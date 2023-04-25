52 yıl sonra…

İktidar ve muhalefet, seçim vaadi olarak ILO sözleşmesinde yer alan Aile Sigortası Sistemi’ni uygulamaya başlayacakları sözünü veriyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü-İLO dünyada çalışma hayatını iyileştiren sözleşmeler hazırlar. Sonrasında en zorlu bölüm bunun ülke yönetimlerince imza ve onayıyla yaşama geçmesidir. Türkiye, 1972 ‘den günümüze örgütlenme özgürlüğü, iş koşullarının düzenlenmesi, haftalık tatil, çalışma yaşı, kadın işçilerin çalışma alanları gibi konularda 59 İLO sözleşmesine imza koydu ve 55’ini hayata geçirdi. Şimdi de 14 Mayıs seçimleri öncesi bu sözleşmeler içinde en maliyetli olan Aile Sigortası Sistemi’ni önce Millet İttifakı, sonra Cumhur İttifakı yaşama geçirme sözü verdi. Bu durumda siyasi iktidarı kim kazanırsa kazansın, 52 yıldır bekleyen Aile Sigortası Sistemi’ni TBMM’den geçirecek. Bu sözleşmeyle, toplumdaki yoksulluk oranının yüzde 46 azalacağı, kişi başına gelirin ise yüzde 6 artacağı bilgisi EKONOMİ Ankara Haber Müdürü arkadaşımız Hüseyin Gökçe’nin haberinde yer alıyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2011 yılından bu yana Aile Sigortası Sistemi’ni hayata geçireceklerini ifade ediyordu. Seçim propaganda döneminde de birçok konuşmasında bu vaadini tekrarladı ve işin matematiğini ‘’Kara Tahta’’sında anlattı. AK Parti Lideri Erdoğan, 2022 yılının ikinci yarısında ortaya koyduğu Aile Sigortası Sistemi vaadini 20 gün önce tekrarlarken, “Aile Sosyal Destek Programı’nı, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi olarak revize edeceğiz” diyerek ‘’söz’’ verdi.

Millet İttifakı’nın ‘’Ortak Politikalar Mutabakat Metni’’nde bu konu açıklıklı yer alıyor. ‘’Bay Kemal’’ Kılıçdaroğlu bu metinle yetinmedi, bayramın ikinci günü yayınladığı videoda asgari ücretlilerin gelirinin altında olan ailelerde, aile gelirini asgari ücrete yükseltecek farkın, evin kadını olan kişinin hesabına yatırılacağını açıkladı. İYİ Parti Lideri Akşener ise, ‘’İyi Yaşam Geliri’’ başlığı altında 18-26 yaş aralığında yer alan 10 milyon genç ve 4 milyon aileye düzenli nakit yardımı yapılacağını aktarıyor.

Görülen o ki, seçim vaatleri arasında yer alan Aile Sigortası Sistemi tam 52 yıl sonra uygulanacak. Ama Cumhur İttifakı’nın AK Parti kanadı, bu konuyu bir sistem olarak yasallaştırmayıp, neden ‘’iane’’ olarak uyguladığını kamuoyuna anlatmak sorumluluğunu taşıyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Fazıl Say’ın bestesi olan ‘’Daha Ne Bekliyorsun? Ver Elini‘’ diyen 100. Yıl Cumhuriyet Marşı, İzmir’de büyük bir coşkuyla okundu ve söylendi, ne güzel…