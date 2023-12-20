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Altın sessiz

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Amerikan tahvil faizleri 2024’te küresel piyasaları şekillendirecek. Gösterge, 10-yıllık tahvil faizi yüzde 4’ün altına indi. İki ay önce; enflasyonun tekrar yükselebileceği, ABD Hazinesi’nin tahvil ihraçlarına beklenen talebin gelmediği konuşulurken, faiz yüzde 5’in üzerindeydi.

Enflasyon zirveyi gördü mü? Fed 1970’lerdeki hataya düşer mi? Tahvil faizi dönemsel tepe noktasını gördü mü? Piyasa oyuncuları bu kritik sorulara yanıtlar arıyor. Kendi cevaplarımı yazayım. Enflasyon zirveyi çoktan gördü. 2022’nin sonundaki yazılarda, 2023’ün dezenflasyon yılı olacağını belirttim. 2024’te de bu trend devam edecek. Bu dönemin, 1970’lerle hiçbir alakası yok.  Enflasyon o dönemde düşmeye başlayınca, Fed faizi hızla indirerek hata yaptı. Enflasyon tekrar yükseldi. Fed bugün süreci iyi yönetiyor. Politika faizi belli bir seviyeye inse bile, toplam talep baskılanmaya devam edecektir. 10- yıllık tahvil faizinin de dönemsel zirvesini yaptığını düşünüyorum.

Piyasa faizlerinin düşmesine, doların zayıflamasına rağmen, altın fiyatı kararsız bir seyir izliyor. Bu piyasada bir sessizlik var. Destekleyen faktörlere rağmen, altın fiyatı gelecek ay bir kırılma gerçekleştirmezse, yeni bir değerlendirme yaparız.

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