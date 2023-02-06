Anuga ve Gulfood’a rakip fuar geliyor

Önümüzdeki günlerde Türk fuarcılık dünyası için önemli bir iş birliği açıklanacak. Bu iş birliği küresel ticaret anlamında önemli bir kavşak noktası olan Türkiye’nin konumunu güçlendirmeye aday… Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile gıda sektörünü temsil eden dernekler Türkiye’de dünya çapında bir gıda fuarı düzenlenmesi için kolları sıvadı. Edindiğim bilgilere göre üzerinde dört aydır yoğun bir şekilde çalışılan fuarın dünyanın en önemli gıda fuarları olan Köln’deki Anuga ile Dubai’deki Gulfood fuarlarına rakip olması hedefleniyor. Yine edindiğim bilgilere göre her yıl düzenlenmesi planlanan fuar için Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı-WorldFood Istanbul’u düzenleyen Hyve Group ile anlaşıldı.

Dünya çapında olması için harekete geçilen fuar için taraflar bu ay içinde de imza atacak ve detaylar kamuoyu ile paylaşılacak. Bu iş birliği çok önemli zira milyarlarca dolarlık sektörleri temsil eden gıdada Türkiye’nin de küresel bir buluşma noktası olmasını sağlayacak. Türkiye’den de yüzlerce şirketin katılımcı olarak yer aldığı Anuga ve Gulfood’a katılım rakamlarını gördüğünüzde bana hak vereceksiniz.

Türk şirketlerinin de yoğun katılımı oluyor

Dubaililerin dünyanın en büyük yiyecek ve içecek tedarik etkinliği ve küresel kaynak bulma merkezi olarak nitelendirdiği Gulfood’a 125 ülkeden 5 binden fazla şirket, sektöre yön veren isimler katılıyor. Dubai Dünya Ticaret Merkezi tarafından düzenlenen Gulfood’a özellikle Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden yoğun katılım oluyor. Gulfood bu yıl 20-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yıl fuara Türkiye’den aralarında Pınar, Sütaş, Cafe Crown, Çaykur, Doğuş Çay, Dimes, Dardanel, Şölen ve Tamek ve Tayaş gıda gibi sektörün en büyüklerinin de yer aldığı 200’e yakın şirket katılacak.

Kuruluş yılı 1924 olan ve iki yılda bir düzenlenen Anuga’yı ise 2021 yılında 169 ülkeden 70 bine yakın kişi ziyaret etti, 4,500’e yakın şirket ürünlerini sergiledi, iş bağlantıları yaptı. Bu yıl Anuga’da iş fırsatları için ortam yaratmanın yanı sıra sektörün önümüzdeki 50 yılına ilişkin konular da ele alınacak; dijitalleşen dünyada değişen beslenme alışkanlıkları, tüketici davranışları tartışılacak.

Öte yandan Anuga’da da Gulfood’da da ünlü şeflerin gerçekleştirdiği şovların tanıtım anlamında ciddi katkı sağlandığını vurgulamakta da fayda var.

Hyve Group ile anlaşma sağlandı

Peki fuar için anlaşma sağlanan Hyve Group kim? Hyve Group, 10 ülkede 800'ün üzerinde personeliyle dünya genelinde 12 ülkede 75 etkinlik düzenleyen uluslararası bir fuar şirketi. Grup Türkiye’de inşaat (Yapı Fuarı–Turkeybuild Istanbul), turizm (EMITT), kozmetik (BeautyEurasia), gıda (WorldFood Istanbul), raylı sistemler ve lojistik (Eurasia Rail) sektörlerinde en büyük fuarları düzenliyor. Şirketin Eylül 2022’de düzelediği Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı-WorldFood Istanbul, 25 ülkeden 835 katılımcıyla 163 ülkeden 38 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi buluşturdu. s