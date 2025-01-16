2025 kadın girişimciler için bir dönüşüm yılı olacak

Kurulduğu ilk günden itibaren kadınların ekonomik gücünün artması ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak hedefiyle çalışan KAGİDER 2024’te de önemli adımlar attı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu 2024’ü değerlendirdi ve 2025 planlarını paylaştı. Bezircioğlu 2025 yılının kadın girişimciler açısından, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümün yılı olacağını belirtti.

KAGİDER 2024’te neler yaptı?

- Sanofi ile birlikte yürütülen Geleceğin Kadın Liderleri (GKL) 2024 Programı kapsamında, 28 farklı kentten 100 genç kadını girişimcilik yolculuklarında destekledi

- Hatay’da depremlerden etkilenen kadınlara umut ve destek olmak amacıyla L’Oreal Vichy iş birliğiyle “Dermokozmetik Uzman Eğitimi ve İstihdam Programı” hayata geçirildi. Bu program sayesinde, kadınlara hem yeni bir kariyer fırsatı sunmayı hem de ekonomik hayata katılımlarını artırmayı amaçlandı.

- Gıda ve elektronik dışı organize perakendeye üretim veya satış yapan kadın girişimcilerin güçlenmesinin amaçlandığı ve Boyner Grup iş birliğinde yürütülen İyi İşler Projesi, 10. yılında 9 farklı kentten 30 kadın girişimciye ulaştı.

- Tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermek amacıyla Migros iş birliğiyle yürütülen “Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı” 24 farklı kentten 40 kadın girişimciyi bir araya getirdi.

- Ford Otosan iş birliğinde kadınların teknoloji ve inovasyon alanında güçlenmesine yönelik hayata geçirdiği Gelecek Hayalim Tech Talks Söyleşileri, 2024 yılında düzenlediğimiz 7 farklı webinarda 30 konuk ağırladı ve 1310 dinleyiciye ulaştı.

- Mentorlük programı ile kariyerlerine yeni başlayan genç kadınların özgüvenlerini artırarak, onların kariyerlerinde daha emin adımlarla devam etmelerine destek olan Power Talks Programı kapsamında, 159 genç kadına mentör desteği sağlandı.

- Gıda sektöründe üretim ve hizmet veren kadın girişimciler ile girişimci adayı kadınlar başta olmak üzere tüm girişimci ve girişimci adayı kadınlara ulaşmayı hedefleyen Sana İlham Akademileri Gaziantep, Kayseri, Samsun, Hatay ve İzmir olmak üzere 5 ilde gerçekleştirildi, 5 kadın girişimciye toplam 500 bin TL hibe verildi.

- Kadın istihdamını teşvik etmek ve iş yaşamında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla 2011 yılında Dünya Bankası desteğiyle yola çıkan Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) ile 2024 yılında 9 yeni firmaya sertifika veridi. FEM sertifikalı firma sayısı 74’e ulaştı.

- Geçtiğimiz senelerde yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınmasına katkı sağlamaya yönelik, bölgedeki kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla ING Türkiye ile birlikte Kahramanmaraş’ta yürütülen “Kadın Girişimcilere Turuncu Destek” programı kapsamında 100 kadına 12 farklı eğitim verildi.

- KAGİDER Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD’nin 2024 yılında ilk defa hayata geçirdiği STK İcra Kurulu’na dünyadan seçilen 13 dernek arasında yer aldı.

- KAGİDER, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin (EESC) Türkiye'yi temsil edecek Genişleme Aday Ülke Üyelerinden biri olarak seçildi.

Yeşil ekonomi odaklı destek programları

2025 yılında dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm odaklı projelerle KAGİDER Etkisini daha da artırmayı planladıklarını açıklayan Esra Bezircioğlu, yeni yılın, kadın girişimciler açısından ekonomideki ve toplumdaki liderliğini daha da pekiştirecekleri bir yıl olacağını söyledi.

Önümüzdeki süreçteki yeni projelerinden de bahseden Bezircioğlu, şöyle konuştu: “JP Morgan iş birliğiyle yeni bir projeye imza atıyoruz ve önümüzdeki 2 yıl içinde 2000 kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz. Yerel ölçekte Gaziantep Belediyesi ile kadın girişimci networkü kurma çalışmalarımıza başladık. Bu proje, yerel ekonomiye kadınların daha aktif bir şekilde katılmasını sağlamak adına önemli bir adım olacaktır. Kadın girişimcilerin iş ağlarını güçlendirmek amacıyla büyük firmaların satın alma profesyonelleriyle bir buluşma organizasyonu düzenleyeceğiz. Öte yandan SPK ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle, kadın girişimciler için finansal okuryazarlığı yaygınlaştırma hedefimizi bir adım daha ileri taşıdık. Uluslararası alanda New York, Londra, Berlin ve Atina gibi büyük şehirlerde düzenleyeceğimiz programlarla, Türk kadın girişimcilerini global platformlara taşıyacağız.”

9. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı başvuruları bekliyor

Kale Grubu’nun, kurucusu merhum İbrahim Bodur’un değerlerini yaşatmak ve sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri için başvurular açıldı.

Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik Kategorileri kapsamındaki başvurular, 23 Şubat’a kadar ibrahimbodurodulleri.com internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik kategorilerinde yapılacak başvurular, ibrahimbodurodulleri.com sitesi üzerinden kabul edilecek. Tüm başvurular, Kale Grubu ve Impact Hub İstanbul ekiplerinden oluşan ön değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek. Ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, dünya ve Türkiye’nin sosyal girişimcilik alanındaki önemli isimlerinden ve sivil toplum ve iş dünyası liderlerinden oluşan Seçici Kurul’un karşısına çıkacak. Kazanan adaylar, düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Sosyal girişimleri geliştirecek ödüller

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri kapsamında ödül miktarı Erken, İleri Aşama ve İş Birliği Kategorisi için 350 biner TL, Gençlik Kategorisi için ise 100 bin TL olarak belirlendi. Erken, İleri ve İş Birliği Kategorilerinin kazananları, maddi ödüle ek olarak, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği, Gençlik Kategorisi kazananı ekip ise Social Impact Award Türkiye ‘25 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği alma hakkını kazanacak.

Ayrıca finalist ve kazananlar geçmiş sene finalist ve kazananlarından oluşan 60’ı aşkın sosyal girişimin oluşturduğu topluluğun da parçası olacaklar. Kale Grubu, topluluğun finansal ve finansal olmayan (network, kapasite geliştirme vb.) ihtiyaçlarına destek olarak, girişimlerin ödül sonrası yolculuklarında yanlarında olmaya devam edecek.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı kategorileri:

- Erken Aşama: Pilot uygulaması olan, yarattığı sosyal/çevresel etkisi yaygınlaşma potansiyeli bulunan, girişimi en fazla 2 yıldır aktif olan adayların başvuruları değerlendirilecek. 350 bin TL maddi ödüle ek olarak, kazanan girişim, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteğini alma hakkı elde edecek.

- İleri Aşama: Faaliyet gösterdiği alanda sosyal/çevresel sorunun çözümü için geniş çaplı bir değer önerisi sunan, 2023 yılının başından itibaren 500 bin TL ve üzeri gelir elde etmiş veya minimum 2 yıldır resmi olarak faaliyet gösteren girişimlerin başvuruları bu kategoride değerlendirmeye tabi tutulacak. Maddi ödül 350 bin TL olarak belirlenirken, buna ek olarak kazanan girişim, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteğini alma hakkı kazanacak.

- İş Birliği Kategorisi: Girişimin; sosyal veya çevresel faydayı çoğaltmak amacıyla kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu veya başka bir sosyal girişim/etki odaklı girişimle iş birliği yaparak geliştirdiği (tamamlanmış/tamamlanma sürecinde olan) projelere ilişkin başvurular kabul ediliyor. 350 bin TL tutarındaki maddi ödüle ek olarak, kazanan girişime, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği verilecek.

- Gençlik Kategorisi: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik çözümler yaratmak üzere harekete geçmiş, tüm kurucuları 18-25 yaş arasında yer alan, henüz şirket kurmamış ve satış yapmamış, fikir aşamasında olan genç girişimci adaylarının başvurusuna açık. Kategori kazananına 100.000 TL tutarında tohum destek ödülü verilecek. Ayrıca Social Impact Award Türkiye‘25 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği sunulacak.