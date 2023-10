35 yıldır gerçekleştiriliyor

- “The Bodrum Cup iyi insanları etrafına toplamayı başardı”

35'inci yaşını Cumhuriyetin 100'üncü yılıyla birlikte kutlayan Maximiles Black The Bodrum Cup, Cumartesi akşamı yapılan ödül töreni ile sona erdi. İlk yarışı 1989’da 18 tekneyle yapılan etkinliğe bu yıl 100’den fazla tekne katıldı, yarışlara Selanik ve İstanbul rotaları dahil edildi. The Bodrum Cup, yatların konuklarıyla birlikte yarışabildikleri dünyadaki ender regattalardan birisi. Bu özelliği onu çok ayrıcalıklı kılıyor, çünkü benim gibi denizi seven ancak hayatında daha önce hiç yelken sporu yapmamış kişiler de bu heyecanı birebir deneyimleme fırsatı bulabiliyorlar. Ben de yıllardır bu fırsatı değerlendiriyor, birkaç günümü The Bodrum Cup’ta, Bodrum’un lacivert sularında kuğu gibi süzülen yelkenlilerin arasında geçiriyorum.

Bu sene, programımdaki yoğunluk nedeniyle etkinliğe katılamayacağımdan yarışlar başlamadan bir gün önce Bodrum’a gittim. Amacım bu kez, yarışların sürdüğü günlerin yoğunluğu içinde rahat rahat sohbet fırsatı bulamadığım The Bodrum Cup’ın halen Onursal Kurucu Başkanı olan, kurduğu bu etkinliği yıllar önce gençlere teslim etmiş sevgili Erman Aras (Bodrum mandalinasını da dünyaya tanıtan isim) ve Organizasyon Komitesi Başkanı sevgili Süleyman Uysal’la rahat rahat sohbet edebilmekti, ettik de…

- İstanbul Modern Sinema’da “Düşten Maddeye”

İstanbul Modern’e gitmeyi, o binada bulunmayı çok seviyorum. Eserler arasında dolaşırken her seferinde yeni şeyler keşfediyorum. İstanbul Modern, uluslararası bir yönelimle, modern ve çağdaş sanat yapıtlarına, fotoğraf, tasarım, mimari ve yeni medya alanlarındaki üretimlere koleksiyonunda yer veriyor. Türkiye’nin kültürel kimliğinin uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık eden müze, sanatçıların üretimlerine ve yurt dışında iş birlikleri kurabilmelerine destek oluyor.

Sanatı kitleler için erişilebilir kılmayı misyon edinen İstanbul Modern, bu amaçla her yaştan sanat izleyicisine uygun programlar düzenliyor. Bunlardan birisi, İstanbul Modern Sinema’nın müze koleksiyonundaki kadın sanatçıların yapıtlarının yer aldığı güncel sergilerden biri olan “Hep Buradayız”dan ilham alarak, sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliğini vurgulayan “Boşluğa Dikkat” projesi. Projenin ikinci film programı Düşten Maddeye adını taşıyor.

- Pera Film’den Cadılar Bayramı seçkisi: Ritmik Kâbuslar

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, kökeni Pagan geleneklerine dayanan ve tüm dünyada popüler kültürün parçası haline gelen Cadılar Bayramı’na özel bir programı sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. “Ritmik Kâbuslar” başlıklı seçki, karanlık estetiği, habis müzikleri ve dans sahneleriyle dikkat çeken hikâyelere odaklanıyor. Rüyanın sevilmeyen kardeşi kâbusun başrolde olduğu mini programda, Jim Sharman imzalı kült klasik The Rocky Horror Picture Show ve olağanüstü sahne tasarımlarıyla korku sinemasının kilometre taşlarından olan Suspiria yer alıyor.

- Andy Warhol’un kimi eserleri Lale Vakfı’nda sergileniyor

Amerikalı ressam, grafik tasarımcı ve film yapımcısı Andy Warhol, yaratıcı eserleri ve benzersiz tarzıyla sanat dünyasında ve popüler kültürde unutulmaz izler bıraktı; çağdaş sanatın dönüm noktalarından biri oldu. Pop Art akımının önde gelen temsilcilerinden olan Warhol, sanat dünyasına getirdiği radikal yaklaşımlarla tanınıyor. Andy Warhol sergisi, 30 Mart 2024 tarihine kadar Emirgan, İstanbul Lale Müzesi’nde haftanın 7 günü saat 10:00-21:00 arasında gezilebiliyor.

- Borusan Müzik Evi yeni sezona 9 Kasım’da merhaba diyecek

Borusan Müzik Evi, yeni sezon etkinliklerinde birbirinden değerli sanatçıları sahnesinde ağırlamaya devam edecek. 2023-2024 sezonunda Borusan Müzik Evi’nde, ensemble XXI. jahrhundert, The Necks, Thomas Ankersmit, ABSTRA feat. Matthias Schubert, Emine Bostancı, Maya Fridman, Franz von Chossy, Vinsent Planjer, Mert Pekduraner, Nihal Saruhanlı, Muaz Ceyhan, Eren Dilli, Mehmet Gökhan Bağcı, Emre Akman, Özge Özerbek, Başak Yavuz, Serdar Yılmaz, Şevket Akıncı, Alper Maral, Korhan Erel, Can Tutuğ, Apostolos Sideris, Gülçin Aksoy, Dilek Yılmaz, Ceyda Özbaşarel, Deniz Oral, Gizem Nur Dal, Hezarfen Ensemble, Burak Malçok, Black Pencil, Uğur Güneş Quartet, Pep Talk, Böseblick, Mine Pakel, Pervin Güzeldere, Gökçe Uygun, Gülce Özen Gürkan, Kaosmos ve Elif Yalvaç gibi birçok topluluk ve sanatçı yer alacak.

- Adana’da kebap deyince ilk akla gelenlerden iki lezzet noktası

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali bir kez daha büyük bir katılımla gerçekleşti. Yoğun programım nedeniyle daha uzun kalmak istememe rağmen, Adana’da sadece 24 saat geçirebildim. Her sene yaptığım gibi fuar alanını yine keyifle dolaştım, zaman sıkıntısından sadece birkaç etkinliği katılabildim. Ancak, kebapçı ritüellerimi bozmadım ve yine Habib Usta ve Şevket Usta’nın (Onur Kebap) dükkânlarına uğradım.

- Bir hayaldi gerçek oldu: Tee’O Restoran

Tee’O Restoran’ın hikâyesi, eski milli basketbolcu dev adam Tamer Oyguç'un basketbol oynadığı yıllarda kurduğu hayallerle başlamış. Oyguç, yıllar sonra pandemi öncesi bir arkadaşının restoranında deneyim sahibi olarak pandemi sürecini kafasındaki sistemi planlayarak geçirmiş. Ataşehir’de bir mekânı beğenerek ilk başta sokak lezzetleri pub olarak Tee’O ismiyle açmış. Yani Tamer Oyguç'un baş harfleri ve sınırında bulunan golf sahasının birinci vuruş noktası olan "(first tee) 1. Tee".