Ayvalık Müzik Festivali 10 yaşında

Festival’de 21 Eylül’e kadar yedi konser yer alıyor

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından, Sabancı Vakfı’nın desteğiyle bu yıl onuncusu düzenlenen “Ayvalık AIMA Müzik Festivali”, 23 Temmuz - 21 Eylül tarihleri arasında yedi konserle müzikseverlerle buluşacak. 1998 yılında Prof. Filiz Ali öncülüğünde kurulan AIMA, geride kalan çeyrek asırda düzenlediği yüzden fazla ustalık sınıfıyla bini aşkın gencin usta müzisyenlerden eğitim almasına ve sanatlarında bir üst seviyeye yükselmelerine destek oldu. “Ayvalık 10. AIMA Müzik Festivali”, geçmişte öğrenci ya da eğitimci olarak AIMA ustalık sınıflarına katılmış ve kariyerine başarıyla devam eden müzisyenlerin ağırlıkta olduğu bir program sunacak.

Tablolar ile İstanbul’da benzersiz bir gezinti fırsatı

Türkiye İş Bankası’nın, Cumhuriyetimizin 100. yaşında ülkemize bir armağan olarak açtığı Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, bankanın 2 bin 700 civarında eserin bulunduğu Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan zengin bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Müzikten plastik sanatlara, müzecilikten kültür mirası korunması çalışmalarına pek çok alanda faaliyet gösteren İş Sanat’ın çatısı altında bulunan müze, ülkemizin kültür-sanat rotasına önemli bir kilometre taşı ekliyor.

Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi üzerindeki müzenin ilk süreli sergisi İstanbul’un Resmi, bankanın koleksiyonundaki İstanbul temalı resimlerle Anadolu ve Avrupa yakalarını iki ayrı katta sanatseverlerle buluştururken sanatçı gözüyle İstanbul'a bakışı ortaya koyuyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu, sergide çizilen rotayı şu şekilde anlatıyor:

“Eserler eşliğinde adım adım İstanbul’u dolaşacağınız bu sergide yolculuğunuz Tarihi Yarımada'dan başlıyor. Galata Köprüsü’nden geçiyor, Haliç’i seyre dalıp Boğaz’a yöneliyorsunuz. Tablolarla kıyı kıyı Boğaz’ın yukarısına ilerleyip ardından sanki hayali bir vapurla Anadolu Yakası’na geçiyorsunuz. Boğaz’da bu defa tam aksi istikamette süren yolculuğunuz sizi Üsküdar’a, Kızkulesi’ne, Haydarpaşa’ya ulaştırıyor. Adalar’da sonlanan bu yolculuk boyunca zaman zaman tepelerden bakarak, zaman zaman kıyılara inerek, tuvale yansıyan izlenimleriyle İstanbul’un semtlerini birer birer ziyaret ediyorsunuz.”

Sedat Simavi Ödülleri için başvurular başladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 48 yıldır verdiği ödüllere 2024 yılı başvuruları başladı. TGC Sedat Simavi Ödülleri için başvurular 30 Eylül Pazartesi akşamı saat 17.00’e kadar yapılabilecek. TGC Sedat Simavi Ödülleri’nde Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Karikatür, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Spor olmak üzere dokuz dalda belirleniyor. Ödül dallarının sayısı ve Seçici Kurul üyeleri, her yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından saptanıyor. Ödüllerle ilgili ilanlar gazetelere veriliyor. Ödül Sekreterliği tarafından 3 bin 500’den fazla öğretim kurumu ve kuruluşa elektronik posta ile mektup gönderilip ödüller için adayları varsa bildirmeleri isteniyor.

İstanbul Modern’deki yeni sergiyi bir ayda 70 bin kişi gezdi

İstanbul Modern’in, tüm dünyada gerçekleştirdiği proje ve yapıtlarıyla ilgi gören sanatçı Olafur Eliasson’un 30 yıllık kariyerinden kapsamlı bir seçkiye ev sahipliği yaptığı “Senin Beklenmedik Karşılaşman” başlıklı sergisini bir ayda 70 bin kişi gezdi.

İzleyicilerden yoğun ilgi gören sanatçının Türkiye’deki ilk kişisel sergisi 7 Haziran’da ziyarete açıldı. Ana sponsorluğunu Eczacıbaşı Topluluğu ve VitrA’nın üstlendiği kapsamlı seçkide, yeni üretimler de dahil olmak üzere 40’a yakın yapıt yer alıyor. Sanatçının odaklandığı su, ışık, renk, algı, hareket, geometri ve çevre gibi konuların izlendiği serginin küratörlüğünü, müzenin küratöryel ekibinden Öykü Özsoy Sağnak, Nilay Dursun ve Ümit Mesci üstleniyor.

ENKA Açık Hava Sineması 1 Ağustos’ta perde açacak

ENKA Sanat ve Başka Sinema işbirliğiyle hazırlanan ENKA Açık Hava Sineması bu yıl da birbirinden özel yapımları izleyiciyle buluşturacak. 1 Ağustos’ta Kôji Yakusho’ya Cannes’da En İyi Erkek Oyuncu ödülü getiren ve Oscar’a aday gösterilen Mükemmel Günler (Perfect Days) filmiyle başlayacak film seçkisi, 5 Ağustos’ta büyük usta Hayao Miyazaki’nin on yıl aradan sonra sinemaya muhteşem dönüşünü de sağlayan yılın en çok beklenen animasyon filmi Çocuk ve Balıkçıl (The Boy And the Heron) ile devam edecek. 7 Ağustos’ta ise Todd Haynes’in yeni filmi, Cannes’da Altın Palmiye için yarıştıktan sonra New York Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen psikolojik dram Bir Skandalın Peşinde (May December) gösterime girecek.

Karsu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’na geliyor

Modern müziğin başarılı temsilcilerinden Karsu, Corendon Turizm Grubu'nun destekleriyle, Y Kültür Sanat ve Musicarium organizasyonuyla 24 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak. Karsu, bu yıl İstanbul'da ilk kez sahne alırken caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği harmanlayarak oluşturduğu şarkılarını sevenleriyle beraber söyleyecek.

Zengin bir gastronomi kültürü taşıyorlar: Balkan yemekleri

Antrikot dana pastırma, dil füme, Osmanlı varyantı, Macar salamdan oluşan şarküteri tabağı; başlangıçlarda lutanitsa, papuda, mamzana, Şile paprika, Ispanak borani, çıtır pastırmalı soka; ara sıcaklarda loznik ve ciğer sarma; ana yemekte elbasan tava ve finalde Hayrabolu tatlısı… Bu yemek isimleri neyi hatırlatıyor? Tabii ki Balkan yemeklerini…

Geçtiğimiz günlerde Sheraton İstanbul Levent ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balkan Gecesi’nde, şef Muhittin Fidan (Tintin) ve Şef Ufuk Evrim Karadağ tarafından hazırlanan bu menüyü deneyimledim. Bu özel geceye canlı olarak yorumlanan Balkan ezgileri de etkinliği renk kattı…