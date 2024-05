Gastronomi ekonomiyle buluşuyor

4. Global GastroEkonomi Zirvesi 23 Mayıs’ta AKM’de gerçekleştirilecek

Yemeğin sadece yaşamak için değil, toplumsal dayanışma, diyalog, fikir alışverişi, etkileşim ve iletişimi de kapsayan bir sosyalleşme bilinci olduğu kabulüyle TURYİD, yemeğin felsefe, deneysel psikoloji, müzik, sinema ve çağdaş sanatla olan bağlantısına dokunan önemli bir etkinliğe hazırlanıyor. 23 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde kalkınmanın kaldıracı olan gastronomi ve ekonomi, 4. Global GastroEkonomi Zirvesi’nde ele alınacak. Toplumsal sanat için tasarlanmış bir kültür merkezi olan AKM’nin kapılarını ilk kez gastronomi dünyasına açacağı etkinlikte, gastronomi ile sanatın farklı alanları buluşacak, gastronominin bilinen katmanlarının dışında yemeğin felsefe, deneysel psikoloji, müzik, sinema ve çağdaş sanatla olan bağlantısına dokunacak. TURYİD’in (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 4. Global GastroEkonomi Zirvesi’nde gastro ekonomiye, sanat ve kültürel miras perspektifinden yeni bir bakışla fuaye alanlarından, kültür sokağına, Yeşilçam Sineması’nda film gösteriminden zirvenin gerçekleşeceği konferansa kadar birçok etkinlikle farklı bir perspektif sunulacak.

- Halil Altındere eserlerini doğduğu topraklarda ilk kez sergiliyor

Halil Altındere’nin Motherland / Anayurt isimli kişisel sergisi Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi- Dilek Sabancı Galerisi’nde sürüyor. 10 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek sergi; Mardin’de doğan Halil Altındere’nin 1990’ların sonundan bu yana kendine has sarkastik diliyle ortaya koyduğu yerleştirme, heykel, video, fotoğraf, tuval ve neonlardan oluşan seçkisinin yanı sıra; son yıllarda ürettiği ve Star Wars’un bilim kurgu evreniyle murakka ve minyatür geleneklerini harmanladığı eserlerinden oluşuyor.

- İş Sanat’ta tango ateşi: Forever Tango

Büyük senfoni orkestralarında ve prestijli topluluklarda yer alan Arjantinli müzisyen Luis Bravo tarafından kurulan ve yönetilen Forever Tango, 23 Mayıs Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyirciyle buluşuyor. 12 dansçı ve 9 müzisyenin yer aldığı orkestrayla sahne alacak topluluk, tangonun 19. yüzyıl Arjantin’inin arka sokaklarından doğuşunun hikâyesini müzik ve dans aracılığıyla sahneye taşıyor. Bölgenin gelenekleri, inançları ve ritüellerinden oluşan bir kimliğin en çarpıcı dışavurumlarından olan tango, çeşitliliği ve kültürel diyaloğu somutlaştırıyor.

- İstanbul Modern, Olafur Eliasson sergisine hazırlanıyor

İstanbul Modern, sanat yapıtlarının ancak izleyiciyle karşılaştıklarında tamamlandığını dile getiren ve bu nedenle izleyicinin aktif katılımının yapıtların ana bileşeni olduğuna dikkat çeken Olafur Eliasson’un Türkiye’deki ilk sergisine hazırlanıyor.

Ana sponsorluğunu Eczacıbaşı Topluluğu ve VitrA’nın üstlendiği kapsamlı sergide, yeni üretimler de dahil olmak üzere 40’a yakın yapıt yer alıyor. Eliasson’un 30 yıllık sanatsal pratiği boyunca odaklandığı su, ışık, renk, algı, hareket, geometri ve çevre gibi konulara odaklanan serginin küratörlüğünü, müzenin küratöryel ekibinden Öykü Özsoy Sağnak, Nilay Dursun ve Ümit Mesci üstleniyor.

“Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman” başlıklı sergi, 7 Haziran 2024–9 Şubat 2025 tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.

- Pera Film’den Uluslararası Müzeler Günü’ne özel seçki

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), film kültürünü koruma ve dünyayla paylaşma misyonuyla, Almanya'dan DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum ile Uluslararası Müzeler Günü’ne özel bir işbirliği gerçekleştirdi. Kurumlar arası kültürel alışverişin ve sinema mirasının öneminin altını çizen iş birliği çerçevesinde, 1949 yılında kurulan DFF’in “Everything is film, and film is everything” (her şey film ve film her şey) mottosundan yola çıkarak isimlendirilen programda, enstitü küratörleri tarafından seçilen ve Alman sinemasının farklı dönemlerine ışık tutan dört film yer alıyor.

- Esra Yazıcı Tözge sergisinde “hiç olmayı seçmeye” davet ediyor

Sanatçı Esra Yazıcı Tözge, ilk kişisel sergisi “Ben Hiç Kimseyim” ile hayatın anlamı ve bu anlamın içinde kendi rolüne dair arayışını heykelleri ile paylaşacak. 15 Mayıs’ta Goba Art&Design’da kapılarını açacak sergi, 8 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Tözge, Emily Dickinson, Özdemir Asaf, Aziz Nesin, Kahraman Tazeoğlu, Can Yücel ve Nâzım Hikmet’in şiirlerinde onu etkileyen, hayata bakışını sorguladığı dizelerden esinlenerek ortaya çıkardığı heykellerinde içsel arayışının iz düşümünü yansıtıyor. Daha çok hayatın anlamlandırılma duygusuna odaklanan sergi, izleyicileri “Hiç Kimse Olmak” üzerine düşünmeye davet ediyor.

- “Nevin Halıcı ile Yemek Sohbetleri” Nadir Gastronomi Platformu’nda

Anadolu Halk Mutfakları Derneği’nin “Nevin Halıcı ile Yemek Sohbetleri” serisinin ilki olan Orta Asya ve Göç Yolu Dönemi Mutfağı Nadir Gastronomi Platformu’nda yapıldı. Türk Mutfak Kültürü Yemekleri araştırmaları ve kitapları ile tanıdığımız Nevin Halıcı’nın anlatımına Şef Bayram Özrek’in hazırladığı yemekler eşlik etti. İçecek olarak bal şerbeti ve kımızın ikram edildiği gecede Orta Asya ve Göç Yolu yemekleri deneyimlendi.

- Michelin’li şef Maksut Aşkar, geleneksel lezzet mirasımızı yorumlamaya devam ediyor

İstanbul’da, Bankalar Caddesi’ndeki neolokal’i biliyor musunuz? 2022’de olduğu gibi 2023’te de bir Michelin yıldızı alarak dünyanın en prestijli restoranları arasında yerini korumuş bir restoran. Ayrıca hem müşteriler hem de meslektaşları için rol model ve ilham kaynağı olan; daha sürdürülebilir bir gastronomi anlayışına sahip restoranlara verilen Yeşil Michelin Yıldızı ödülünün de sahibi.

neolokal ekibi, dürüst yemeği toprak anadan ilham, geleneklerinden örnek alarak tasarlayıp misafirlerine sunmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de geleneksel tarifleri ince ayrıntıları ile inceleyerek, tüketilmediği için yok olmaya yüz tutmuş ürünlerle harmanlıyor. Genç ve meraklı ekibin başındaki şef Maksut Aşkar, “biz sahip çıkmazsak, gelecek neslin ellerinde sahip olacağı bir şey kalmayacak” diyor. Lokal mutfağı modern teknikler ve yenilikçi bakış açısı ile birleştirerek ortaya rafine ve yeni bir algı çıkarıyor. Aşkar, burada saydığım ve sayamadığım birçok özellikleri ile benim en beğendiğim, en yaratıcı bulduğum, Türk mutfağını hep bir üst seviyeye taşıyan şefler arasında yer alıyor. Maksut Şef’i yıllardır yakından izliyorum. İmzasını attığı yeni restoranı Divia by Maksut Aşkar’ı da… Datça Yarımadası’nda yer alan D Maris Bay’ın içindeki lokantanın menüsünü, geçtiğimiz günlerde Şef’in neolokal’de verdiği özel bir öğle yemeğinde deneyimleme fırsatı buldum.