8 yıl önce ‘Sana ihtiyaç var’la yola çıktı, 200 milyon litre dondurma ile bıraktı

GOLF Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ergün Akkaya, kasım ayı sonunda şirketle yollarını ayırırken 2015 yılı başlarını anımsadı:

- Murat Ülker beni çağırmış, “Golf Dondurma’da sana ihtiyaç var” demişti. Şirketin başına Murat Bey’in o davetiyle geçmiştim. Göreve başladığı ilk aylarda Golf Dondurma’nın ortaklık yapısında gerçekleşen değişiklik aklına geldi:

- O dönemde Natura Gıda olan şirketin yüzde 55’ini Turkven ile Ünlü & Co’nun kurduğu Ice Cream Investment devraldı. Yüzde 18.75’i MKS Marmara Entegre, yüzde 15.98’i Yıldız Holding, yüzde 10.88’i de gerçek kişilerde kaldı. Turkven ve Ünlü & Co’nun ortaklıktan çekilme adımını atmasından sonraki yapıyı irdeledi:

- Şirketin yüzde 82’si Albaraka’ya ait Değer A.Ş.’nin. Yıldız Holding’in eski üst düzey yöneticilerinden Zeki Sözen’in yüzde 2 dolayında hissesi var. Benim hissem de yüzde 2’ye yakın. Şirketin ilk üretime başladığı döneme de odaklandı:

- 2003’te ilk üretim Alman Schöller ile başlamıştı. Zamanla Schöller ile yollar ayrılmıştı. Golf Dondurma’nın üretim tesisleri üzerinde durdu:

- İlk fabrika Bursa Akçalar’da kurulmuştu. Sonra bir de Kahramanmaraş’ta yatırım yapılmıştı. Böylece Maraş dondurmasını Kahramanmaraş’ta üretme şansı doğmuştu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, “Maraş Dondurması” coğrafi işaretini kullanma izni vermişti. Şirketin 18-19 yılda ulaştığı büyüklüğü değerlendirdi:

- 2003’te 10 milyon litrelik üretim ile başlayan yolculuk, Bursa ve Kahramanmaraş fabrikalarında 200 milyon litreyi bulan üretim kapasitesi ile devam ediyor. Ergün Akkaya’nın Golf Dondurma’ya veda ettiğini öğrenince Mayıs 2021’de yaptığımız sohbet sonrası yazdığım yazıya baktım. Özellikle ihracatla ilgili bölümü okudum:

- Arnavutluk’tan Suudi Arabistan’a, Umman’dan Bosna Hersek’e, Filistin ve İsrail’e kadar toplan 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Soğuk zincir bozulmadan taşınması gereken ürün olduğu için dondurma ihracatını “zor ve meşakkatli” diye nitelemişti:

- Yıllık ihracat gelirimiz 7 milyon dolar dolayında. Dondurmada kilo başına ihracat değerini merak etmiştim, paylaşmıştı:

- Kilo başına ihracat gelirimiz 1.17 dolar dolayında. Ergün Akkaya, 7 yıllık görev döneminin sonunda ekibine, çalışma arkadaşlarına veda ederken şu noktaların altını çizdi:

* Bizim için başarıya giden yolda onlarca faktörün içinde birincisi insanların memnuniyeti, tedarikçilerin, çalışanların, müşterilerin, tüm tarafl arın güveni, alışverişinden memnun olmasıdır.

* Bir diğer sihirli konu ise “takım çalışması”dır. Hayatım boyunca pek çok farklı görev ve sorumluluklar aldım. Bu işler çok farklı insanlarla ekip olmamı ve aynı hedefe odaklanmış planlar-işler yapmamı gerektirdi. Golf’te de iyi bir takım olduk ve çok çalıştık. Akkaya, 2015’te Murat Ülker’in “Sana ihtiyaç var” daveti üzerine çıktığı Golf Dondurma yolculuğunu başarılı bir düzeyde noktalamış görünüyor. Bakalım Ergün Akkaya, bu başarılı yolculuğun ardından hangi ufuklara yelken açacak?

O konağı yeniden ‘Kent Müzesi’ yaptık, Vali Yücel’i unutmadık

KEŞANLI Yönetici ve İşadamları Derneği (KEYİAD) Başkanı, Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkan YardımcısıAhmet Eler ile Mercan Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Mercan organize etti, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığındaki heyet gazetemizi ziyaret etti. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Rumeli Kanaat Önderleri’nden Burhanettin Akgüder ile Evren Ertunç’un yer aldığı heyete Osman Saff et Arolat, Rüştü Bozkurt ve Mustafa Kemal Çolak’la birlikte ev sahipliği yaptık. Osman Saff et Arolat, Recep Gürkan’ın karşılarken sordu:

- Başkan, Edirne’nin genç yaşta vefat eden Valisi Fahri Yücel’in adı bir konağa verilmişti. Siz rahmetli Yücel’in adının olduğu plaketi neden kaldırdınız? Gürkan, önce kısa yanıtı verdi:

- Valimiz Fahri Yücel’i unutmadık, plaket kaldırma olayı da yoktur. Ardından konunun uzun öyküsüne geçti:

- Ben Edirne’de Milli Eğitim’de görevliydim. İktidar değişince istifa ettim. Valimiz Fahri Yücel istifamı kabul etmedi. Ben ısrar edince, İl Planlama Koordinasyon Müdürlüğüne atadı. Fahri Yücel’in 2004 yılında vefat ettiğini anımsattı:

- Sonraki vali geldiğinde 3.5 milyon Euro hibe fon kullandığımız bir kuruluşa 500 Euro aidatımızı yüksek bulduğu için çıkmamızı istedi. Ben de o vali ile çalışamayacağımı anladım, istifa ettim. Daha sonra üniversiteye geçtiğini belirtti:

- 2011 yılında CHP’den milletvekili seçildim. 2014 yılında Genel Başkanımız, “Edirne’de Belediye Başkanı adayımız olmanı istiyoruz” deyince seçime girdim ve Başkan oldum. Başkanlıkta ikinci dönemimdeyim. Ardından sözü Hafızağa Konağı’na taşıdı:

- Rahmetli Valimiz Fahri Yücel’in adının olduğunu söylediğiniz yer Hafızağa Konağı’dır. Konak, Yücel döneminde kamulaştırıldı. Başkanlığını Prof. Metin Sözen’in yürüttüğü ÇEKÜL Vakfı çabalarıyla restore edildikten sonra bir süre Kent Müzesi olarak değerlendirildi. Kendisinden önceki Belediye Başkanı’nın Kent Müzesi’ni kapattığını, Hafızağa Konağı’nı belediye ofisine dönüştürdüğünü vurguladı:

- Ben 2014’te seçildikten sonra fırsat doğdu, Valilik belediyeye ait bir araziyi kazı alanına katmak için isteyince, Hafızağa Konağı’nı talep ettim. O talebe tarihi Vali Konağı ile İkiz Evler’i de ekledik. Bedelsiz takasla bu 3 tarihi varlık belediyeye geçti. Hafızağa Konağı’nı 5 Mayıs 2017’de yeniden Kent Müzesi’ne dönüştürdüklerini bildirdi:

- Rahmetli Fahri Yücel’i anma toplantılarını Hafızağa Konağı’nda yapardık. O nedenle rahmetli Valimizi seven dostların aklında adına tabela bulunduğu kalmış. Şu anda Hafızağa Konağı’nın restorasyon öyküsünün anlatıldığı tabelada Valimiz Yücel’in çabaları anlatılıyor. Vesileyle Fahri Yücel’i rahmetle anıyorum…