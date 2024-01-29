21 ülke, 57 sanatçı, 95 eser

Tate Müzesi koleksiyonundan seçmeler Artİstanbul Feshane’de

“The Dynamic Eye: Beyond Op and Kinetic Art” / “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” sergisi, aralarında Alexander Calder, Frank Stella, Victor Vasarely, Lygia Clark, Liliane Lijn, Julio Le Parc, Jesus Rafael Soto, Kenneth Noland, Helio Oiticica gibi sanatçıların da bulunduğu çok disiplinli özel bir seçkiyi Artİstanbul Feshane’ye taşıdı. 21 ülkeden 57 sanatçının 95 eserinin yer aldığı serginin küratörlüğünü, Londra’daki ünlü sanat müzesi Tate Modern’in Sergiler ve Uluslararası Sanat Küratörü Valentina Ravaglia üstleniyor. Daha önce Portekiz’in Porto şehrinde Atkinson Müzesi’nde ve Çin’in Şangay şehrinde Pudong Sanat Müzesi’nde sergilenen optik ve kinetik sanatı küresel bir perspektifle yeniden ele alan ve bu akımlarla yakından ilişkili sanatçıların yanı sıra modernist öncülleri ve çağdaş sanatçıları da bir araya getiren “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” sergisi, 20. yüzyıl sanatına bir yolculuk niteliği taşıyor.

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- 20. yaşını kutlayan Akbank Kısa Film Festivali özel konuğu Nuri Bilge Ceylan

20. yaşını kutlayan Akbank Kısa Film Festivali özel konuğu Nuri Bilge Ceylan. Son olarak 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran “Kuru Otlar Üstüne” filmine imza atan usta yönetmen, 20. Akbank Kısa Film Festivali’nde genç sinemacılarla ve sinemaseverlerle buluşacak. Buluşmada Nuri Bilge Ceylan’ın ilk kısa filmi “Koza” gösterilecek ve ardından filme ve sinemasal yolculuğuna dair deneyimlerini aktaracağı bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Nuri Bilge Ceylan etkinlikle ilgili; “Kısa film izlemeyi severim, hep sevdim, ticari kaygılardan uzak kişiselliğin öne çıktığı özgür bir alan. Akbank Kısa Film Festivali vesilesiyle gençlerle buluşabilecek olmak benim için de değerli” dedi.

- Pera Film’den “Yitik Zamanın Peşinde” seçkisi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), Pera Müzesi’nin güncel sergilerinden Gelecek Hatıraları paralelinde düzenlediği “Yitik Zamanın Peşinde” programında, geçmişte yaşadığı veya yaşadığını zannettiği anıların izini süren karakterlerin sıra dışı hikâyelerini izleyiciyle buluşturuyor. Pera Müzesi Oditoryumu’nda 2-24 Şubat arasında sinemaseverlere sunulacak seçkide, usta yönetmen Wim Wenders’in merakla beklenen yeni filmi Mükemmel Günler, Chris Marker’ın unutulmaz başyapıtı Güneşsiz, bilimkurgu türünün kült yapımlardan Gizemli Şehir, Orhan Pamuk’un ünlü romanından uyarlanan Hatıraların Masumiyeti ve 2023 Cannes Film Festivali’nde En İyi İlk Film ödülü’nü kazanan Altın Koza’nın içinde yer alıyor.

- “Hatay’da tarımsal üretimde onarıcı dönüşüm için”

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Hatay’ın farklı ilçelerindeki çiftçilere, sürdürülebilir tarım yöntemleri konusunda eğitim ve danışmanlığın yanı sıra pazarlama desteği de vererek, tarımsal üretimin bütün halkalarında etkili olacak bir onarımı gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

- Elite World Hotels & Resorts’tan 50 yılda 50 otel

Türkiye'nin önde gelen otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts, 50 yıla yaklaşan deneyimini bir adım öteye taşıyor. Franchise iş modeliyle zinciri genişletmeye karar veren Elite World Hotels & Resorts, büyüme stratejisi doğrultusunda gruba dört yeni marka daha kazandıracak. Grup, kalitesinden ödün vermeden Türk turizmine katkı sağlamayı ve 2030 yılına kadar otel sayısını 50'ye çıkarmayı amaçlıyor.

- Alma Restaurant’da yerel lezzetlerle bir akşam yemeği

Geçtiğimiz hafta peynir, zeytin, zeytinyağı ürünlerinde sektörü buluşturan Gastrofest için Antalya’daydım... Fırsat bulduğumuz bir akşam sevgili Gökmen Sözen ile Side’ye, Mahmut Gökkaya’nın işletmecisi olduğu Alma Restaurant’a gittik. Alma, Side ile Manavgat bölgesinin ürünlerini yeni tekniklerle sunan bir restoran. Felsefeleri yerel ürünleri kültürel değerler ile harmanlayarak gastronomik bir deneyim sunmak.