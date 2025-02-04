2025’in favori yatırımı reel getiri sağlayan fonlar

Yatırım fonları yıla hızlı başlangıç yaptı. Anlaşılan o ki yıl boyunca fonları konuşacağız. Fonlar, çeşitlenmiş portföyleriyle farklı alternatifler sunarak yatırım iklimini canlı tutacak.

Bu yıl para piyasalarında fonları hayli konuşacağımız anlaşılıyor. Fonlar, değişimlere hızlı uyum sağlarken alternatif seçenekleriyle yatırımcıların ilgi odağında yer alıyor. Trump etkisi, jeopolitik riskler emtiaları gündemde tutarken stopaj artışına rağmen para piyasası ve borçlanma araçları fonları cazip seyrini koruyor.

Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran fonlar arasında altın ve gümüş fonları başı çekiyor. Hedef Portföy Altın Katılım Fonu %11,51 getiri ile en yüksek kazancı sağlarken, QNB Portföy Gümüş Katılım BYF %10,49 ile ikinci sırada yer aldı. Değerli metallerin güçlü performansı, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürdüğünü gösteriyor.

Borçlanma araçları fonları da yatırımcılara dengeli kazançlar sunuyor. TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu %7,99 getiri ile en yüksek kazancı sağladı. Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu %7,38, Oyak Portföy İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu %7,37 ve Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu %7,36 yükseldi. Getiriler, yatırımcıların risk dağılımı yaparak güvenli limanlara yöneldiğini gösteriyor.

Hisse senedi fonları arasında Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu %8,95, Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu %8,82 kazanç sağladı. Para piyasası fonlarında ise Piramit Portföy Para Piyasası Fonu %4,80, Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu %4,75 ile yatırımcılara güvenli kazanç sağladı. 2025 yılı yatırım fonları açısından hareketli geçiyor.

ZEYNEP’E SOR

İLK YATIRIM MI, İKİNCİL YATIRIM MI?

İlk yatırım; erken fiyat avantajı, büyüme potansiyeli, doğrudan sermaye. Bilinmezlik ve yanlış değerlendirme riski, dalgalanma, likidite sorunu.

İkincil yatırım; piyasa görünürlüğü, likidite, esneklik, düşük belirsizlik. Yüksek fiyat, düşük getiri, spekülatif etkiler, rekabet fazlalığı.

Otomotivde üretim daraldı. Dokuz aylıkta gelir ve kâr geriledi. Yıl sonu büyüme sürpriz olur

Tofaş’ın yıl sonu kârı beklentinizin ne olduğunu öğrenebilir miyim? / Yusuf Arı

Yusuf, 2024 yılında otomotiv sektörü, üretimde %7’lik bir daralma yaşadı. Otomobil üretimi ise %5 azalarak 904 bin 513 adede geriledi. Yurt içi ve yurt dışı faktörler, talepte dalgalanmalara yol açarken sektör genelinde bir yavaşlama gözlemlendi. Söz konusu durum Tofaş’ın performansını da olumsuz etkiledi. Şirketin dokuz aylık satışları %31 geriledi. Net dönem kârı da %63 azalarak 5,02 milyar TL’ye düştü. Üçüncü çeyrekte de düşüşün sürmesi beklentileri zayıflatıyor. Yılın son çeyreğinde yüksek bir performans olmaması halinde düşüş şaşırtmamalı. Şirket, yıl sonu mali tablolarını ise 12 Şubat günü yatırımcısı ile paylaşacağını duyurdu.

Bağlı ortaklığı üzerinden İtalya’daki dağıtım firmasını satın aldı. Pazarda etkin olmak istiyor

Vestel İtalya’da bir organizasyon değişikliğine mi gidiyor? Gelişmeleri öğrenebilir miyim? / Umut Demir

Umut, firmalar uluslararası pazarlarda büyümek ve daha etkin bir konuma gelebilmek gayesiyle satın alma yoluyla genişleme stratejilerini hayata geçirebilirler. Vestel’in İtalya’daki operasyonlarını kendi bünyesine katması da bu türden bir stratejik hamle olarak değerlendirilebilir. Şirketin Hollanda’da kurulu bağlı ortaklığı Vestel Holland, İtalya’da faaliyet gösteren Gruppo Industriale firmasını satın aldı. Söz konusu şirket, İtalya’da Vestel ürünlerinin satış ve dağıtımını gerçekleştiriyor. Toplam alım bedelinin 120.000 euro olduğu belirtildi. Alımla İtalya’daki pazarını güçlendirip daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

YATIRIM FONLARI

AK Portföy’ün AFV Fonu, Avrupa’daki hisselerde değerlendirerek kazandırıyor

AFV Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu, Avrupa borsalarında işlem gören hisselere yatırım yaparak kıta genelindeki ekonomik büyümeden faydalanmayı hedefliyor. Portföyün ağırlığını Avrupa merkezli şirketlerin hisselerine ayırıyor. Yüzde 96,27’lik yabancı hisse yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Toplam 598,7 milyon TL büyüklüğe sahip olan AFV’nin doluluk oranı %2,94 ve yıllık yönetim ücreti %2,90 seviyesinde bulunuyor. Yıllık %23,97 getiri sağlayan fon, beş yılda %655,84 oranında yükseliş gerçekleştirdi. AFV’nin performansı küresel ekonomik trendler ve Avrupa ekonomisinin büyüme dinamikleriyle doğrudan bağlantılı. Bu nedenle Avrupa’daki hisselerin performansından yararlanmak isteyenlere hitap ediyor. AFV’yi değerlendirirken Avrupa’daki gelişmeler yakından takip edilmeli.

TAHVİL

D Varlık Kiralama, %48,39 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

D Varlık Kiralama, 31 Ocak 2025 vade başlangıç tarihli kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 257.500.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %41 bileşik getirisi ise %48,39 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 70 gün vadeli olup ödeme tarihi 11 Nisan 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %7,86 olacak.

%41 YILLIK BASİT GETİRİ

Diğer taraftan 31 Ocak tarihli TLREFK 44,18 seviyesinde bulunuyor. D Varlık Kiralama’nın çıkardığı kira sertifikası yıllık %41 basit getiri oranı, TLREFK’nın 3,18 puan altında yer alıyor. Şirketin önermiş olduğu getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDDVRL42517 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

REEDER TEKNOLOJİ

Yeni modelin sertifikasyon süreci tamamlandı. Siparişlerin teslimini mayısa kadar yapacak

Reeder Teknoloji, elektrikli araç üretim projesi kapsamında geliştirdiği ReeV Fancy modelinin sertifikasyon sürecini tamamladığını belirtti. Modelin trafik tescil işlemleri için gerekli sistem kayıtlarının tamamlanmasının ardından, ilk müşteri teslimatının gerçekleştiğini belirtti. Lansman fiyatı üzerinden alınan 504 sipariş ise mayısa kadar teslim edilecek. Reeder, ReeDükkan satış mağazaları aracılığıyla yeni siparişler almaya devam ettiğini belirtti. Eylül 2023’te borsaya gelen şirket, ilk açılışını 10,23 TL’den gerçekleştirirken Mart 2024’te 79,50 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasında satıcıların ağırlıklı olduğu hissede fiyat gerilerken şimdilerde 13 TL’nin üzerinde tutunuyor. Şirket dokuz aylık dönemde gelirini düşürürken dönem sonunda zarar açıkladı. Değişiklikler halinde hedefl erin de yeniden gözden geçirileceği ifade edildi.

MLP SAĞLIK

Risk nedeniyle Çanakkale’deki hastanesinin faaliyetini durdurdu. Yeni binada devam edecek

MLP Sağlık, Medical Park Çanakkale Hastane binasında yapılan deprem güvenlik analizleri sonucunda risk tespit etti. Bu nedenle hastanenin faaliyetleri geçici olarak durdurdu. Yapılan açıklamada insan hayatı açısından risk teşkil eden durumun detaylı şekilde inceleneceğini ve binanın güçlendirilerek yeniden kullanılıp kullanılamayacağının değerlendirileceğini ifade etti. Öte yandan Çanakkale’de 18 ay içinde yeni bir binada hastanenin tekrar faaliyete geçmesi planlanıyor. Mevcut hastane binasında güçlendirme çalışması yapılabilmesi halinde ise aynı lokasyonda hizmet vermeye devam edilmesi değerlendirilecek. Geçici kapatılan hastanenin, MLP Sağlık’ın 2024’ün ilk dokuz ayında elde ettiği konsolide hastane hasılatındaki payı %1,1 seviyesinde bulunuyor.

AKSA ENERJİ

Depolamalı GES ve RES projelerinde ön lisans süreci devam ediyor. Gelir ve kârı ise geriledi

Aksa Enerji, Türkiye genelinde 10 ilde toplam 891,41 MW kurulu güce sahip depolamalı güneş ve rüzgar enerji santrali projeleri için ön lisans süreçlerini sürdürüyor. Projelerin lisanslama ve yatırım aşamalarına hızla geçebilmek adına çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, 50 MWe kurulu güce sahip Kırşehir Alıç Depolamalı GES projesi için ÇED sürecinin olumlu sonuçlandığını duyurdu. Açıklamada diğer projelerle ilgili ÇED izin süreçlerinin de planlandığı şekilde ilerlemeye devam ettiğini bildirdi. Şirket, son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise gelirini %44 geriletti. Satış gelirindeki düşüş dönem sonu kârını da olumsuz yönde etkiledi. Dönem sonunda %50 gerileyen net kârı 2,3 milyar TL’ye indi. Üçüncü çeyrekte satışların artması ise ileriye dönük olumlu bir gelişme