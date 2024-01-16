Açık seçik bir yazı
Açık; ihtiyacı karşılamama hali... Ayağa yetmeyen yorgan... Ya derin kuyu veyahut kısa ip...
* Kamusundur; kazandığından fazlasını harcarsın, bu bir bütçe açığıdır!
* Küçük hacimli oto üretirsin büyük motorluya binersin, bu bir silindir açığıdır!
* Ürettiğinden fazlasını tüketirsin; bu bir üretim açığıdır!
* Eğer ülken ürettiğinden fazlasını tüketirse, bu bir cariaçıktır!
* Diktiğin ağaçtan fazlasını biçersin, bu bir orman açığıdır!
* Dış ticaret yapıyorsundur. Kilosu 1.54’ten satıp, kilosu 3.54’ten alıyorsan, bu bir katma değer açığıdır.
* 100 birim mal ihraç için 150 birim ithalat yapıyorsan bu bir dış ticaret açığıdır.
* Nimeti alır, külfeti ötelersin, bu bir etik açığıdır!
* Efkâr bastı deyû, efk ârdan (fikirlerden) kurtulmak için çalıp oynarsan, bu bir entelektüel açıktır!
* Sorunu, kendi sorumluluk alanının dışına öteleyip “zamanında yapılsaydı...” geyiğine sararsan bu bir sorumlulukaçığıdır!
* İcat çıkarma der, biati şart koşar, buluş üretmezsin. Bu bir patent açığıdır!
* Kendi ateşini başkasının cehenneminde test edip aynayı başkasının yüzüne tutarsan bu bir vicdan açığıdır!
* Eski köye yeni adet getirmezsin. Getireni töre yaparsın. Bu bir inovasyonaçığıdır! Senden ne köy olur ne kasaba ama yine de il olmak istersin; bu bir itibar açığıdır.
* Yönettiğin şirketin kasasını kendi cebin gibi kullanıyorsan bu bir ahlakaçığıdır!
* Eğer senin ülkende şirketlerin fakir ama patronları zengin ise bu bir kurumsallaşma açığıdır!
* Her gün ilave 1000 araba trafiğe çıkarıp 1000 metre ilave yol yapamıyorsan bu bir trafik açığıdır!
* Ekonomin kayıt dışında, sen de buna kayıtsız isen, bu bir kayda değer başarı açığıdır!
* Kuralları başka kültürlere göre konulmuş oyun ile uygarlık yarışına girmiş isen bu bir zihin açığıdır!
* Demokratlık, ötekinin haklarını da kapsamıyorsa, talebin imtiyazdır ve bu bir demokrasi açığıdır!
* Sana gelen turist günde 600 dolar harcarken, sen yurtdışında iken günde 750 dolar harcıyorsan bu bir turizm açığıdır!
* Elin oğlu 1 saatlik çalışma ile kendi milli gelirine 40 dolar katarken, sen 4 dolarda kalmış isen bu bir verimlilikaçığıdır!
* Severken sevilmek iyi fikirdir de sevilmeden seviyorsan bu bir sevgi açığıdır!
* Bilen adam yerine bizden adamı tercih ediyorsan, bu bir akıl açığıdır!
Netice: Bizim bu kritik coğrafyada ve bu kritik zamanda ne güç açığına ne de akıl açığına tahammülümüz olamaz. Açık seçik önerim budur...
not
SEÇİM, BÜTÇEYİ KEVGİRE ÇEVİRDİ
1- Aralık ayı bütçe açığı 842,4 milyar TL. Oysa öngörülen 659,4 milyar TL. idi.
2- Yıllık Bütçe dengesi ise 1,38 trilyon TL. Harcamalar bir önceki yıla göre %121 artmış.
3- Açığın milli gelire oranı ise rekor düzeye erişti ve %5,3 oldu. KKM’nin külfeti ise 950 milyar TL.
4- Seçim ekonomisinin bütçe tahribatı acaba yerel seçimde devam edecek mi?
5- Açığı kapatmak için emekli, işçi, ücretli, sabit gelirli; pamuk elleriniz cebe…