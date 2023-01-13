Ağır sanayiye kapalıyız çevre ile barışık olmayan yatırımları istemiyoruz

KEŞANLI Yönetici ve İşadamları Derneği (KEYİAD) Başkanı, Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkan YardımcısıAhmet Eler ile Mercan Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Mercan aradı:

- Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan başkanlığında bir heyet olarak “EKONOMİ Gazetesi'ne”ye hayırlı olsun ziyaretine geliyoruz.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Rumeli kanaat önderlerinden Burhanettin Akgüder ve Evren Ertunç’un yer aldığı heyete Osman Saffet Arolat, Rüştü Bozkurt ve Mustafa Kemal Çolak ile ev sahipliği yaptık.

Recep Gürkan, Edirne’yi anlatmaya sanayi yatırımlarına dönük yaklaşımlarından girdi:

- Edirne, ağır sanayiye kapalıdır. Çevre ve doğa ile barışık olmayan sanayi yatırımlarını istemiyoruz.

Bu yaklaşımlarının yanlış anlaşılmasını istemediklerini şu mesajla vurguladı:

- Başarılı konfeksiyon fabrikalarımız var. Bizim karşı çıktığımız bacasından kirlilik tüten sanayi yatırımları.

Şu noktanın altını çizdi:

- Sanayi yatırımları her yere, kıraç arazilere de yapılır. Ancak, suyu, tarım toprağını kirletirsek, kaybedersek geri getiremeyiz.

Bu noktada Tekirdağ’ın Çorlu ilçesini anımsattı:

- Çorlu’da eskiden 30 metrede su çıkardı. Şimdi 300 metreden ancak çıkıyor…

Edirne’deki mevcut organize sanayi bölgesinin yer seçiminin yanlış olduğunu savundu:

- OSB’de 41 parselden 15’inde yatırım gerçekleşmiş durumda. 15 fabrika faaliyette. 20 yıldır OSB’ye giden yol yapılamadı. Edirne’den OSB’ye ulaşım 45 dakika sürüyor.

Kentin belediye başkanının yolun yapılamamasından şikayetine takıldım, konuyu açtı:

- 20-22 kilometrelik yol Karayolları’nın yetki alanına giriyor…

Edirne’nin tercihini yaptığını kaydetti:

- Edirne, tarımdan asla vazgeçemez. Türkiye’nin çeltik üretiminin yüzde 40-45’i Edirne’de gerçekleşiyor.

Tarımda çeşitlilik üzerine eğilmek gerektiğine işaret etti:

- Trakya Tarım Araştırma Enstitüsü başarılı işler yapıyor. Kaybolmaya yüz tutmuş, unutulmuş yerli tohumları gün yüzüne çıkarıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde 120 çeşit tohum bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nde (TZOB) 50 yıla yakın bölge ve genel başkanlık görevlerinde bulunmuş Erol Baraz’ı rahmetle andı:

- Rahmetli Erol Baraz’ın kızları bir Cumhuriyet Çiftliği kurdu. Ayrıca bir de Erol Baraz Tarım Müzesi planlıyoruz.

Recep Gürkan’ın sanayi ile ilgili ortaya koyduğu “çevre ile barışıklık” tavrı, artık tüm yatırım alanları için uyulması gereken koşul olarak öne çıkıyor…

Bu tavır, Avrupa Birliği’nin (AB) “Yeşil Mutabakat” planıyla da örtüşüyor…

Edirne, 6 milyon turist ağırlıyor

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin tarihi ve kültürel varlık açısından zenginliğinin altını çizip ekledi:

- 2014 yılında Edirne’ye gelen turist sayısı 2 milyon civarındaydı. Yüzde 75’i çeşitli illerin belediyelerinin günübirlik turlarından oluşuyordu.

Hürriyet Gazetesi’nde çalıştığım döneme uzandı:

- Vahap Munyar’ın da içinde yer aldığı Hürriyet ekibi, Edirne’de TURSAB’la birlikte kentimizin tanıtımına büyük katkı veren toplantı ve tur yaptı. Ondan sonra turizmde Edirne’nin önü açıldı.

Edirne’yi ziyaret eden turist sayısının 6 milyona çıktığını kaydetti:

- İstanbul ve Antalya’dan sonra Edirne de ülkemizin turizm açısından iddialı kentleri arasına girdi.

Gürkan, Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe gelenlere değinince KEYİAD Başkanı Ahmet Eler araya girdi:

- Ben perakende sektöründeyim. Birçok perakendecinin Edirne’deki mağazaları satış açısından öne çıkıyor. Edirne’deki mağazalar ciro açısından ilk 5’e giriyor. Örneğin Derimod’un Edirne mağazasının ciroda Türkiye ikincisi olduğunu biliyorum.

Gürkan sürdürdü:

- Her gün 10 tane yeni iş yeri ruhsatına onay veriyorum. Farklı kentlerimizden esnaflar Edirne’de mağaza açmaya geliyor. En son imza attıklarımdan biri Sivas’tan geldi.

Turist sayısında 10 milyona doğru yol aldıklarını bildirdi:

- Aslında biraz frene basıyoruz. Çünkü, otellerimiz, ağırlama mekanlarımız yetersiz kalıyor.

‘Sene de Galmaz’ı Arnavut ezgisi bilirdim meğer Azerbaycan’ınmış

LİMAK Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir’in davetiyle “Limak Filarmoni Orkestrası Dünya Sahnelerinin Yıldızlarıyla” konserindeyiz.

Orkestra Şefi Heiko Mathias Förster yönetiminde üç tenor, Murat Karahan, Rame Lahaj, Marcello Alvarez sahne alırken programın 14’üncü eseri ekrana yansıtıldı:

Tofik Guliyev, “Sene de Galmaz”, Murat Karahan-Rame Lahaj…

Murat Karahan, önce öyküyü anlattı:

- Rame Lahaj’la bir karşılaşmamızda ben “Sene de Galmaz” ezgisini mırıldandım. Lahaj, “Bu Arnavutluk ezgisidir. Bizim bölgeye aittir” dedi. Ben de ezginin Azerbaycan’a ait olduğunu anlattım ve ispat ettim.

Istog-Kosova doğumlu Rame Lahaj araya girdi:

- Murat Karahan’la buluştuğumuz güne kadar ben söz konusu ezgiyi Arnavutluk’un biliyordum. Onun sayesinde Azerbaycan’a ait olduğunu öğrendim.

Karahan sürdürdü:

- Şimdi eseri ben Azerbaycan ağzıyla, Rame Lahaj da kendi dilinden seslendirecek.

Lahaj ekledi:

- Ben Arnavutluk, Murat Karahan Azerbaycan ağzıyla aynı parçayı, İstanbul’da seslendirmiş olacağız.

Karahan ve Lahaj’ın “Sene de Galmaz”ı seslendirme performansı izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Lahaj, performansın sonunda şu mesajı verdi:

- İşte müziğin birleştirici, bütünleştirici gücü…