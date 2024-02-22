27. Avrasya Ekonomi Zirvesi 2. gününde çağrı…

Davetliler arasında yer aldığım Marmara Grubu Vakfı’nın, 2004 yılından beri KobiEfor dergisi işbirliğiyle düzenlediği Avrasya Ekonomi Zirvesi, bu yıl ‘Krizden İstikrara; Güveni Yeniden Kurmak’ temasıyla, 21-22 Şubat’ta, WOW İstanbul Otel’de gerçekleştiriliyor.

Edindiğim bilgilere göre 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne; 40 ülkeden 2’si aktif, 20’si önceki olmak üzere toplam 22 Cumhurbaşkanı ile birlikte Başbakan, Meclis Başkanı, Bakan, Büyükelçi, Milletvekili, Vali, Belediye Başkanı düzeyinde üst düzey katılımın yanı sıra uluslararası kuruluşlar ile dini liderler, sivil toplum önderleri, uzmanlar ile akademisyenler, sosyal girişimciler ve medyanın katılımı ile gerçekleşiyor. 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi öncesinde Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı değerli dostum Dr. Akkan Suver’le konuştuk.

Akkan bey Avrasya Ekonomi Zirveleri elitlerin değil, uluslararası alanda söyleyecek sözü olanların bir araya geldiği uluslararası bir birlikteliktir sözüyle başladığı konuşmasını şu sözleriyle sürdürdü;

“Avrasya Ekonomi Zirveleri hür bir platformdur. Bu yılki zirvenin ana temasını” Krizden İstikrara; Güveni Yeniden Kurmak” olarak belirledik. Çeyrek asrı geçen süreçte başarı hikâyesine imza attığı Türkiye’nin en önemli uluslararası etkinliklerinden olan Avrasya Ekonomi Zirvesi, 27 yaşında. Pogramda yer alan İKHİB ve TİM işbirliği ile gelenek haline getirilen Moda Defileleri, Türkiye’nin aydınlık yüzünün yanı sıra tekstil alanında sahip olduğu yüksek değerleri de yansıtmaktadır.

Marmara Grubu Vakfı olarak, Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde İHKİB’in öncülüğünde, Türk hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin dünya pazarlarında haklı bir üne sahip olduğunu katılımcılarımıza göstermekten büyük onur duymaktayız.

Moda Defilesi’nde, 31. Koza Genç 10 Moda Finalisti’nin tasarımları yer alıyor.

Marmara Grubu Vakfı ve Avrasya Ekonomi Zirveleri olarak sosyal sorumluluk duygusuna verdiğimiz önemin bir işareti olarak anısını her zaman yaşatacağımız Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’i özel bir oturumla anacağız.

Türkiye’nin sürdürülebilir su kaynaklarının kullanımı ile ilgili siyasi ve bürokratik serencamını, Türkiye’den ve yurt dışından arkadaşlarından dinleyeceğiz” diyor.

Programda açılış konuşmacıları,

- Dr. Akkan Suver (Marmara Grubu Vakfı Başkanı),

- Mustafa Gültepe (TİM ve İHKİB Başkanı)

- Kubanıçbek Ömüraliyev (Kırgızistan Büyükelçi, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri)

- Doç. Dr. Merve Safa Kavakcı (Türkiye Malezya Büyükelçi, KEİ Genel Sekreter Birinci Yardımcısı)

- Prof. Dr. Asaf Hajiyev (KEİPA Karadeniz Ekonomi İşbirliği Teşkilatı, Parlamenterler Asamblesi Genel Sekreteri)

- Davut Gül (İstanbul Valisi)

- Ersin Tatar (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı)

- Mevlüt Çavuşoğlu (Türkiye Dışişleri E. Bakanı)

yer alıyor.

Konuşmalar sonrası ilk oturumun başlığı “Avrasya ekonomi zirveleri hür bir platformdur” olarak belirlenmiş.

İkinci oturumunun başlığı “İklim krizi, çevre ve enerji sorunları” olarak seçilmiş.

İkinci günün yani bugünün programında yer alan oturumların başlıkları

İlk oturum 10:00-1:00 “Yapay zeka: İnsanlığın geleceği ile hukuki alt yapı”

11: 00-13:00 “Barışa duyulan özlem, kuşak ve yol 11 yaşında”

Bugünün diğer iki oturum ise “Suyun peşinde bir ömür “ ve “Krizlerden istikrara: kapsayıcı bir dünya inşa etmek” olarak seçilmiş.

İlki; “Suyun peşinde bir ömür SÜLEYMAN DEMİREL 100 YAŞINDA” Başlıklı oturumun Murat Yetkin moderatörlüğünde;

- Dr. Aylin Cesur (TBMM 27. Dönem Milletvekili- 9. Cumhurbaşkanı Doktoru)

- Dr. Emilnda Constantinescu (Romanya Cumhurbaşkanı / 1996-2000)

- Hikmet Çetin (Türkiye Dışişleri Bakanı, TBMM E. Başkanı)

- Evgenia Gutul (Gagavuzya Özerk Bölge Başkanı)

- Dr. Mladen İvanic (Bosna Hersek Cumhurbaşkanı /2014-2018)

- İlhan Kesici (TBMM Milletvekili)

- Petru Lucinschi (Moldova Cumhurbaşkanı /1997-2001)

konuşmacı olarak yer alıyorlar.

İkinci oturumun adı ise “Bilge insanlar oturumu”

“Krizlerden istikrara: kapsayıcı bir dünya inşa etmek” Bu oturumun konuşmacıları Abdullah Gül ile birlikte 22 eski cumhurbaşkanları yer almakta.

Zamanı uygun olan okurlarımızın 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin bugünkü programına katılmalarını öneriyorum.