Yaz programları hız kesmiyor

- Enka Açıkhava Tiyatrosu’nun yaz etkinlik programı 27 Haziran’da başlıyor

Türk Pop Müziği’nin önemli kadın vokallerinden Sertab Erener ile yetenekli gitarist, söz yazarı ve besteci Emre Kula konseriyle ENKA Sanat’ta açık hava mevsimi 27 Haziran’da başlıyor. ENKA’da bir gelenek haline gelen bu akustik konserde ikili, Sertab Erener’in en sevilen parçalarından oluşan bir repertuvar ile 27 Haziran’da ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak.

1 Temmuz gecesi ise komedyen Kaan Sekban “Tek Kişilik Gösteri” ile ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda ilk kez izleyicilerin karşısına çıkacak. Sekban, plaza hayatından cast ajanslarına, beyaz yaka dramlarından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar pek çok konuyu kendine has üslubuyla anlatacak.

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- Heyecanla bekleniyordu “Merhamet Hikâyeleri” İKSV Galaları’nda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları, 11 dalda Oscar adayı olan ve Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan kazanan Zavallılar'ın (Poor Things) yönetmeni Yorgos Lanthimos’un yeni filmi Merhamet Hikâyeleri’ni vizyona girmeden önce GetirAraç sponsorluğuyla sinemaseverlerle buluşturuyor. Dünya prömiyerini mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde ana yarışmada yapan ve Jesse Plemons'a En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandıran filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie ve Hunter Schafer yer alıyor. Filmin müzikleri ise Zavallılar'ın da müziğini besteleyen Jerskin Fendrix imzalı.

- Eti Bakır’ın İkiztepe kazılarına desteği sürüyor

Eti Bakır’ın desteğiyle Samsun Bafra’da devam eden İkiztepe araştırmalarında 2024 yılı arkeolojik kazı sezonu başlıyor. Anadolu’nun en eski kazı alanlarından biri olan Karadeniz’in en kapsamlı arkeolojik kazısı İkiztepe Höyüğü’ndeki çalışmalar, bu yıl da İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt’ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Anadolu ve Karadeniz’in binlerce yıllık tarihine ışık tutan İkiztepe’deki çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt “İstanbul Üniversitesi tarafından 1974 yılında başlatılan İkiztepe Höyüğü kazı araştırmaları, Anadolu’nun kültür hazinesinin insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan sonuçlara ulaşması yönüyle, tüm dünyada arkeoloji ve tarih çevreleri tarafından da yakından takip ediliyor. Bugüne kadarki araştırmalarımız İlk Tunç Çağı, Tunç Çağı ve Geç Kalkolotik Çağ kültürlerine ait keşiflerde bulunmamızı sağladı. Eti Bakır sponsorluğunda, 2024 yılı kazılarımızda da dört höyükten oluşan İkiztepe’de yeni bulgulara erişmek için heyecanlıyız” dedi.

- “Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ” sergisi için son günler, bitmeden gezin

Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci’nin yarım asırlık sanat hayatını sanatseverler ile buluşturan “Yazan-Çizen LATİF DEMİRCİ” sergisi, 30 Haziran Pazar gününe dek İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Demirci’nin eserlerini kronolojik ve tematik bir düzen içinde sunan retrospektif sergi, sanatçının 1975’te başlayan Gırgır döneminden itibaren çizdiği bütün karikatürlerin orijinallerini, yayınlanmış hallerini, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş suluboya çalışmalarını ve çizim defterlerini içeriyor. Kapsamlı bir arşiv çalışmasının sonucunda ortaya çıkan serginin küratörlüğünü, sanatçının kızı Yasemin Demirci ile yakın dostu, gazeteci İhsan Yılmaz, tasarımını ise Emre Senan üstleniyor.

Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Yavlum Mithat ve Mirsat, Press Bey gibi unutulmaz kahramanların yer aldığı karikatürler, Nokta ve Yeni Gündem gibi haftalık dergilere çizdiği karikatürler, Hürriyet’te uzun yıllar devam eden günlük birinci sayfa karikatürleri, Batı sanatının önde gelen ressamlarının eserlerini ‘Latifçe’ye çevirerek yeniden çizip boyadığı “Çeviren Latif Demirci” albümünden çizimler, insan ile hayvanın gündelik hayattaki karmaşık ilişkisini hiciv, eğlence ve usta işi çizgilerle anlattığı “National Geoglathif” albümünden örnekler ile Latife Tekin’in Berci Kristin Çöp Masalları romanı için çizdiği özel eserler bu sergide görülebilir.

- Japon ve Mezopotamya mutfakları buluştu, lezzet doruğa çıktı

Michelin yıldızlı şef Akira Back’i geçen yıl televizyonda, MasterChef Türkiye’de izleme fırsatı bulmuştum. Dünya çapında 25 ülkede restoranı bulunan ünlü şef, menüsünden yarışmacılara hazırlamaları için verdiği salmon ve tuna tataki’nin tadımında beni çok etkilemişti. Yarışmacıların çoğunun tabağına uzaktan sadece bakarak karar vermiş, birkaç tanesinin ise sosunu, kaşığın ucuyla tatmıştı. Şefin 27 yıldır yaptığı yemeğe bu denli hâkim olması beni çok etkilemişti. Birçok gastronomi sohbetinde gördüğüm bu sahneyi dostlarıma anlatmıştım, hâlâ anlatıyorum…

Akira Back’in Türkiye'deki ilk ve tek şubesi İstanbul Ataköy’de kendi adını taşıyor. Restoran, geçtiğimiz günlerde özel bir tadıma sahne oldu. Anadolu mutfağının âşina olduğumuz yemeklerini farklı bir yorum ile füzyon mutfağı olarak sunan 7 Mila Restaurant ve şefi Selen Mağzalcıoğlu ile Akira Back’in şefleri Sungmo Lee ve Fatih Alkan iki günlük bir etkinlik için restoranın bulunduğu JW Marriott İstanbul Marmara Sea’de bir araya geldi. Şefler, iki restoranın farklı yemek ve soslarını harmanlayarak rafine bir menü oluşturdu. Akira Back Istanbul ve 7 Mila Restaurant’ın imza kokteylleri ile eşleşmeli olarak hazırlanan menüde misafirler yedi farklı yemek ve dört farklı kokteyl deneyimledi.

- Efes antik kentindeki Deneyim Müzesi “En İyi Müze” seçildi

İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan ve Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti içindeki Efes Deneyim Müzesi, teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Mondo-Dr Awards’ta kendi alanında en iyiler arasına girerek adını dünyaya duyurdu. 1984 yılından bu yana kesintisiz olarak yayınlanan İngiltere merkezli Modriale Publishing Dergisi’nin yedincisini düzenlediği Mondo-Dr Awards, bu yıl Las Vegas’ta yapıldı. Sergi ve ağırlama sektöründeki en iyi projeleri ve başarıları tanıtmak amacıyla organize edilen ödülde özellikle mekânların tasarımı, ziyaretçi deneyimi ve teknik donanımlar üzerine odaklanılıyor. Bağımsız jüri üyelerinden oluşan bir kurul tarafından dünya çapındaki çalışmaları ödüllendiren Mondo-Dr Awards’ta bu yıl Türkiye’den Efes Deneyim Müzesi ödüle layık bulundu.

- Pınar Çocuk Resim Yarışması ödülleri sahiplerine verildi

Pınar tarafından çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 43 yıldır aralıksız gerçekleştirilen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, bu yıl “Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız” temasıyla düzenlendi. Türkiye’nin yedi bölgesi ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 6 – 14 yaş arasındaki binlerce çocuğun katıldığı yarışmanın kazananları, Prof. Mümtaz Sağlam’ın başkanlığını yaptığı ve Prof. Dr. Hayri Esmer, gazeteciler İhsan Yılmaz, Seray Şahinler Demir ve Faruk Şüyün’den oluşan jüri üyeleri tarafından belirlendi.

Kazanan öğrenciler ödüllerini törenle aldı. Yarışmada başarı gösteren 11 öğrenci Bisan bisiklet, 11 öğrenci bluetooth kulaklık kazandı. Ayrıca yarışmayı kazanan tüm öğrenciler profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle ödüllendirilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Duru Naz Kılınç ve Kadir Burak Bülbül ile Doğu Anadolu Bölgesinden Hafsa Çelebi, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi oldu.