25. sezonu Güher-Süher Pekinel’le açıyorlar

- Ülkemizin önde gelen kültür kurumlarından İş Sanat yeni programını tanıttı

İş Sanat bu yıl çeyrek asra ulaşan etkinliklerinin yeni sezon programını Soho House İstanbul’da düzenlediği bir gece ile tanıttı. Toplantıda İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve Sanat Yönetmeni Defne Turaç program hakkında bilgi verdiler.

Zuhal Üreten yeni sezon için “Bu sezonumuzda da ülkemizden ve dünyadan çok önemli sanatçılar, orkestralar, genç yetenekler, şiir-hikâye dinletileri İş Sanat izleyicileri ile bir araya geliyor. Yeni sezonumuzda sahne etkinliklerimizle birlikte müzelerimizdeki faaliyetlerimiz de sürüyor. Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde yakın zamanda açılan sergilerimizin ardından, birinci yılını kutlamaya hazırlanan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzemizin de ‘Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler’ başlıklı yeni süreli sergisini açmak için gün sayıyoruz. İş Sanat, konser programı, müzeleri ve galerileri ile sanatseverlerle buluşmaya hazır” dedi.

- 34. Akbank Caz Festivali müzik severleri bekliyor

Şehrin Caz Hali mottosuyla bu yıl 34.’sü düzenlenen Akbank Caz Festivali, 13 Ekim’e kadar İstanbul’un 10 farklı bölgesinde, 20 farklı mekânda cazın farklı tonlarını, klasik ve modern yorumlarını sanatseverlerle buluşturuyor. 200’den fazla sanatçıyla Beyoğlu’ndan Yeniköy’e, Moda’dan Kuzguncuk’a kadar uzanan farklı lokasyonlarda gerçekleşecek olan festival, cazın büyüleyici atmosferini İstanbul’un her köşesine taşıyor.

Organizasyonu ve içerik planlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 34. Akbank Caz Festivali aynı zamanda çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yelpazeye hitap eden projeleriyle cazın farklı yönlerini keşfetme fırsatı sunuyor.

- Dünyanın en eski tiyatro topluluğu ilk kez Türkiye’ye gelecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 20 yıldır Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 28. İstanbul Tiyatro Festivali, dünyanın en köklü tiyatrosu kabul edilen Fransız topluluk Comédie-Française’i, Hekabe, Hekabe Değil oyunuyla konuk edecek. Türkiye'ye ilk kez gelecek Comédie-Française topluluğunun sahneleyeceği oyunu, yönettiği her oyun merakla beklenen, çağımızın en önemli tiyatrocularından, Avignon Festivali'nin artistik direktörü Tiago Rodrigues yönetiyor.

Festivale katkısını uzun yıllardır sürdüren ENKA Vakfı’nın yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru olduğu oyun, 2 ve 3 Kasım tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek. Oyun aynı zamanda Institut français İstanbul ve İBB Şehir Tiyatroları'nın işbirliğiyle tiyatroseverlerle buluşacak.

- Anlatılmamış hikâyelerle bir yüzleşme

İstanbul'daki Uruguay Başkonsolosluğu, Uruguay Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Uruguay Dışişleri Bakanlığı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen Uruguaylı fotoğrafçı Oscar Bonilla'nın “Memories” fotoğraf sergisi Schneidertempel Kültür Merkezi'nde sürüyor.

1947’de Montevideo’da doğan Oscar Bonilla'nın sergisi, 1973-1985 yılları arasında Uruguay’da süren sivil-askerî diktatörlük dönemini, siyasi sürgünlüğü yansıtıyor. Birbirlerine ulaşmak için bir araç olarak kurulan yüzlerce mektup var. Anne, baba, şehir - hepsi tanık olarak zamanın geçişi ile mavi süslemeli ve beyaz arka planlı zarflardan çıkıyor ve sevgiyi taşıyarak kolektif bir bugünün parçalarına dönüşüyor. Sergi, zarfların ve harflerin karşılaşmaları şekillendirdiği, ruh hallerini öngördüğü ve belirsiz zamanlara ve hızlara sahip mevcut bir alanda tasarlanan her türlü haberi çağırdığı derin bir bağlılığı ifade ediyor.

- Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 25 yaşında

Bugüne kadar verdiği konserlerde, yurtiçinde 350 bini aşkın, yurtdışında ise 20 binin üzerinde dinleyiciye ulaşan, 40’a yakın konuk şef ve 500’ü aşkın solist ile aynı sahneyi paylaşan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) 25 yaşında. Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, yeni yaşla ilgili görüşlerini şu şekilde dile getiriyor:

“25 yıl önce yolculuğumuza Ahmet Kocabıyık’ın hayaliyle başladık. Mutluyuz ve gururluyuz. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, yetenekli ve coşkulu bir topluluk. Çalışmalarına aynı heyecan ve kararlılıkla devam ettiği sürece, gururla bahsedilen bir senfonik topluluk olarak var olacak. BİFO’nun 25 yıldır devam ettirdiği başarısı, aynı zamanda orkestranın arkasında inanç ve kararlılıkla duran Borusan’a da 80. yıldönümü hediyesi.”

- Michelin Rehberi Türkiye restoran seçkisi 5 Aralık’ta açıklanıyor

Michelin, Michelin Rehberi İstanbul, İzmir ve Muğla 2025 seçkisini, 5 Aralık Perşembe günü İstanbul’da yer alan Four Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenecek törenle açıklayacak.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, "Michelin Rehberi Müfettişleri bu yıl da İstanbul, İzmir ve Bodrum'daki en iyi restoranları seçmek için seyahat etti. Yeni bölgeleri keşfetmeye devam ederken, Bodrum'un ötesinde Muğla'nın ilave bölgelerini de ziyaret ederek gizli kalmış mutfak hazinelerini bulmaktan heyecan duydular. Tüm seçkimizi resmen açıklamak ve yerel gurmelere ve uluslararası gezginlere Türkiye'nin yemek tutkunları için gerçek bir cennet olduğunu bir kez daha vurgulamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

- Sunset Grill & Bar’da İstanbul âşığı bir şef

İstanbul’un en güzel semtlerinden biri olan Ulus’ta hem Türkiye’den hem de farklı ülkelerden konuklarını ağırlayan Sunset Grill & Bar 30. yılını kutluyor. 2023 Michelin Servis Ödülü’ne layık görülen Sunset Grill&Bar, şehrin “fine dining” geleneğinin en seçkin temsilcilerinden biri…

Mekânın kurucusu Barış Tansever, “İstanbul’un en özel mekanlarından biri olarak, 30 yıldır şehrin sosyal ve gastronomik hayatına katkıda bulunmak bizim için büyük bir onur. Sunset olarak yıllardır lezzetin ve zarafetin buluşma noktası olduk. 100 yıllık Cumhuriyetimizin 30 yılında var olmak ve hep zirvede yer almak, tarif edilemez bir duygu. Gurur duyuyorum” diyor.

Sunset’in mutfağı 2024 başı itibari ile Michelin yıldızlı restoranların parlayan mutfağından, dünya metropollerinin zirvedeki restoranlarına uzanan bir yolculuk sonrası Executive Şef Marios Tsouris’e emanet.

- Taksim’de Japon mutfağına yolculuk…

Japon yemeklerinden söz edilince genelde aklımıza suşi geliyor. Oysa Japon mutfağı dünyanın en zengin, en çeşitli, en renkli ve en güzel mutfaklarından birisi. Tek tencerelik sulu sote et mutfağı ‘sukiyaki', ızgara mutfağı ‘teppanyaki', marine etlerin şişte ızgarası olan ‘teriyaki’, sebze ve balık kızartma mutfağı ‘tempura', sukiyaki benzeri tek tencerelik sulu dana yemeği ‘şabu şabu' hemen ilk aklıma Japon mutfağına özel lezzetler… Şunu da vurgulamalıyım ki binlerce adadan oluşan Japonya, deniz mahsullerinin belki de en farklı ve en fazla şekilde kullanıldığı ülke.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta, Japon kültüründe yemeğin sadece doymak için yenmediği, ‘felsefi' bir yeri olduğu. Yemek yemek Japonlar için bir ritüel.

Ben de geçtiğimiz günlerde CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’un yeni mekânı Kumiko Sushi & More’un tadım menüsünü deneyimledim.