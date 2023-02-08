Afet, siyasilere empati yapmayı hatırlatmalı…

Yıkımlara, ölümlere ve yaralanmalara neden olan deprem, seçim döneminde siyasilerin söylemini yumuşatması gerektiğini açıkça gösteriyor.

10 ilde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin, siyasilere seçim propaganda döneminde söylemlerini çatışmadan uzak, empati içeren bir zemine oturtmaları gerektiğini hatırlatması gerekiyor. Seçim propaganda döneminde yaşadığımız olumsuzluk, siyasilerin söylemlerindeki sertliği, suçlamaları ortadan kaldırıp, seçimin partiler arası bir hizmet yarışı olduğunu öğretmesi önemli. Afet bölgelerinde yapılacaklar, atılacak adımlar için elbirliğine, dayanışmaya ihtiyaç var. Yurdun büyük bölümü acı içindeyken, siyasilerin sert söylemlerle birbirlerini suçlayarak ülkede ayrışmalara çatışmalara yol açmamaları şart.

Türkiye, deprem ve sellerin yaşandığı bir afet ülkesi…

Bu deprem, siyasilerin seçim propagandalarında, deprem yaratan fayların bulunduğu ülkemizde, depreme hazırlık konusunu dile getirmelerinin gereğini de hatırlattı. Bu konuda özellikle İstanbul, İzmir, Doğu Anadolu kentlerinde binaların güçlendirilmesi, toplanma alanlarının artırılması, afete müdahale ekiplerinin güçlendirilmesi konularında bu illerdeki propagandalarında yer vermeleri doğru olabilir düşüncesindeyim. Ayrıca, imar affı gibi konulardan kaçınmaları gerekiyor.

Siyasiler birbirlerini suçlayan ayrıştırıcı söylemler yerine deprem yaralarını saracak projeleri yarıştırarak, topluma yararlı bir propaganda yürütebilirler.

Bu depremin neden olduğu olumsuzluğun, siyasilerin seçim propaganda dönemine olumlu katkı yaparak, her alanda proje yarışmasına dönmesini ve bunun bir demokrasi kurallı empati içinde yürütülmesini beklemek, her vatandaşın hakkıdır.

Depremin yarattığı yıkıcı ortam, siyasilere propaganda döneminde bunu hatırlatmalıdır. Siyaset söylemlerini çatışmadan uzak, yaraları sarmaya dönük bir zemin üstünde geliştirilmelidir.

EKONOMİ gazetesi adına depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “2019’da uyarılarımızı yaptık. Hiç kimse ‘Neler diyorsun?’ diye tepki vermedi” diyor.