4 yılda 5 kat büyüdü ‘sıfır borç’a geçip 1 milyar doları aştı

BOYNER Holding Kurumsal İletişim Direktörü Selen Tokcan Hacaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Cem Boyner’e kısa süre önce öneride bulundu:

- Grubumuzla ilgili medyaya, kamuoyuna anlatacak çok şey birikti. Küçük bir grup gazeteci arkadaşımızla buluşup sohbet etmenizde yarar var.

Cem Boyner, sohbet için notlar hazırlarken, rahmetli Sakıp Sabancı’nın taktiğini anımsadı. Dosyasına Sakıp Sabancı’dan gördüğü şekilde anlatacaklarına ilişkin başlıkları içeren küçük not kağıtları yapıştırdı.

Önceki sabah Boyner Grup’un merkezindeki toplantı odasında buluştuğumuzda önündeki notları gösterdi:

- Rahmetli Sakıp Bey de kendine böyle notlar çıkarırdı…

Söze Ankara Keçisi’nden girdi:

- Ailemiz iş hayatına Ankara Keçisi tiftiği ile başlamış. 1952 yılında Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. ile tekstil üretimine girmişiz. 1971 yılında Beymen’i kurup hazır giyim ve perakende sektörüne adım attık. Bilmediğimiz işleri yapmıyoruz.

1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme’yi bitirdiği günleri anımsadı:

- Altınyıldız’da çalışmaya başladım. 1982’de Boyner Holding Yürütme Kurulu Başkanı oldum. Ben başladığımda rahmetli Nuri Abi YKM’de senetli alışverişi devreye almıştı. Senetli alışverişten ilham alıp taksitli kart Advantage’ı çıkardık. Vadeli ödemeyi karta yükledik.

Advantage Card’ın “müşterinin hayatını kolaylaştırma” arayışıyla ortaya çıktığına işaret etti:

- Katma değerli alana doğru yol alırken müşteriyi keşfettik. Advantage Card, 2.5 milyon üyeye ulaştığında modeli bankacılık sistemine devrettik.

Grubun son yıllarına değinirken COVID-19 pandemisinin herkesi evlere kapattığı günler üzerinde durdu:

- Biz 6 ay evlerde kapalı kaldık. Oturup dizi seyretmek yerine kendimizi, yani Boyner Grup’u baştan yaratmaya odaklandık. Çok parlak bir ekiple, 10 bin çalışanımızla kol kola girdik, Boyner Grup’u bambaşka formata dönüştürdük.

Sektörün o günlerde içinde bulunduğu havayı, yaklaşımı irdeledi:

- “COVID’le birlikte internet aldı yürüdü. İnsanlar artık mağazalara dönmeyecek. Sokak mağazacılığı bitecek. Büyük bir çağın sonu geldi” deniyordu. Varoluş tartışması yaşadık. Pandemi bizi düşünmeye itti. Herkes silkelendi. Biz de çok silkelendik. Büyük dönüştük.

Bu noktada mevcut grup şirketlerini sıraladı:

* Altınyıldız Tekstil, Boyner Büyük Mağazacılık, BR Mağazacılık, Brooks Brothers, Hopi.

Grupla ilgili bazı verilerin altını çizdi:

- 20 milyona yakın müşteri biriktirmişiz. 10 bin çalışanımızla yaptığımız üretim, verdiğimiz hizmetle 50 milyon ürünü müşterilerimizle buluşturmuşuz.

2015 yılında perakende sektörüne “Hopi”yi kazandırdıklarını vurguladı:

- Hopi’nin 17 milyon üyesi var. Bunlardan 6 milyonu aktif. Bankacılık sistemi dışında kalan 20 milyon insan var. Hopi ile o tarafa uzandık. Kartın üzerindeki taksitli sistemi mobil uygulamaya dönüştürdük.

Perakendede büyümeyi sürdürdüklerini kaydetti:

- 2023’te satışlarımız adet bazında yüzde 20 büyüdü. Aslında 2019’dan bu yana 5 kat büyüdük. Ciromuz 1 milyar doları geçti. Büyümemiz devam edeceği için 2024’te 2 bin kişiyi daha işe almayı planlıyoruz.

Fikirlerinin hep imkanlarından fazla olduğuna vurgu yaptı:

- Biz hayatımızda hiç “sıfır borç”lu olmadık. Ancak son bir yıldır “sıfır borç”la yol alır hale geldik. Böyle de yola devam ediyoruz.

4 yılda 5 kat büyümek, yılların “borçlu yol almak” alışkanlığını terk edip “sıfır borç”a geçmek, ciroda 1 milyar doları aşmak…

Boyner Grubu gerçekten de “büyük silkelenmiş” ve dönüşmüş değil mi?

Teknolojiye 2 milyar mağazalara 750 milyon lira yatırım yapacak

BOYNER Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner, grubun hayat damarının perakende olduğunu belirtip, şu noktaya işaret etti:

- Biz artık teknolojiye daha çok yatırım yapıyoruz. Bu yıl dijitalleşme ve teknolojiye 2 milyar lira harcayacağız.

Ardından ekledi:

- Mağazalarımıza yapacağımız yatırım da 750 milyon lira dolayında olacak.

İsteyen Hopi’yi tasarruf amaçlı yatırımda kullanacak

BOYNER Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner, Hopi’yle ilgili yakın dönem planlarını paylaştı:

- Hopi ile müşterinin hem harcamasını, hem de tasarrufunu organize etmesine yardımcı olacağız.

Hopi’nin taksitli harcama uygulamasının 2015’ten beri devrede olduğunu anımsattı:

- Şimdi Hopi’ye “parçalı tasarruf” özelliği kazandıracağız.

Bunun ne anlama geldiğini şöyle açtı:

- Bugün 100 liraya Borsa İstanbul’da hisse senedi alamazsınız. Nasdaq’da yatırım yapamazsınız. Hopi ile bunun yolunu açacağız. Hopi için “Param”la işbirliği yaptık. İsteyen 100’er liralık dilimler halinde Borsa İstanbul’da, Nasdaq’da yatırım yapabilecek.

Boyner Now, 1 milyar liraya yaklaştı, dışa açılma planımız var

BOYNER Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner, bir yıl önce devreye giren online alışveriş platformları “Boyner Now” fikrinin kızı Elif’ten çıktığını bildirdi:

- Boyner Now modelini kızım Elif ilk önerdiğinde üzerinde fazla durmadık. “Normal online alışverişin bazı müşterilere antipatik gelen tarafları nelerdir?” diye düşünürken, 5 ay sonra Elif’in önerisi üzerinde çalıştık, Boyner Now’ı başlattık.

Önce normal online alışverişe müşteri tarafından baktı:

- Alışverişimi yapıyorum, kredi kartıyla ödüyorum. Ürün bana 3-4 gün sonra geliyor. Belki ölçüsü uymadı, belki renk düşündüğün gibi çıkmadı. İade etmek istiyorsun. O da zaman alıyor. Paranın kredi kartına iadesi de hemen olamıyor.

Boyner Now modelini anlattı:

- Bir kere kurye, en fazla 90 dakikada siparişi veren adrese gidiyor. Ürünü ölçü ve renk seçenekleriyle 2-3 adet götürüyor. Siparişi veren adreste deneme için 10-15 dakika bekliyor. Müşteri ürünü alıyorsa o anda kapıda ödüyor. Yoksa “uymadı” diye anında iade ediyor.

Boyner Now’ın ulaştığı alışveriş büyüklüğünü merak ettim, şu bilgiyi verdi:

- Online ciromuzun yüzde 7-8 artık Boyner Now oldu. 2023 cirosu 1 milyar liraya yaklaştı.

İade oranlarını sorduk, yanıtladı:

- Normal online alışverişte iade oranı yüzde 25-30. Boyner Now’da ise iade oranı yüzde 11.

Boyner Now’ın yurt içi seyrini 2024’te de izleyeceklerini kaydetti:

- Bu modeli 2025-2026’da yurt dışına açmayı düşünüyoruz.

Teknenin önündeki dalgaya bakarak yol almak gerekiyor

BOYNER Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner, iş planlarını yaparken 6 ayı geçmeyen kısa vade ile uzun vadeye bakmaya çalıştıklarını bildirdi:



- Kaptan, teknesinin önündeki dalgaya bakmak zorundadır. Biz de kısa vadeye çok ciddi odaklanıyoruz ve iyi okuyoruz. Bir gözümüzle de rotayı kaybetmemek için uzun vadeye bakıyoruz.



Ardından ekledi:



- Türkiye’de orta vadeye bakılmaz. Çevik ve esnek olmak zorundayız.