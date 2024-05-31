HABER ANALİZ / ALTI AYLIK KAZANÇ VE KAYIPLAR

Altı ayda yüzde 80 üstü getiri sağlayan 11 hisse var

Borsada son altı ayda BIST 100’de yüzde 80 üzeri getiri sağlayan 11 hisse senedi var. İki hisse senedi yüzde 100’ün üzerinde kazandırdı. Yüksek kâr artışı ve yüksek getiri sağlayan 8 hisse bulunuyor.

Borsada yatırımcılar hisse tercihleri doğrultusunda yüksek kazançlar ve kayıplar yaşayabiliyor. BIST 100 Endeksi’nde 11 hisse senedinde %80 üzeri getiriler oluşurken 11 hissede yüzde 27 üzeri kayıplar oluştu. Öyle ki yüzde 100 üzeri kazandıran iki hisse varken yüzde 40 üzeri kaybettiren iki hisse de var. Kazandıranlar TAV Havalimanları ve Akbank olurken kaybettirenler Gübre Fabrikaları ve QUA Granite Hayal Yapı oldu.

Yüksek getiri sağlayan 11 hisse

Liste incelendiğinde 11 hisse senedinin yüzde 80 üzeri getiri sağladığı görülüyor. Bu hisseler içerisinde öne çıkanlar şöyle: TAV Havalimanları, son altı ayda %112,07'lik artışla listenin başında yer alıyor. Akbank, %105,04'lük performansıyla dikkat çekiyor. Garanti Bankası ve Mavi Giyim ise sırasıyla %96,16 ve %92,71'lik değişimlerle öne çıkıyor.

İş Bankası (C), %90,83'lük artışla önemli bir performans sergiliyor. Türk Telekom %88,20, Yapı ve Kredi Bankası ise %87,82'lik değişim oranlarıyla listede yer alıyor. Türkiye Sigorta ve Coca Cola İçecek, yaklaşık %86'lık artışlarla yatırımcılara önemli kazançlar sağladı. Koç Holding ise %84,21'lik değişim oranıyla listede yerini alıyor. Agrotech Teknoloji, %84,47'lik artışla dikkat çeken bir diğer şirket olarak öne çıkıyor.

Yüksek kâr artışı ve yüksek prim

Garanti Bankası, %41,83 net kâr büyümesi ile %96,16'lık bir getiri sağladı. Türk Telekom, %137,66 net kâr artışı ve %88,2'lik getiri oranıyla dikkat çekiyor. Türkiye Sigorta, %556,69 net kâr büyümesi ve %86,91'lik getirisi ile öne çıkıyor. Vestel Beyaz Eşya, %2130,75 net kâr artışı ile %31,6'lık getiri sağladı ve yatırımcıların ilgisini çekti.

Seçimler önemli

Son altı ayda BIST 100'de yüzde 80 üzeri getiri sağlayan 11 hisse senedi, piyasanın dinamik yapısını ve yatırımcıların dikkatli seçimlerinin önemini bir kez daha gösteriyor. TAV Havalimanları ve Akbank gibi hisseler, yüksek performanslarıyla öne çıkarken, bu tür kazanç fırsatlarının değerlendirilmesi, bilinçli ve stratejik yatırım kararlarının ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcılar portföylerini çeşitlendirerek farklı sektörlerdeki hisselerin performanslarından yararlanabilir.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

Akdeniz Yatırım Holding (#AKYHO): 4 gündür yükseliyor. Son bir yılda yüzde 398 yükseldi.

Reysaş Lojistik (#RYSAS): 2 gündür yükseliyor. Son bir yılda yüzde 138 yükseldi.

Çemaş Döküm (#CEMAS): Son bir ayda %18,10 yükseldi. Son bir yılda yüzde 130 getiri sağladı.

Türk Prysmian Kablo (#PRKAB): 3 gündür yükseliyor. Son bir ayda %46,69 yükseldi.

Ostim Endüstriyel Yat (#OSTIM): 2 gündür yükseliyor. Son bir yılda yüzde 122 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Reeder Teknoloji (#REEDR): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %11,03 geriledi.

Prizma Press Matbaacılık (#PRZMA): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %21,76 geriledi.

Fonet Bilgi Teknolojileri (#FONET): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %23,74 geriledi.

Pasifik Teknoloji (#PATEK): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %33,46 geriledi.

Fade Gıda (#FADE ): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,69 geriledi.

NE OLDU?

Özyaşar Tel şirketi, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Ekonomik güven Mayıs’ta yüzde 0,8 oranında azalarak 98,2 değerini aldı.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 219 bin oldu. Önceki 216 bindi; beklenti 217 bin.

Dış ticaret açığı Nisan ayında bir yüzde 12,9 artarak 9,8 milyar dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 1,4 milyar dolar düştü. 170,6 milyar dolara indi.

NE OLACAK?

Birinci çeyrek GSYH verileri açıklanacak.

TCMB Finansal istikrar raporu açıklanacak.

Euro Bölgesi Tüketici fiyat endeksi verileri izlenecek.

ABD Kişisel gelirler, çekirdek PCE takip edilecek.

Almanya perakende satış verileri izlenecek.

ZEYNEP’E SOR

SÜREKLİ YATIRIM MI, TEK SEFERLİK YATIRIM MI?

Sürekli Yatırım; ortalama maliyeti düşürür, dalgalanmadan az etkilenir, küçük, disiplinli ve tutarlı yatırımı teşvik eder. Kısa vadede kazandırmaz, yüksek getiri sağlamaz.

Tek Seferlik Yatırım; hızlı getiri potansiyeli, kısa vadede ve çıkışlarda daha yüksek getiri sunar. Yüksek risk, düşüşlerde yüksek kayıp, zamanlama riski vardır.

Büyük ortak %10 payını borsaya getiriyor. Sebebini açıklamadı. SPK ise talebi değerlendiriyor

Doğuş Otomotiv’de büyük ortak satış yapacaktı. Yapıp yapmadığını öğrenebilir miyim?/ Süleyman Kartal

Süleyman, hisse senetlerinde ortaklar gerek görmeleri halinde satış yönlü işlemlerde bulunabilir. Önemli olan bu satışların gerekçesidir. Ortak, kaynak temini ya da likiditeyi artırmak gayesiyle satışa gidebilir. Hissenin yeterince yükseldiğini düşünerek kazanç elde etmek için de satabilir. Büyük ortağın satış gerekçesi aynı zamanda diğer ortakların hisseye yaklaşımını da belirler. Halihazırda Doğuş Otomotiv’in sermayesinin %65,50’si Doğuş Holding’e ait bulunuyor. Firma, geçtiğimiz nisan ayında sahip olduğu payların %10’unu işlem görür tipe dönüştürmek için SPK’ya başvuruda bulundu.

Şirket, satış gerekçesi hakkında bilgi vermezken talebi henüz değerlendirme aşamasında. Hissenin fiyatı ise Mayıs 2019’da düzeltilmiş verilerle gördüğü en düşük seviye 2,21 TL’den bu yana yükseldi. Şimdilerde de 290 TL’nin üzerinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl satışlarını %68,7 artıran firma, yıl sonu kârını da %25,7 büyüterek 19,6 milyar TL’ye çıkardı. Büyüyen kârlı yapı hissenin çıkışını destekliyor. Gerek f/k oranı gerekse pd/dd oranı sektör ortalamalarının altında seyrediyor. Bu da hisseye yönelik yatırımcı ilgisinin canlı kalması için ek bir dayanak oluşturuyor.

F/K oranı sektör ortalamasının altında. Ağustostan bu yana düşüyor. Yatırımcısı isteksiz duruyor

Kayseri Şeker’in fiyat ile kazanç performansını karşılaştırabilir misiniz/ Yılmaz Doğan

Yılmaz, fiyat ile kazanç arasındaki ilişkiyi yatırımcılar önemser. Bu yolla şirketin piyasa değerlemesinin, kazanç oluşturma kapasitesiyle ne kadar uyumlu olduğunu anlamaya çalışırlar. Hissenin fiyatının, elde ettiği gelirlere oranla yüksek veya düşük olup olmadığı önemlidir. Yüksek f/k oranı şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline güveni ve daha yüksek kazanç beklentisine işaret eder. Ama bu aynı zamanda hissenin aşırı değerli olduğu anlamına da gelebilir. Bunu netleştirmek açısından firmanın gelir ve kârındaki büyüme hızını da göz önünde bulundurmakta yarar var.

Kayseri Şeker, son işlem fiyatına göre 4,91 f/k oranına sahip. Oran 15,9 olan sektör ortalamasının hayli altında bulunuyor. Hissenin fiyatı ise Ağustos 2023’te düzeltilmiş verilerle en yüksek 56 TL’yi test ettikten sonra sürekli geriledi. Farklı bilanço dönemine sahip olan firma, son açıkladığı 2023 dokuz aylık mali tablolarında gelirini %44 artırdı. Dönem sonu kâr artışı ise %10,75 seviyesinde kaldı. Öte yandan şirketin gerek maliyet gerekse faaliyet giderlerindeki yüksek artış, esas faaliyet kârını geriletti. Bu durum, yatırımcıların alım noktasında isteksiz durmalarına yol açıyor.

YATIRIM FONLARI

Katılım fonlarında son altı ayın en yüksek getirileri

Katılım fonları ilgi görüyor

Katılım fonları son altı ayda yüzde 27 ile 42 arasında getiri sağladı. Yüksek getirili katılım fonlarındaki yatırımcı sayısı 141.430 oldu.

Katılım fonlarında son altı ayın en yüksek getirisi yüzde 42,16 ile Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu’nda gerçekleşirken onu yüzde 37,18 getiri ile Kuveyt Türk Portföy Kat.His.Senedi (TL) Fonu (HSYF) fonu takip etti.

Bu fonlar içerisinde yatırımcı sayısı en yüksek fon 13.206 ile Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu oldu.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

Katılım emeklilik fonlarına ilgi yüksek

Katılım fonlarında 6 ayda kazandıranlar

Katılım emeklilik fonları son altı ayda yüzde 47,6 ile 75,87 arasında getiri sağladı. Yüksek getirili katılım fonlarındaki yatırımcı sayısı 69.448 oldu.

Katılım emeklilik fonlarında son altı ayın en yüksek getirisi yüzde 75,87 ile BNP Paribas Cardif Em. OKS Agr. Değ. EYF’de gerçekleşirken onu yüzde 71,48 getiri ile QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. OKS Atak Değ. EYF takip etti.

Bu emeklilik fonları içerisinde yatırımcı sayısı en yüksek fon 16.203 ile AgeSA Hay. ve Em. OKS Agr. Değ. EYF oldu.

Katılım emeklilik fonları, son dönemde sağladıkları yüksek getirilerle dikkat çekse de yatırımcı sayılarının düşük kalması düşündürücü. Finansal okuryazarlığın düşük olması, güven sorunları, bilgiye erişimdeki zorluk, yatırımcı sayısının düşük olmasının nedenleri arasında yer alıyor.

Yatırımcıların emeklilik fonlarındaki parayı yönetememeleri ve güvenli limanda kalmak isterken enflasyon karşısında ezilen birikimleri de bu durumda etkili.

Katılım emeklilik fonlarına ilginin artması için başarılı yatırım öyküleri de önemli.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL’nin seyri

Dolar kuru 32,25 seviyesinde bulunuyor. Kurun bulunduğu bu seviye yatırımcıların alternatif yatırımlara yönelmesine neden oluyor. Kurdaki zayıf ve yatay seyir hareket marjlarının dar olması gün içi hareketleri sınırlıyor.

TAHVİL

61 YILLIK BASİT FAİZ

Ekova Geri Dönüşüm, %72,54 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Ekova Geri Dönüşüm, 29/05/2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %61 olurken, bileşik faizi de %72,54’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 147 gün vadeli olup ödeme tarihi 24/10/2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %24,57 olacak.

Diğer taraftan 29 Mayıs tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 52,13 seviyesinde bulunuyor. Ekova Geri Dönüşüm’ün çıkardığı bononun yıllık %61 basit faiz oranı, TLREF’in 8,87 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFEKVRE2415 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/ŞİRKET HABERLERİNDE BUGÜN ÖNEMLİ NE VAR?

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş hücresi tesisinde deneme üretim başladı. Şirket %75’in üzerinde yerlilik oranına ulaştı

Smart Güneş Enerjisi, daha önce bilgilendirme yaptığı yerli güneş hücresi yatırımındaki son durumu paylaştı. Aliağa'daki güneş hücresi tesisinin makina teçhizat kurulumunu tamamlandı. İlk etapta 600 MW olarak açıklanan kapasite, yapılan ilave yatırımla 800 MW'a ulaştı.

Tesiste henüz deneme üretim süreci devam ediyor. Şirket, %75'in üzerinde yerlilik oranına sahip güneş paneli üretim kabiliyetine sahip olduğunu belirtti. Kademeli olarak faaliyete geçecek olan tesisin yılın ikinci yarısında tam kapasiteyle çalıştırılması hedefleniyor. Tam kapasiteyle çalışmaya geçildiğinde şirketin üretim ve ihracat kapasitesi de önemli ölçüde artacak.

TURKCELL

Euro karşılığı Çin yuanı cinsinden kredi alacak. Bağlayıcı olmayan anlaşmaya imza attı

Turkcell, altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla CDB ile 300 milyon euro karşılığı kadar Çin Yuan'ı cinsinden kredi alacak. Şirket bağlayıcı olmayan ön protokolü imzaladı. Kredinin vadesi 10 yıl olurken ilk 3 yılı anapara geri ödemesiz olduğu belirtildi. Kalan 7 yıl boyunca anapara ödemeleri yılda iki defa yapılacak. Kredinin yıllık faiz oranı sabit %4,98 olarak belirlendi.

Kredi, şirketin altyapı projelerini finanse etmede kaynak sağlarken büyümesine destek verecek. Turkcell, açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında net borçlarını %49,58 büyüterek 38,99 milyon TL’ye çıkardı. Yabancı para pozisyonu ise eksiden sembolik de olsa artıya döndü.

ASELSAN

MİLGEM projesinde sözleşme değişikliğine gidildi. İlave gemiler kapsama alındı. Geliri artacak

Aselsan, MİLGEM projesinde TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile sözleşme değişikliğine gitti. Anlaşmayla MİLGEM 9-12 gemilerinin savaş sistemleri ve faydalı yükleri de kapsam dahiline alındı. Sözleşme değişikliği kapsamındaki teslimatlar 2025-2027 yılları arasında gerçekleştirilecek. Aselsan'ın proje içerisindeki payının 421.566.822 euro olduğu belirtildi.

Anlaşma, şirketin cirosuna olumlu yönde katkı sunacak. Şirket, son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında hasılatını %5,12 artırarak 10,76 milyar TL’ye çıkardı. Dönem sonu net kârı ise %245,7 artarak 1,4 milyar TL’ye ulaştı. Kârın bu denli yükselmesinde ertelenen vergiler etkili oldu.

ELITE NATUREL

Yumurtalık’ta kiraladığı arazide organik tarım yapacak. Ekim başlıyor, satış ise ikinci yarıda

Elite Naturel, 2023 yılında teslim aldığı ve 35 yıllığına kiraladığı Adana Yumurtalık'taki arazinin bir kısmını ıslah ederek organik tarıma uygun hale getirdi. Şirket bu sahada yetiştireceği meyve ve sebzelerin dikim çalışmalarına, hava şartlarının uygun olması durumunda önümüzdeki günlerde başlayacak. Yetiştirilen ürünlerin satışı yılın ikinci yarısında söz konusu olacak.

Elite Naturel ,yaklaşık 300-350 ton yaş sebze ve meyveyi ihraç etmeyi planlıyor. Firma, Yumurtalık'taki tarım faaliyeti ile hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda organik ürün tedarikini artırmayı hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl cirosunu %18,6 oranında düşürdü.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI

Borsaya yeni gelen şirket aldığı işi duyurdu. Hissesi ise ilk dört gün tavan, ardından taban oldu

Hareket Proje Taşımacılığı, Çin’in rüzgar türbin üreticisi Goldwind ile anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında, Goldwind'in Türkiye'deki 7 ayrı projesine yönelik yurt içi taşıma, vinç ile montaj ve elektrik mekanik montaj hizmetlerini sağlayacak. Anlaşmanın toplam bedeli 7.016.000 dolar olarak belirtildi. İş birliği, şirketin cirosuna olumlu katkı sağlayacak.

Borsaya yeni gelen Hareket Proje Taşımacılık, 23 Mayıs günü ilk açılışını tavandan 77 TL’den gerçekleştirdi. İlk dört gün tavan olurken 102,40 TL’ye kadar çıktı. Ardından gelen satışlarla birlikte tavanı çözüldi. Hisse beşinci gün taban oldu.