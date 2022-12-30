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Alvero ailesi

Mahir SOLMAZ
Mahir SOLMAZ DİYARBAKIR'dan

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1’inci etapta Alvero markası ile sabit mobilya üretimi gerçekleştiren Akmeşe Mobilya’nın İcra Kurulu Başkanı ve dostluğumuzun yıllar öncesine dayandığı Medeni Dilek’in hafta sonu kentteki iç mimarlar ile bir araya geldiği yemek davetinin misafiriydim.

Medeni Dilek ile dostluğumuzun geçmişi 2005 yılına dayanıyor. İş ile ilgili yaşadığımız sıkıntılı bir konudan dolayı kendisini ziyaret etmiştim. Durumu anlattığımda çok hoşuma giden bir cevap vermişti, “Seni bana öyle bir anlattılar ki katı ve itici birisini bekliyordum, ama gayet beyefendi, dürüst bir insana benziyorsun.” O dönem yaptığım bu ziyaret ve O’nun olumlu yaklaşımı bizim halen daha devam eden ve bundan sonrada devam edeceğine inandığım dostluğumuzun, abi kardeşliğimizin başlangıcı oldu.

Medeni Dilek o dönemlerde inşaat malzemeleri satışı yapıyordu. Başta kilit olmak üzere birçok inşaat malzemesi kaleminde bayilikleri vardı. Her zaman vizyonlu ve ileri görüşlüydü. Zaten bizi bir arada tutan en önemli etkenler de bunlardı. Kendini geliştirmeyi yeni şeyler öğrenmeyi ve tecrübe edinmeyi seviyordu. Elbette insani yönlerindeki mükemmellik de cabası. Ticaret hayatının yanı sıra kamu deneyimi de vardı.

Şimdilerde ise 250 kişinin çalıştığı ve dünyaya açılmış bir fabrikanın İcra Kurulu Başkanı. Alvero markası ile hem dünyada hem de ülkenin her noktasındaki inşaat projelerinin mobilya ayağında yer alıyorlar.

Geçmişten gelen bir geleneğimiz var, Medeni Dilek işi ile ilgili her sosyal projesinde veya aktivitesinde beni de davet eder. Bunlardan birisini de hafta sonu yaşadık. İç Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi’ne bağlı iç mimarlar ile Akmeşe Mobilya’nın ev sahipliğinde Diyarbakır’ın en nezih mekânlarından birisinde akşam yemeğinde bir araya geldik. 

Diyarbakır’ın iç mimarları ve Akmeşe Mobilya’nın yönetim ve idari kadrosu ile keyifli bir akşam geçirdik. Bu güzel ortamın oluşmasına vesile olan İç Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi’nin Başkanı Hüseyin Süleyman Doğan’a, Başkan Yardımcısı Serçin Tekin Ecer’e ve tüm iç mimarlara, Akmeşe Mobilya’nın ortağı ve büyüğümüz Mehmet Dilek abime, Akmeşe Mobilya ortaklarından Halil Özgen ve Yılmaz Özgen’e, dostum, abim Medeni Dilek’e çok teşekkürler.  O gece de bir kez daha gördüm ki Akmeşe Mobilya her geçen gün daha da büyüyen ve dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen kocaman bir aile. Başarılar sizden, bu başarıları kamuoyu ile paylaşmak bizden olsun.

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