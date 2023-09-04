Adıyaman, gastronomi dünyamıza Güneydoğu'dan göz kırpıyor

2. Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları etkinliği Kâhta’da gerçekleştirildi

2. Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları etkinliği dünyadan ve Türkiye’den şefler, gastronomi yazarları ve akademisyenlerin katılımıyla Kâhta’da gerçekleştirildi. Güneş ve kadim topraklar bir kez daha lezzetlerle buluştu. Amaç, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin başında gelen Adıyaman’ın yaralarının hızlıca sarılması için bir şeyler yapabilmekti. Bu nedenle tema, ‘depremin vurduğu kadim topraklarda gıdanın kaynağı ve sürdürülebilirliği’ olarak belirlenmişti. Tarih, gastronomi, tarım ve arkeoloji çözüm arayışının da masaya yatırıldığı çok katmanlı etkinliğin konuları arasındaydı. Beş gün süren program boyunca şefler Adıyaman’da üretilen ürünlerin hasadını yapıp workshop çalışmaları gerçekleştirdiler. Toplantılarda Mezopotamya’nın insanlığa kazandırdığı uygarlıklardan esinlenerek, insanlığın bugün içinde olduğu sorunların tartışıldığı konuşmalar da yapıldı.

Adıyaman’a deprem sonrası gitmek, tıpkı Hatay’da yaptığım gibi gastronomi noktalarını ziyaret etmek istiyordum. Bu etkinlikte kısmen de olsa gerçekleştirebilme fırsatı buldum. Önümüzdeki yıl daha geniş bir katılım ve içerikle devam edeceğine inandığım Uluslararası Nemrut Gastronomi buluşmalarının yenisini şimdiden merak ediyor, gastronomi dünyamıza güneydoğudan göz kırpan Adıyaman’la ilgili yapabileceğim her şeyde yanlarında olduğumu belirtmek istiyorum.

Bu haberin ve köşemizdeki diğerlerinin ayrıntıları için lütfen https://www.ekonomim.com/yasam-keyfi adresine geçiniz...

“Akbank Güzel Yarınlar Hareketi” başlıyor

Akbank, afet bölgesi için sunduğu finansal ve sosyal kalkınma çalışmalarına “Akbank Güzel Yarınlar Hareketi” ile devam ediyor. Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) iş birliğinde, depremden en fazla etkilenen beş ildeki gençleri desteklemek üzere hayata geçirilen proje geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Bankanın sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde şekillenen Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile her bir lokasyonda iki ay süreyle sanat, teknoloji ve bilim odaklı eğitimler ve atölyeler sunulacak. Böylece girişimcilikten sanata, veri biliminden siber güvenliğe geniş bir kapsamda geleceğin yetkinlikleri ile tanışacak olan gençler, aynı zamanda Akbanklı uzmanlarla bir araya gelecek. Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, psikosohbet buluşmaları ile de gençleri destekleyecek.

27. İstanbul Tiyatro Festivali, perdelerini 25 Ekim’de açacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenecek 27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim’de perdelerini açacak.

Geçen yıl küratörlü bir yapıya geçen İstanbul Tiyatro Festivali, yazıp yönettiği 100’den fazla oyunla ve kurduğu topluluklarla Türkiye tiyatrosunun son 40 yılındaki en önemli isimlerinden Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleştirilmişti. Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünün ikinci ve son senesinde festival, yine izleyicilerine yeni ufuklar açacak heyecan verici ve dopdolu bir program sunacak.

“La Reprise” Türkiye’de ilk kez 9 Eylül’de Dasdas Sahnesi’ne geliyor

DasDas, Eylül ayında İO Uluslararası Tiyatro Festivali’ni hayata geçirecek. Uluslararası birçok tiyatro oyununu İstanbul’da seyirciyle buluşturacak festival, ilk olarak çağdaş tiyatro sahnesinin en yaratıcı yönetmenlerinden Milo Rau’nun, çok ödüllü oyunu ‘La Reprise. Histoiré Du Théâtre (I)’i DasDas’ta ağırlayacak. Türkiye’de ilk kez sahnelenecek olan oyun 9 ve 10 Eylül akşamları DasDas’ta tiyatroseverlerle buluşacak.

Bülent Evcil’in yeni albümü tüm dijital platformlarda

İstanbul, CRR konser salonunda, Flüt sanatçısı Bülent Evcil, Şef Murat Cem Orhan'ın yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdikleri “Türk Flüt Konçertoları” konser kaydı dijital platformlarda yayınlandı.

Zorlu PSM 10. sezonunu 900 etkinlikte 500 binden fazla sanatseverle tamamladı!

10. sezonuna #OnlarıÇokSeviyoruz mottosuyla başlayan Zorlu PSM, Türkiye’nin kültür sanat hayatına katkı sunmayı amaç edinen bir kurum olarak 10. sezon programında yine dünyaca ünlü isimleri ağırladı ve kültür sanat alanında önemli projeleri hayata geçirdi.