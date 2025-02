53. İstanbul Müzik Festivali programı açıklandı

11-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin tema’sı “Sınırların Ötesinde”

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, 11-26 Haziran tarihleri arasında klasik müzik tutkunlarıyla buluşacak. "Sınırların Ötesinde" temalı festival, Türkiye, Yunanistan, İran ve Azerbaycan'ın saz ve müziklerinin bir araya geleceği konserlere ev sahipliği yapacak. Barok, romantik, klasik ve çağdaş dönemlere ait eserler break dans, hip-hop, resim ve tiyatro gibi farklı disiplinlerle sınırötesi yolculuklar da festivalde izleyicileri bekliyor.

Festival kapsamında, dünyanın önde gelen orkestraları ve solistleri İstanbul’un prestijli konser salonlarında sahne alacak. NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası gibi topluluklar festivale katılacak. Ayrıca, Hélène Grimaud, Frank Peter Zimmermann, Rafał Blechacz, Gautier Capuçon ve Alexandre Kantorow gibi dünyaca ünlü solistler performanslarıyla festivale renk katacak. Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin ortak siparişçisi olduğu 3 eserin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Neş’e Erdok’un son dönem eserleri sergilenecek

Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Neş’e Erdok, son iki yılda ürettiği eserlerden oluşan 37. kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de düzenlenecek sergi, 20 Şubat – 8 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

1963 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun olan Neş’e Erdok, sanat eğitimine Madrid ve Paris’te devam etti. 1967’de Fransa’ya gönderilerek Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts’da resim çalışmaları yaptı. 1972’de akademiye dönen sanatçı, 1981’de profesör unvanını aldı. 1990-2008 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Eserleri, İstanbul Modern, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesi ve Norton Simon Müzesi gibi birçok önemli koleksiyonda yer alıyor.

Çikolata tutkunları için kaçırılmayacak bir buluşma

Çikolata, pastacılık ve artisan bakery dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Salon du Chocolat, bu yıl ilk kez İstanbul’a konuk oluyor! 22-23 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak olan etkinlik, Sözen Group’un deneyimiyle Türkiye’ye taşınıyor. Çikolata severler, pastacılık meraklıları ve sektör profesyonelleri için deneyim vadeden fuar, bu yıl “Kreatif Lezzetler” temasıyla gerçekleştirilecek.

Salon du Chocolat İstanbul, klasik bir fuardan çok daha fazlasını sunuyor. Çikolata ustalarının canlı performansları, en yeni pastacılık trendlerinin sergilendiği workshoplar ve tatlarla dolu standlar ile ziyaretçilere görsel ve lezzetsel bir şölen yaşatmak hedefleniyor. Fuarın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan “Çikolata Defilesi”, özel tasarım elbiseleriyle sanatı ve tatlı dünyasını buluşturacak.

Uludağ’da bir mola: Doğanın ve tarihin kesişimi

Sabahın erken saatleri… Bembeyaz örtüyle kaplı ormanların derinliklerine doğru yola çıkıyorum. Havanın buz gibi tazeliği tenimi uyuştururken, ayaklarımın altından gelen özlediğim kar sesi beni büyülüyor. Çam ağaçlarının dalları, bembeyaz bir gelinlikle örtülmüş gibi. Yol boyunca hafif bir sis çökmüş vadilere, uzaktan gelen kuş sesleri ve zaman zaman ağaçlardan düşen kar taneleri bana eşlik ediyor. Bir süre sonra donmuş bir gölcüğün kıyısında mola veriyorum. Hafif bir rüzgâr esiyor ve dallardan düşen karlar, sanki küçük bir tipi yaratıyor. Geri dönüş yolunda ayak izlerimi takip ediyorum. Bir saatlik yürüyüşümün yorgunluğumu, içimi dolduran huzurla unutuyorum.

Swissôtel Uludağ’daydım. Otel, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından projelendirilen Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin bulunduğu Kirazlı Yayla’da. 2017 yılından itibaren Accor Grubu bünyesindeki Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da Genel Müdür Yardımcılığı ve Accor Türkiye’de ‘F&B Master Alchemist’ görevlerini yürüten Ufuk Demir, Swissôtel Uludağ’ın Genel Müdürü. Demir, otel inşaatının başladığı 2021 yılından bu yana görevine devam ediyor. Otelin bir zamanlar avlu olan, üzerine dokusunu bozmadan eklenmiş 23 metre yükseklikteki cam tavanlı lobisinde bitki çaylarımızı yudumlayarak Ufuk Demir ile sohbet ediyoruz.

Sarar’dan sanatçılarla birlikte eğitime destek

Moda sektörünün köklü markalarından Sarar, sanatı ve toplumsal dayanışmayı bir araya getiren anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Türkiye’nin önde gelen 20 sanatçısının tasarımlarının Sarar ürünleriyle buluştuğu özel eserler, canlı satış etkinliğinde sergilendi ve satışa sunuldu. Elde edilen gelir, her çocuğun hayata eşit fırsatlarla başlaması amacıyla bilimsel temelli eğitim programları geliştiren Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na (AÇEV) bağışlandı.

Michael Snow Retrospektifi İstanbul Modern Sinema’da

İstanbul Modern Sinema, 20–23 Şubat tarihleri arasında Kanadalı sanatçı ve yönetmen Michael Snow’un kapsamlı bir retrospektifine ev sahipliği yapacak. Türk Tuborg A.Ş katkıları, Kanada Başkonsolosluğu ve Othon Cinema işbirliğiyle gerçekleştirilecek program kapsamında, yönetmenin Türkiye’de ilk kez gösterilecek birçok filmi izleyicilerle buluşacak.

Deneysel sinema alanında öncü isimlerden biri olarak kabul edilen ve 2023 yılında hayatını kaybeden Michael Snow’un filmografisinden önemli eserlerin yer aldığı seçkide, sanatçının 1971 yapımı Merkez Bölge (La Région Centrale) dışında, Türkiye’de daha önce gösterimi yapılmamış 16mm formatındaki 10 filmi de izlenebilecek.

Bağdat Caddesi'nde yeni bir brasserie

Happy Group, yeni bir brasserie konseptiyle hizmet vermeye başladı. Daha önce Happy Moon’s, İkon, Manhattan ve Little Buddha gibi markaları hayata geçiren grubun yeni markası The One Brasserie, yaklaşık olarak iki ay önce Bağdat Caddesi’nde kapılarını açtı. Mekânda dört kıtanın lezzetleri tek bir çatı altında birleştirilerek gastronomi tutkunlarına farklı bir deneyim sunmak hedefleniyor.

The ONE’de İtalyan mutfağı ağırlıklı olmak üzere farklı bölgelerin yemeklerini modern dokunuşlarla hazırlanıyor. Türkiye’nin zengin mutfak kültürü de modern bir yaklaşımla harmanlanarak konukların beğenisine sunuluyor. Peru, Afrika, Fransa, Güney Amerika ve Uzak Doğu mutfaklarından esinlenen menü, geleneksel ve modern tatların birleşiminden oluşuyor. Özellikle Güney Amerika ve Arap Yarımadası’ndan ilham alan baharat ve soslarla yemeklere farklı bir tat katmak amaçlanıyor.