ile “Viyana Gala” konseri ile başlıyor. Soprano Corinne Cowling’in solist olarak yer alacağı konser, müzik ve dansı bir araya getiren Viyana valsleri ve polkalarla seyircisine rengârenk bir gece yaşatacak.

Klasik ve çağdaş müziğin öncü toplulukları arasında yer alan Kronos Quartet, bir araya gelişlerinin 50’nci yılını kutladıkları dünya turnesi kapsamında 16 Ocak 2024 Salı, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

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- Borusan Sanat yılın son konserinde tango rüzgârları estirecek

Borusan Quartet 2023 yılını önemli bir konserle kapatıyor. Bir Borusan Quartet klasiği olarak Piazzolla akşamı bu kez yılın son konseri olarak müzikseverleri bekliyor. 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda tangonun büyük ustası, 20. yüzyıl müziğinin eşsiz bestecilerinden Astor Piazzolla, Borusan Quartet’in yorumuyla bir kez daha izleyicilerle. Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali, Süreyya Operası’nın üst katında saat 19.00 - 19.30 arasında konser üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

- ENKA Sanat 2023’e özel iki konserle veda ediyor

ENKA Sanat, yılı iki özel konserle noktalayacak. ENKA’da ilk kez 10 yaşında sahne alan, klasik müziğe getirdiği yenilikçi soluk ile uluslararası arenada adından söz ettiren piyanist Ayşedeniz Gökçin, gerçekleştirdiği turne kapsamında 25 Aralık’ta İstanbul’daki dinleyicileriyle buluşacak. Konserde, Hollywood Bağımsız Müzik Ödülleri’nde (HIMA) En İyi Modern Beste Ödülü’nü aldığı Patterns albümünden Kelton dahil olmak üzere kendi bestelerinden oluşan repertuvarı yanı sıra dünya çapında ses getiren Pink Floyd aranjmanlarını seslendirecek. Gecenin finalinde ise sanaçı, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı bestesini çalacak ve böylelikle bir Türk ve kadın besteci olarak, Cumhuriyet'in kadınlara kazandırdığı hakların müzikteki yansımasını sunacak.

Yılın son konserinde ise Borusan Quartet, 26 Aralık’ta sahne alacak. Ekip bu konserde, Arjantinli tango bestecisi Astor Piazzola’nın en sevilen yapıtlarından özel bir seçki sunacak. ENKA Oditoryumu’ndaki etkinlikler, saat 20.30’da başlayacak.

- Ressam Gülseren Südor’un yeni sergisinde 170 eseri sergileniyor

İBB, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında, Türk resim sanatının öncü kadın sanatçılarının eserlerine yer veren sergi serilerinin ikincisi olan “Gülseren Südor: Zamanlar ve Katmanlar Arasında” retrospektif sergisi Metrohan’da izlenebiliyor. Gülseren Südor’un 60 yıllık sanat hayatında bireysel ve toplumsal tanıklıklarına dayanan retrospektif sergi, 18 Şubat 2024 tarihine kadar sürüyor.

60 yıllık sanat hayatında Cumhuriyetin 60 yıllık gelişimine de tanıklık etmiş Gülseren Südor, zamanın getirdikleri ve bireysel katmanlarını işliyor, bugün hâlâ işlemeye devam ediyor. Südor aynı zamanda eserlerinde kadınlık, kadın olma ve dönüşen kadınlık rollerine üzerine düşünüyor ve üretiyor. Son dönemlerinde yağlıboyanın yanında esas tutkusu olan tarama eserlere ağırlık veren Gülseren Südor, kendine sanat yolcuğunda tamamen kendine özgü dönemsel eserleriyle dikkat çekiyor.

- Nişantaşı’nda herkesin gözü önünde ama herkesten saklı!

“Menümüzün özünü yeni gastronomi keşifleri oluşturuyor. Farklı kültürlerin, mutfakların etnik kökenlerinden ilham alarak, Türk mutfağını yepyeni ve denenmemiş modern bir yorumla sunmayı hedefliyoruz” diye anlatıyorlar Ali Özbora ve Aydan Önder Özbora. Vali Konağı Caddesi üzerinde herkesin gözü önünde ama herkesten saklı bir restoranda, People Nişantaşı’ndayız. Önünden geçerken caddeye atılmış küçük masalarıyla tipik bir Fransız kafe’si gibi gözüküyor, ama içeri girdiğinizde özel menüsü olan 24 kişilik samimi bir mekânla karşılaşıyorsunuz.

- Şimdi soğan kebabı zamanı!

Ben, mevsiminde ürünlerle yapılan yemeklerden yanayım. Çok iyi hatırlıyorum; örneğin yaz aylarında patlıcanlı bir yemek soframıza geldiğinde “eski ağza yeni taam” derdik. Çünkü, patlıcanın yetişmediği diğer aylarda onu yemezdik. Bu nedenle yeni bir yemek gibi gelirdi patlıcan… Hâlâ bu ritüeli evde sürdürmeye çalışırız, gittiğim lokantalarda da dikkat ederim.

Söylediğim gibi her mevsimin ayrı bir lezzeti vardır. Meselâ Gaziantep’te ilkbahar, kebabın nirvana yaptığı dönemdir; yenidünya, sarımsak, keme kebapları yenilir. Yazın, domatesli kebap, patlıcanlı kebap çıkar. Kışın ise doğal antibiyotik özelliğiyle soğan kebabı her derde devadır…

Gaziantep’i örnek verdim, çünkü geçtiğimiz günlerde Sahan Restaurant’a gidip soğan kebabı yiyerek geleneksel kış kebapları mevsimini açtım.

- Yarım asrın birikimini taşıyor: Zihni Nişantaşı

Zihni Nişantaşı, Şef Cem Erol’un danışmanlığında yenilenen restoran ve içecek menüsü, canlı müzik performansları ile yeni bir Gastro Bar-Restoran deneyimi vaat ediyor. Şefin eklektik (tek başına anlam ifade eden unsurların birden fazlasını toparlayarak meydana getirilen yeni sistem) olarak tanımladığı menüde deniz mahsullerini sevenler için, içerisinde Wasabili Blodymary Karides Söğüşten, Somon Sashimiye, Trüflü Deniz Tarağından, Avokadolu Füme Palamut ve Kral Yengeç Bacağına kadar çeşitli lezzetleri özel bir tepsi sunuluyor. Ayrıca Tartare Trio Baby Tacolar, şarküteri tahtası, içinden mini mozzarelların döküldüğü Dana Prosciutto ve Kimchi Soslu Burratası gibi atıştırmalıklar da menüde yer alıyor. Ana yemekte ise Kral Yengeç ve Trüflü Arpa Şehriye Risotto, Morel Mantar Soslu Dana Bonfile, Pekin Ördeği Kafes ve 6 saat pişmiş Dana Kaburga bulunuyor. Yemek sonunda ise Brioche Tiramisu gibi tatlılar sunuluyor.