Ağustos’un önemli iki etkinliği: A Capella ve Koro festivalleri

Zorlu PSM 11. sezonunda perdelerini eylül ayında açacak

Okan Bayülgen’in uyarlayıp yönetmesinin yanında III. Richard’a hayat vermesiyle sezon boyunca kapalı gişe devam eden “Richard” ile perdelerini açan Zorlu PSM, Zerrin Tekindor’un performansıyla “Toz”, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü bir oyunculukla “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”; Mert Öner’in yönettiği, Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın oynadığı, Sam Shepard’ın “True West” oyununa yepyeni bir bakış olan “Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz”; küçük bir felaket sonrası ziyarete gelen geçmişinin gölgesinde, kendiyle uzun ve derin bir hesaplaşmaya girişen adamın hikâyesi Rıza Kocaoğlu’nun performansıyla “Kibritin Ucunda”; kadın erkek ilişkisini hem gerçek hem ironik dille anlatan “Kum Zambakları”; Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in performansıyla yedi sezondur kapalı gişe sahnelenen “Cimri”; Millî Mücadele’yi müzik, dans, sahne tasarımı ve multimedya şovu ile anlatan “1923”; küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilim “Kim Bu Ben” ve ilk kez sahnelenecek olan iyilik ve kötülük kavramlarını, şiddet, suç ve ceza düzleminde değerlendirirken bir suçlunun devlet eliyle ıslah edilme biçimiyle bunun sonuçlarını tartışan, Tatbikat Sahnesi’nin yeni eseri “Otomatik Portakal”ı tiyatroseverlerle buluşturacak.

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DenizBank VoiceUp A Capella Festivali 22 Ağustos’ta

Şef Başak Doğan’ın kurucu sanat direktörlüğünü yürüttüğü Vokal Akademi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen DenizBank VoiceUp A Capella Festivali’nde, uluslararası alanda önemli eğitmen ve şeflerin yönetiminde 25 farklı atölye ve 25’ten fazla konser düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından 550’den fazla müzisyenin ağırlanması ve beş binden fazla izleyicinin katılması beklenen DenizBank VoiceUp A Capella Festivali’nin ana grubu olarak, 40 yılı aşkın süredir tüm a capella müzik tutkunlarına ilham olan İsveçli The Real Group sahne alacak.

İBB’den “bu koroya siz de katılın” sloganıyla koro festivali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı yedi ayrı noktada, 27 koro ve 900 korist ile düzenlediği koro festivali, 20 Ağustos’a kadar sürüyor. Mekânlar Bebek Parkı, Sarıyer Haydar Aliyev Parkı, Müze Gazhane, Üsküdar Sahili, Kadıköy Meydanı, Anadolu Hisarı ve Metrohan.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası turneye hazırlanıyor

Gençleri sanata teşvik etmek amacıyla pek çok çalışma gerçekleştiren Sabancı Vakfı’nın desteğiyle, Şef Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 2023 yılı turne programı için Sabancı Üniversitesi’nde hazırlık kampına girdi.

212 Photography Istanbul 5 Ekim’de başlayacak!

Geçtiğimiz yıl, 70 binin üzerinde ziyaretçi ile buluşan 212 Photography Istanbul, altıncı senesinde 20’ye yakın farklı mekânda gerçekleştirilecek. Sergilerin yanı sıra atölye, söyleşi, film gösterimleri, konserler, performans gibi pek çok farklı disipline programında yer veren festivalin bu yılki rotasında katılımcılar, İstanbul’un her iki yakasında şehrin farklı noktalarını keşfetmeye etmeye devam edecek.

Boğaziçi’nin 28 yıldır değişmeyen lezzet noktalarından: Mavi Balık

“Arkana yaslansan yeşil, elini uzatsan mavi…” Boğaziçi Kuruçeşme’deki Mavi Yeşil Restoran’ı (2000 yılından bu yana Mavi Balık ismiyle hizmet veriyor) bana sorduklarında konumuyla başlar böyle derdim, tabii ki mezelerinin ve balıkların kalitesini de hemen peşine eklerdim.

Geçenlerde yıllar sonra yeniden gittim Mavi Balık’a… Acaba lakerda, beyaz peynir, tarama gibi lezzetleri hâlâ üst seviyede miydi? merak ediyordum. Yaz aylarında tarama yapmıyorlarmış, ama bir balıkçı lokantasının kalitesini belirleyenler arasında bulunan diğer iki unsurun lezzeti yıllar öncesinden damağımda kaldığı gibiydi… Az tuzlu servis edilen lokum gibi gerçek torik lakerdasını özlemiştim… Üzerine biraz gerçek zeytinyağı, birkaç damla limon ile damak hafızamı tazeleyecekti.