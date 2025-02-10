Daldan dala…

Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. Bu yılki teması “İklim Göçü” olarak belirlenen ve “Çok Göç Olmadan Çek” sloganıyla gerçekleştirilen yarışmanın kazananları Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi, The Seed’de düzenlenen törenle duyuruldu. Finale kalan 10 eser arasından birincilik ve Sosyal Etki Ödülü “Son Yuva” filmiyle Hasan Hüseyin Alkan’ın oldu. Alkan’a ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim etti. Yarışmanın ikincisi “Beyaz Geceler” filmiyle Çağrı Erdoğdu olurken, ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’dan aldı. Üçüncü olan “Minare” filminin yönetmeni Turan Güngör’e ödülü Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan tarafından sunuldu. Mansiyon Ödülü’nü ise “Ardımızda Kalanlar” filmiyle Muhammed Emin Çırçır ve Mahmut Enes Şahin almaya hak kazandı.

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Alarko Holding ve İKSV’den gençler için sanata açılan kapı

Sanatın toplumsal gelişime, bilime ve teknolojiye katkısına inanan Alarko Holding, genç nesillerin sanatla iç içe büyüyebilmesi için İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) ile önemli bir iş birliğine imza attı. Alarko, “Sanata İlk Adım” adıyla yürüteceği bu projeyle, 2025 yılında düzenlenecek İKSV festivallerinde gerçekleşecek çocuk ve genç atölyelerinin sponsoru oldu.

Sosyal sorumluluk anlayışıyla farklı projelerle gençleri destekleyen Alarko Holding, bu kez Türkiye’nin en köklü sanat kurumu olan İKSV ile bir araya gelerek sanat eğitimi ve farkındalığın yaygınlaşmasını hedefliyor. Proje kapsamında İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro Festivalleri süresince gerçekleşecek atölyelerle, çocuklar ve gençler sanatsal yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulacak.

“Sevgili Tatbiki” karma sergisi Maltepe’de açıldı

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunu ve öğretim üyelerinden oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu’nun “Sevgili Tatbiki” karma sergisi Maltepe Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sürüyor. Serginin küratörlüğünü üstlenen Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu’nun kurucusu Berrin Aksu, etkinliğin Bauhaus ekolüyle sanat eğitimi veren Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarını ve öğretim üyelerini bir araya getirdiğini belirtti. Aksu, serginin amacının, sanatçılar için ilk yuva niteliğindeki 1985 öncesi Beşiktaş Akaretler’de bulunan okul binasını ve orada yaşanan hatıraları anmak olduğunu ifade etti. Sergide, farklı disiplinlerde eserler üreten 102 mezun ve öğretim üyesinin çalışmaları yer alıyor. Farklı boyutlarda ve tekniklerle üretilen bu eserlerin ortak noktası ise Tatbiki ekolünü ve ruhunu yansıtması.

Boyner Yayınları, 2025 programını açıkladı

Boyner Yayınları, 2025 yılında yayımlayacağı kitapları duyurdu. Yayıncılık faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Boyner Yayınları Genel Direktörü Zeynep Erkut Çelik, yayınevinin yeni kitap listesine dair bilgi verdi. Çelik, "2025'in ilk kitabı Hep Sen Kazan oldu. Yıl boyunca Dünyanın Sonu Değil, Süper İletişimciler, İyi Hisset Verimliliği ve Bulaşıcı Cömertlik kitaplarını okuyucularla buluşturacağız." dedi.

Boyner Yayınları, yöneticilerin yurt dışı seyahatlerinde fark ettikleri bir eksiklik üzerine kuruldu. Yayınevi, başlangıçta liderlik, kişisel gelişim ve iş hayatı konularına odaklanırken zaman içinde farklı türlere yöneldi.

Genel Direktör Zeynep Erkut Çelik, "Ülkemize sunduğumuz kitapların okuyucuların bakış açısını geliştirmesi ve kariyer ile yaşam yolculuklarına katkı sağlaması hedefleniyor. Biyografi ve anı kategorileri de yayın programımıza eklenerek, farklı alanlardan isimlerin hayat hikayeleri paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü müzisyenlerle Ayvalık’ta sanat dolu bir yaz

Müzikolog ve piyanist Prof. Dr. Filiz Ali öncülüğünde genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan AIMA, 2025 yazında da dopdolu bir program sunuyor.

Flüt ustalık sınıfı: 4-13 Temmuz tarihleri arasında Ayla Uludere ve Ece Karşal eğitmenliğinde gerçekleştirilecek. Keman dersleri: 11-17 Ağustos’ta Marc Danel ve Pelin Halkacı Akın eğitmenliğinde devam edecek. Piyano masterclass: 26-31 Ağustos tarihleri arasında dünyaca ünlü piyanist Andrey Pisarev tarafından verilecek. Viyolonsel ustalık sınıfı: 13-18 Eylül’de ünlü çellist Yovan Markovitch, genç müzisyenlerle bir araya gelecek.

Fado’nun çağdaş sesi Cristina Branco İstanbul’a geliyor

Portekiz’in önde gelen Fado sanatçılarından Cristina Branco, yeni albümü “Mãe” ile Türkiye’de ilk kez konser verecek. Sanatçı, 16 Şubat’ta İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dinleyicileriyle buluşacak.

Cristina Branco, geleneksel Fado müziğini modern tınılarla buluşturarak bu türün sınırlarını genişleten isimlerden biri olarak tanınıyor. Shakespeare ve ünlü Hollandalı şair J.J. Slauerhoff gibi edebiyat dünyasının önemli isimlerinin dizelerini Fado müziğiyle birleştiren Branco, klasik Fado’nun hüzünlü anlatımına yeni bir perspektif kazandırarak daha iyimser ve hayat dolu şarkılara imza atıyor.

Tarihi Degüstasyon: Balık Pazarı’nda bir lezzet durağı

İstanbul’un köklü gastronomi kültürünün önemli parçalarından biri olan Degüstasyon’un geçmişi 1920’lere kadar uzanıyor. İlk olarak Çiçek Pasajı’nın girişinde, bugünkü Otantik Restoran’ın bulunduğu yerde bir İtalyan lokantası olarak açıldı. Mekânın kurucusu, İtalyan subayı Maurandi’ydi. Kısa bir süre sonra burayı Edmondo Morrigi devraldı ve restoran, Degüstasyon adını aldı. 1930’lardan itibaren İstanbul’un en gözde lokantalarından biri haline gelen mekân, özellikle spagetti ve ravyoli konusunda ün kazandı.

Mekân, Balık Pazarı’ndaki yaşatılmaya devam ediyor. 2024 yılı itibarıyla Mehmet Tanrıkulu tarafından yeniden düzenlenen Degüstasyon, ocakbaşı konseptiyle hizmet veriyor.

Mehmet Tanrıkulu’nun yönetiminde, mekân geleneksel dokusunu koruyarak yeniden şekillenmiş. Tanrıkulu’nun kasaplık geçmişinin verdiği uzmanlıkla, etlerin seçiminden işlenmesine kadar titizlikle yürütülen bir süreç uygulanıyor.