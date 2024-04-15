HABER ANALİZ/ HALKA ARZLAR VE ESAS FAALİYET KÂRLILIKLARI

2024’ün halka arzları %110 kazandırdı

Borsada 2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleşen halka arzlar, yatırımcısına yüzde 110 kazandırdı. Esas faaliyet kârı yüzde 100 artan BIST 100 şirketleri ise yüzde 100 yükseldi. Yatırımcının kazanç arayışı hisselere yönelik talebi sürdürüyor.



2024'ün ilk çeyreğinde halka arz olan firmalara ait hisseler ortalama %110 prim yaptı. Borsanın yeni teknoloji firması Pasifik Teknoloji %232 performansıyla dikkat çekti. Alves Kablo ve Odine Teknoloji gibi şirketler de %170 üzeri getirilerle yatırımcının ilgisini çekti. Söz konusu durum halka arz edilen şirketlerde, özellikle teknoloji şirketlerinin büyüme potansiyeline olan güveni ve sektöre yönelik ilginin gücünü gösteriyor.

Halka Arz Endeksinin piyasa değeri 39,8 milyar dolar

Borsada işlem gören Halka Arz Endeksine dahil şirketlerin toplam piyasa değeri 39,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Borsadaki şirketlerin toplam piyasa değerinin 403 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde halka arzla borsaya gelen şirketlerin bu büyüklüğün yüzde 9,8’ine ulaştığı anlaşılıyor.

BIST 100'deki 9 şirketin esas faaliyet karlarındaki yüzde 100 ve üzeri artışlar yatırımcılara önemli kazançlar sağladı. Bu firmalardan, Otokar'ın faaliyet karı %1.005 artarken, hisse değeri %152 yükseldi; Türk Traktör ise %202'lik bir faaliyet karı artışı ve %232'lik hisse değeri yükselişiyle yatırımcılarına ciddi getiriler sundu.

Borsada en fazla talep gören bilişim şirketlerinin toplam piyasa değeri 8 milyar dolar oldu. Yılbaşında 5 milyar dolar olan sektör şirketlerinin piyasa değeri 9 Nisan’a geldiğinde dolar bazında yüzde 60’ın üzerinde bir artışla 8,1 milyar dolara yükseldi.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

· #KCHOL: RSI göstergesi aşırı alım bölgesinde bir düzeltme yaşanabileceğini işaret ediyor.

· #BRSAN: Güçlü yükseliş trendinde ilerliyor. Ortalamaların üzerinde.

· #AKFYE, #BTCIM, #MIATK, #REEDR: 5 günlük hareketli ortalama, fiyatın üzerine çıktı.

· #AKCNS, TAVHL son bir haftalık ve bir aylık zirvelerinde.

· MACD göstergesi olumlu hisseler: AKSA, ASELS, BIOEN, BOBET, CIMSA, EGEEN, ISMEN.

DÜŞÜŞTEKİLER

· OTTO: 12 Mart’tan bu yana düşüşte, 4 Nisan’da tepki verdi. Ancak hala zayıf.

· DIRIT: Düşüş eğiliminde, kısa dönem hareketli ortalamaları uzun dönem olanı geçti.

· VRGYO: İki aylık düşüş sonrası tepki vermeye başladı. Bollinger’in direncinde.

· PEKGY: Sabit bir hareket sergiliyor, RSI düşük, potansiyel yükseliş için alan var.

· SELGD: İki aylık düşüş trendinde, RSI değeri yüksek.

NE OLDU?

· Türkiye, Dünya Bankası'yla 5 yıllık mali iş birliği ve 18 milyar dolarlık finansman sağladı.

· Türkiye İsrail'e 54 ürünün ihracatını kısıtlama kararı aldı.

· ABD’de enflasyon Mart’ta tahminleri aştı. Aylık % 0,4 olurken yıllık bazda %3,5’e yükseldi.

· Türkiye’nin küresel lojistik pazarından %2,5 pay ile dünya sıralamasında 11. olduğu açıklandı.

· ABD, İran-İsrail gerilimi sonrası Ortadoğu'ya savaş gemileri konuşlandırdı.



NE OLACAK?

· TÜİK, iş gücü piyasasının son durumunu gösteren Şubat işsizlik oranlarını açıklayacak.

· Hazine, mart ayının bütçe dengesine dair kritik verileri kamuoyu ile paylaşacak.

· Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin mart ayı rakamları açıklanacak.

· Japonya'nın çekirdek makine siparişleri, sanayi üretimi için önemli bir öngörü sunacak.

· ABD'de mart ayı perakende satışlar ve imalat endeksi, ekonomik canlılığın işaretleri olacak.

ZEYNEP’E SOR

RİSKLİ Mİ, RİSKSİZ Mİ?

Riskli yatırım; dalgalı ve öngörülemez kazanç, yüksek fırsat ve kayıplar sunar. Analiz ve takip gerekir.

Risksiz yatırım; sabit ve öngörülebilir getiri sunar. Belirsizliklerde güvenli limandır. Daha düşük getiri vardır. Fırsat yoktur.

Riskten kaçıyorum diyorsun ama yüksek riskli fonlar alıyorsun. Bu çelişkiyi çözmelisin

2-3 aydan bu yana yatırım yapıyorum. Riskten uzak durmaya çalışıyorum. 4-5 seviyesinde riski olan ve getiri de elde edeceğim tavsiyeniz var mı? Şu an bende; TFF, GBZ, SAS, OTJ fonları bulunuyor. / Ali Bilge

Ali, bir yandan riskten uzak durmaya çalıştığını söylüyorsun diğer taraftan risk düzeyi 4-5 olan fonlara yatırım yapabileceğini söylüyorsun. Öte yandan sahip olduğun fonların risk düzeyi 6. Yani söylediklerin ile yaptığın birbiri ile uyuşmuyor. Öncelikle bu sorunu çözmen gerekiyor. Üstlendiğin risk düzeyini netleştir. Riskten mümkün olduğunca uzak durmak isterken yüksek riskli fonlara yatırım yapman üstlendiğin riski kaldıramamana ve olumsuzluklarda da zararına satış yapmana sebep olabilir. Bu nedenle üstlendiğin risk düzeyini belirlemen senin için öncelikli konu.

Değerlendirmen neticesinde hâlâ düşük riskli yatırımdan yanaysan senin için uygun olan sabit getirili fonlar ya da tahvil bono gibi borçlanma araçları olacaktır. Bu enstrümanlar daha az risk içerir ve piyasa dalgalanmalarına karşı korunaklıdır. Tabi düşük risk aynı zamanda daha stabil getiri anlamına geldiğini bilmelisin. Öte yandan bahsettiğin fonlardan GBZ, emtialara dayalı fonlara; TFF, ABD’deki teknoloji hisselerine dayalı fonlara; SAS, Sabancı topluluğu hisselerine; OTJ, kıymetli madenlere dayalı fonlara yatırım yapıyor. Bu fonlardan ilki 5, diğerleri 6 risk grubunda.

Her iki firma bugüne kadar düzenli kâr payı verdi. Bedelsiz ise sadece bir kez verdiler

Bölüneceği ümidiyle KONTR ve JANTS aldım. Bu iki hisse senedinin değerlendirmesini alabilir miyim? / Halil Ceyhan

Halil, borsada belli bir yatırımcı kesimi bedelsiz sermaye artırımında bulunan firmaları takip ediyor ve öncesinden bu hisseleri alarak kazanç elde etmeye çalışıyor. Bedelsiz sermaye artırımında şirketin piyasa değerinde değişiklik olmaz. Bedelsiz gelen hisselerden ötürü hisse sayısı artar. Buna karşılık hissenin fiyatı düşer. Sorduğun firmalardan Jantsa, 2013 yılından bu yana düzenli kâr payı ödüyor. Aynı sürede sadece 2021’de %695 bedelsiz verdi. Şirket, 7 Mayıs günü de hisse başına net 2,52 TL nakit temettü ödemesinde bulunacak. Bedelsizle ilgili alınmış bir karar ise bulunmuyor.

Sorduğun Kontrolmatik ise borsaya Ekim 2020’de geldi. İlk işlemini düzeltilmiş verilerle tavandan 1,43 TL’den gerçekleştirdi. Şimdilerde de 252 TL seviyelerinde bulunuyor. Hisse, geçen sürede ciddi bir performans sergiledi. Düşük de olsa her yıl kâr payı veriyor. 2022 yılında ilave olarak %425,45 oranında bedelsiz verdi. Henüz 2023 yıl sonu mali tablolarını açıklamayan firmanın bedelsiz verme potansiyeli zayıf görünüyor. Geçmiş uygulamalar nazara alındığında firmanın nakit temettü ödeme ihtimali daha ağır basıyor. Şirket geçtiğimiz yıl hisse başına net 14 kuruş kâr payı vermişti.

YATIRIM FONLARI

Yatırım Fonları 2024 kazanç rekorları

Teknoloji ve Endeks Fonları yükselişte

Bu yıl teknoloji odaklı ve endeks ağırlıklı yatırım fonları yatırımcılara hitap ediyor. Yatırım trendleri değişirken, bu tür fonlara ilgi gözle görülür şekilde arttı.

Yılbaşından Bu Yana En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları listesinde, fonların getirisi yüzde 50,67 (ADP) ile 82,25 (BIH) arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 12,635 milyon TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise Ak Portföy Teknoloji Şirketleri (ICZ) fonunda kaydedildi.

En fazla kazandıran fonlar içerisinde portföy büyüklüğü en yüksek olan 4,054 milyon TL ile İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlıklı Endeks (TTE) fonu oldu. Bu fonlar, özellikle yüksek getiri arayan yatırımcılar için cazip olmaya devam ediyor.

EMEKLİLİK FONLARI

2024'ün Parlak Emeklilik Fon performansları

Yatırımcıların tercihi yüksek getirili fonlar

Yüksek riskli emeklilik fonları yüksek getiri arayan yatırımcılara hitap ediyor. Yılbaşından bu yana, teknoloji ve temettü hisse senedi emeklilik fonları uygun alternatifler sunuyor.

Yılbaşından Bu Yana En Fazla Kazandıran Emeklilik Fonları arasında, yıllık getirileri yüzde 37,73 (AVH) ile 42,51 (BBH) arasında değişti. Bu fonların toplam portföy değeri 25,582 milyon TL oldu. En yüksek yılbaşından bu yana getiri ise HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi Grup (BBH) fonunda gerçekleşti.

Bu fonlar içerisinde en yüksek portföy değeri 12,530 milyon TL ile Garanti Emeklilik Hayat Hisse Senedi (GEH) emeklilik fonunun oldu. Yatırımcıların bu emeklilik fonlarını tercih etmelerinin nedeni, yüksek getiri beklentisi.

DÖVİZ VE EMTİA

Dolar Endeksi ve Gümüşün seyri

Yılın ilk çeyreğini güçlü bir seyirde geçiren kıymetli madenler ikinci çeyrekte de yatırımcıların ilgi odağında kalmaya devam ediyor. Dolar Endeksi 106,01 ancak emtialar güçlü.

Jeopolitik gerilimlerle altın yüzde 1,2 artışla 2.400,67 dolara yükselirken, gümüş Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesinde işlem gördü. Gümüş ons başına 29,2295 dolara kadar yükseldi. Gümüş son fiyatlamalarda 27,58 ve altının onsu 2.343 dolar.

TAHVİL

Arçelik, %55,27 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Arçelik, nitelikli yatırımcılara 8 Nisan 2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 1,875,500,000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %46,50, bileşik faizi ise %55,27'ye denk geliyor. 728 gün vadeli tahvil, 3 aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 8 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise %11,59 olacak. Tahvilin vadesi ise 6 Nisan 2026.

8 Nisan 2024 tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 51,47 seviyesinde bulunuyor. Arçelik’in çıkardığı tahvilin yıllık %46,50 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 4,97 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi açısından oldukça uygun görünüyor.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GARANTİ BANKASI

SPK’dan 6 milyar dolara kadar tahvil ihracı için izin aldı. Borçlanma yurt dışında olacak

Garanti Bankası, yurt dışında borçlanma aracı ihracı yapabilmesi için SPK’dan gerekli onayı aldı. Banka, 14 Şubat 2024 tarihinde Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen 6 milyar dolar tutarında borçlanma aracı ihraç limiti için SPK'ya başvuruda bulunmuştu.

İhraç edilecek borçlanma araçları, piyasa koşullarına göre sabit veya değişken faiz oranlarına sahip olabilecek. Aynı şekilde çeşitli tertip ve vadelerde planlanabilecek. İhraçlar, halka arz edilmeksizin yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilecek. Banka, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda söz konusu limit dahilinde borçlanma araçları ihraç etmeyi planlıyor.

ODİNE TEKNOLOJİ

Telekomünikasyon sektörüne yönelik proje için destek aldı. Tübitak’tan onay bekliyor

Odine Teknoloji, Avrupa'nın önde gelen Ar-Ge fonlarından Celtic-Next tarafından desteklenen ve Avrupa'daki 10 paydaşla iş birliği içinde geliştirilmesi planlanan proje için 45,9 milyon TL destek alacak. Şirket, Açık Radyo Erişim Ağları üzerine kurulu projede, Yapay Zeka teknolojisini kullanarak ağ sistemlerinin kendilerini organize etmesini sağlamayı hedefliyor.

Odine Teknoloji, proje kapsamında 45.923.020 TL teşvik alacak. Şirket, projenin başlaması için TÜBİTAK'tan gelecek olumlu hakem değerlendirmesini bekliyor. Proje telekomünikasyon sektöründe 6G gibi gelecek nesil ağ teknolojilerinde önemli bir rol oynayabilecek.

BİOTREND ENERJİ

Net borcu çok yükselmişti. İki satıştan elde edeceği gelir rahatlatacak. Borçlarına dikkat etmeli

Biotrend Enerji, Aksaray Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisini işleten bağlı iştiraki MD Biyokütle Enerji’yi 10 milyon dolara ve Giresun Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisini işleten dolaylı iştiraki Serenti Enerji’yi de 4 milyon dolara Mana Enerji’ye sattı. Toplam satış bedeli 14 milyon dolar olurken bunun bir kısmı ile borçlarını kapatacak.

Gerçekleştirilen satış bedelinin güncel kurdan toplam tutarı yaklaşık 450 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Şirketin 2023 dokuz aylık mali tablolarına göre net borcu ise %84,93 artarak 2,84 milyar TL’ye çıkmıştı. Elde edilecek gelir, firmanın mali yapısını güçlendirmesine olanak verecek.

ECZACIBAŞI İLAÇ

Nükleer tıp alanındaki iştirakindeki payını sattı. İlaç sektöründe diğer iştirakleriyle var olacak

Eczacıbaşı İlaç, Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler’deki %50 payını Curium International Trading’e satma kararı verdi. İştirakin toplam değeri 195 milyon euro olarak belirlenirken nihai satış bedeli iştirakin finansal yükümlülükleri nazara alınarak en geç 30 Eylül 2024 gününe kadar netleşecek. Şirket devir bedelinin yaklaşık 75 milyon Euro olmasını tahmin ediyor.

Anlaşma gereğince, 2025-2031 yılları arasında Eczacıbaşı Monrol'ün belirli ürünlerinin yıllık net satışlarının belirlenen miktarları aşması durumunda, aşan kısmın %12'si, performans bedeli olarak Eczacıbaşı İlaç'a ödenecek. Ancak tutar 37,5 milyon euroyu geçmeyecek.

KERVAN GIDA

Yeni firmayı 24 ay taksitle aldı. Yumuşak şekere yöneldi. Faaliyet alanını genişletmek istiyor

Kervan Gıda, çeşitliliği artırma ve katma değerli ürün yelpazesini genişletmek amacıyla, Dryff Kurutulmuş Gıda’nın tüm paylarını satın aldığını duyurdu. Alım bedeli 505.583 euro olarak belirlenirken peşin kısım dışındaki yaklaşık 481 bin euro 24 ay taksitle ödenecek. Tire Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Dryff, dondurarak kurutma teknolojisiyle gıda ürünlerini işliyor.

Firma bu satın alımla faaliyet alanını genişletmeyi ve yumuşak şeker kategorisinde daha katma değerli ürünleri bünyesine katmayı hedefliyor. Şirket, son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde satışlarını %50,68 artırırken net kârı % 1,85 gerileyerek 265,62 milyon TL’ye indi.