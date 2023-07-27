Artan dijital pazarlama maliyetleri e-ticaretin büyümesine engel oluşturuyor

Yandex’in Türkiye'deki e-ticaret profesyonelleri arasında gerçekleştirdiği bir araştırmanın sonuçlarına göre, büyümenin önünde en büyük engel dijital pazarlamada artan satın alma maliyeti. Yandex Ads’in 100 pazarlama profesyoneliyle gerçekleştirdiği araştırmaya katılanların yüzde 57’si dijital pazarlamadaki yüksek maliyetler konusuna dikkat çekiyor.

Yandex ekipleri 19 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'da Türkiye'deki E-ticaret sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Sektördeki mevcut zorlukların tartışıldığı etkinlikte Yandex, kendi teknolojileri aracılığıyla bu problemlerin nasıl ele alacağına dair önerilerini ve vizyonunu paylaştı.

Maliyet açısından verimli olmanın en iyi yolunun, pazarlamanın tüm bileşenleri üzerinde çalışmak olduğunu dile getiren Yandex Ads Türkiye Bölge Müdürü Veronika Zueva, “İşletmelerin web veya mobil uygulamalarına yeni kullanıcılar çektikten sonra, yeni kullanıcıyı satın alma işlemine yönlendirmek için birkaç temas noktası kullanması gerekir. İşte burada yeniden hedefleme devreye giriyor. Yandex Ads olarak yeniden hedefleme çözümümüz ile e-ticaret işletmelerinin ek dönüşümler elde etmesine yardımcı oluyoruz” yorumunu yaptı.

Yandex'in e-ticaret verileri üzerinde özel olarak eğitilmiş yapay zekâ algoritmaları sayesinde işletmelerin gelirlerini en üst düzeye çıkarabileceğini vurgulayan Zueva, “Çözümümüzle birlikte, Reklam Harcamasının Getirisi’nde (ROAS) mükemmel sonuçlar göstererek halihazırda müşterilerimizin hedeflerine ulaşmalarına ve hedeflerinin üzerine çıkmalarına yardımcı olduk” diye konuştu.

Kadın girişimciliği UN Women ve Yıldız Holding iş birliği ile hızlanıyor

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından düzenlenen Avrupa ve Orta Asya'dan 24 kadın girişimcinin yenilikçi iş fikirlerini yatırımcılara sunduğu Kadın Girişimciliği Etkinliği 6 Temmuz tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Kadın girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getiren buluşmada açılış konuşmalarını UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Mary Kay Global Operasyon Direktörü Deborah Gibbins ve PwC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Serkan Tarmur yaptı.

Alia El-Yassir açılış konuşmasında Yıldız Holding’e teşekkür ederek “Bu uzun yolculuğun başından itibaren bizimle birlikte olan Ali Ülker ve Yıldız Holding ekibi, Türkiye’de ve bölgede kadın girişimciliğini desteklemek için var gücüyle çalışıyor. Yıldız Holding'in kadın girişimcilere sağladığı destek, özel sektörün girişimcilik ekosisteminin şekillenmesinde öncü bir rol oynayabileceğinin somut bir örneğidir.” dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker yaptığı konuşmada, proje hakkında şu bilgileri paylaştı: “2022 yılında UN Women tarafından yürütülen Kadın Girişimciliğini Hızlandırma programına (WEA) dahil olan Yıldız Holding, kadın girişimciliğinin Türkiye'de ve globalde yaygınlaşmasında çok önemli bir role sahip oldu. Kadın tedarikçilerin güçlendirilmesi ve sayılarının artırılması amacıyla, kadın girişimciliğini desteklemeyi ve kadın girişimcilere 3 yıl içinde 4 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı taahhüt etmiştik. Yıldız Ventures aracılığı ile kadın liderliğindeki girişimleri doğrudan yatırımlar veya erken aşama teknoloji odaklı girişim sermayesi fonları ile destekledik. Bugün doğrudan veya dolaylı olarak 53 girişime 4,3 milyon dolar yatırım yaparak, ne mutlu bize, taahhüdümüzü ilk senede aşmış olduk. Bu yatırımlar, kurum kültürümüzün bir parçası olan fırsat eşitliğine verdiğimiz önemi kanıtlıyor.”

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