Açık seçik bir yazı

Açık; ihtiyacı karşılamama hali... Ayağa yetmeyen yorgan... Ya derin kuyu veyahut kısa ip...

* Kamusundur; kazandığından fazlasını harcarsın, bu bir bütçe açığıdır!

* Küçük hacimli oto üretirsin büyük motorluya binersin, bu bir silindir açığıdır!

* Ürettiğinden fazlasını tüketirsin; bu bir üretim açığıdır!

* Eğer ülken ürettiğinden fazlasını tüketirse, bu bir cariaçıktır!

* Diktiğin ağaçtan fazlasını biçersin, bu bir orman açığıdır!

* Dış ticaret yapıyorsundur. Kilosu 1.54’ten satıp, kilosu 3.54’ten alıyorsan, bu bir katma değer açığıdır.

* 100 birim mal ihraç için 150 birim ithalat yapıyorsan bu bir dış ticaret açığıdır.

* Nimeti alır, külfeti ötelersin, bu bir etik açığıdır!

* Efkâr bastı deyû, efk ârdan (fikirlerden) kurtulmak için çalıp oynarsan, bu bir entelektüel açıktır!

* Sorunu, kendi sorumluluk alanının dışına öteleyip “zamanında yapılsaydı...” geyiğine sararsan bu bir sorumlulukaçığıdır!

* İcat çıkarma der, biati şart koşar, buluş üretmezsin. Bu bir patent açığıdır!

* Kendi ateşini başkasının cehenneminde test edip aynayı başkasının yüzüne tutarsan bu bir vicdan açığıdır!

* Eski köye yeni adet getirmezsin. Getireni töre yaparsın. Bu bir inovasyonaçığıdır! Senden ne köy olur ne kasaba ama yine de il olmak istersin; bu bir itibar açığıdır.

* Yönettiğin şirketin kasasını kendi cebin gibi kullanıyorsan bu bir ahlakaçığıdır!

* Eğer senin ülkende şirketlerin fakir ama patronları zengin ise bu bir kurumsallaşma açığıdır!

* Her gün ilave 1000 araba trafiğe çıkarıp 1000 metre ilave yol yapamıyorsan bu bir trafik açığıdır!

* Ekonomin kayıt dışında, sen de buna kayıtsız isen, bu bir kayda değer başarı açığıdır!

* Kuralları başka kültürlere göre konulmuş oyun ile uygarlık yarışına girmiş isen bu bir zihin açığıdır!

* Demokratlık, ötekinin haklarını da kapsamıyorsa, talebin imtiyazdır ve bu bir demokrasi açığıdır!

* Sana gelen turist günde 600 dolar harcarken, sen yurtdışında iken günde 750 dolar harcıyorsan bu bir turizm açığıdır!

* Elin oğlu 1 saatlik çalışma ile kendi milli gelirine 40 dolar katarken, sen 4 dolarda kalmış isen bu bir verimlilikaçığıdır!

* Severken sevilmek iyi fikirdir de sevilmeden seviyorsan bu bir sevgi açığıdır!

* Bilen adam yerine bizden adamı tercih ediyorsan, bu bir akıl açığıdır!

Netice: Bizim bu kritik coğrafyada ve bu kritik zamanda ne güç açığına ne de akıl açığına tahammülümüz olamaz. Açık seçik önerim budur...

not

SEÇİM, BÜTÇEYİ KEVGİRE ÇEVİRDİ

1- Aralık ayı bütçe açığı 842,4 milyar TL. Oysa öngörülen 659,4 milyar TL. idi.

2- Yıllık Bütçe dengesi ise 1,38 trilyon TL. Harcamalar bir önceki yıla göre %121 artmış.

3- Açığın milli gelire oranı ise rekor düzeye erişti ve %5,3 oldu. KKM’nin külfeti ise 950 milyar TL.

4- Seçim ekonomisinin bütçe tahribatı acaba yerel seçimde devam edecek mi?

5- Açığı kapatmak için emekli, işçi, ücretli, sabit gelirli; pamuk elleriniz cebe…