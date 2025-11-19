Arzların yükselişi %44 baştakinin çıkışı %210

BIST Halka Arz Endeksi son beş yılda gerçekleştirdiği %3.008 gibi yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Yeni halka arz olan firmaların yer aldığı endeks, piyasadaki risk iştahının en çabuk yansıdığı alanlardan bir konumunda. Kapsamındaki hisselerde hareketler kısa sürede yüksek ivme kazanabiliyor. Son altı ayda %43,66’lık artış kaydeden endeksteki 59 hissenin 39’u pozitif tarafta yer yer aldı. Yüzde 14’ün üzerinde 11 hisse yükseliş kaydederken birinin çıkışı %210’un üzerinde gerçekleşti. Mart 2024’te borsaya gelen Odine Teknoloji, geride kalan altı ayda %210,5 oranında yükseliş kaydetti. İlk açılışını tavandan 33 TL’den gerçekleştirirken, iki hafta boyunca tavandan işlem gördü. Anılan tarihten bu yana artış ise %653. Dokuz aylık dönemde gelirini %77 artırsa da maliyet ve giderlerden kaynaklı hem esas faaliyetlerden hem de dönem sonunda zararda. Listede ikinci sırada yer alan Destek Finans Faktoring, altı ayda %200’e varan bir artış kaydetti. Geçtiğimiz şubat borsaya geldi. Eylülde 929 TL’yi test ettikten sonra kâr satışlarıyla geriledi ve dalgalı bir seyre döndü. Şubattan bu yana değer artışı %1.354. Son bir ayda TLY fonu güçlü alımlarda dikkat çekti. Aynı sürede hisseyi portföyünde bulunduran fon sayısı 8’den 15’e yükseldi. Şubatta borsaya gelen bir diğer hisse Vişne Madencilik, temmuza kadar güçlü bir yükseliş sergiledi. Fiyat 859,50 TL’yi görmesinin devamında sert bir satışla karşılaştı. Süren satışlarla altı ayda %61 geriledi.

Tüyo; hız, kolaylık, motivasyon, topluluk etkisi, yüksek enerji. Denetlenemezlik, manipülasyon, sürdürülemezlik, davranışsal hata, yüksek kayıp olasılığı.

Araştırma; Temel odaklı, tekrarlanabilirlik, güven, risk kontrolü, uzun ömür. Zaman maliyeti, fırsat kaçırma, erişemezlik, yorum riski, aşırı güven.

Yaklaşık bir yıl boyunca düştü. Son bir aydaki çıkış sonrası yine piyasaya satıcılar geliyor

Coca Cola’nın son bir aydaki çıkışı düşüş trendinin sona erdiği anlamına mı geliyor? / İlker Yiğit

İlker, Aralık 2024’te en yüksek 63,06 TL’yi test ettikten sonra dalgalı bir şekilde gerileyen Coca-Cola İçecek, son bir ayda %14,66 yükseldi. Dokuz aylık verilerine göre satış gelirleri yatay kalmasına karşın, dönem sonunda %26 oranında bir kâr düşüşü yaşandı. Şirket geçtiğimiz yıl da gelir ve kârını düşürmüştü. Hissenin yükselememesinde yatırımcıların zayıf bilançoyu fiyatladığı yorumunu yapmak yanlış olmaz. Son bir haftadaysa satıcılar piyasada daha etkin. Uzun süredir gözlenen düşüşün ardından son bir aylık çıkış kâr realizasyonunu da beraberinde getiriyor şimdilerde. Kısa süreli yukarı eğilim bu aşamada trend değişimi tanımını taşımıyor.

İştiraki üzerinden Özbekistan’da ortaklık görüşmesi yürütüyor. Sonuç daha açıklanmadı

Hektaş’ın Özbekistan’da yatırım girişimi sonuçlandı mı? / Barış Yıldız

Barış, Hektaş ekim ayında yaptığı açıklamada, Özbekistan’daki yatırımları kapsamında Uzbek-Oman Investment ile ortaklık görüşmelerinin sürdüğünü duyurdu. Görüşmeler, şirketin %100 bağlı ortaklığı Hektaş Asia üzerinden yürütülüyor. Ancak şu ana kadar sürecin nihai bir sonuca ulaştığına dair ek bir bildirim yapılmadı. Dolayısıyla ortaklığın kesinleştiğine dair resmi bir gelişme bulunmuyor. Ortaklıklar, özellikle uluslararası pazarlarda faaliyetlerini genişletmek isteyen şirketler için finansman, üretim ve dağıtım ağlarında sinerji yaratabiliyor. Hektaş, bu tür bir iş birliğiyle Orta Asya pazarındaki etkinliği artırabilir.

PVK fonu büyüklükte ilk ikide, getiride ortalamada

Albaraka Portföy’ün Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fonu (PVK), ağustostan bu yana büyüyor. 17 Kasım itibariyle nakit girişi 1,72 milyar TL’yi buldu. Büyüklüğü 38,1 milyar TL’ye çıkarken, kısa vadeli fonlar arasında ikinci sırada yer alıyor. Portföyün %85,79’u TL katılma hesaplarından, %7,91’i diğer varlıklardan ve %5,33’ü özel sektör kira sertifikalarından oluşuyor. Yatırımcı sayısı 8.935 ve doluluk oranı %8,67 seviyesinde. PVK’nın amacı, kısa vadede düşük riskli ve istikrarlı getiri elde etmek. Ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olan fon, katılım prensiplerine göre hareket ediyor. Son altı ayda %21,52 getiriyle kısa vadeli fonların ortalamalarına paralel hareket etti. Yıllık %1,00 yönetim ücreti ile 30 fon arasında ortalama altı duruyor. Kısa vadeli fonlarda ücret %0,38 ile %2,42 arası değişiyor.

İş Yatırım, %45,01 bileşik faizle 350 milyon TL borçlandı

İş Yatırım, 14.11.2025 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracını gerçekleştirdi. Toplam tutarı 350.005.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %39,00, bileşik faiz oranı ise %45,01 olarak belirlendi. 94 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı %10,04 düzeyinde. Bononun vade başlangıç tarihi 17.11.2025, itfa tarihi ise 19.02.2026 olarak açıklandı.

17 Kasım itibarıyla TLREF %39,34 seviyesinde bulunuyor. İş Yatırım’ın verdiği %39 basit faiz oranı, TLREF’in 0,34 puan altında yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında kendisi için makul bir seviye olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFISMD22616 ISIN kodu ile işlem görecek.

Google ile iş birliğine gidiyor. Kurulacak yeni bulut bölgesi 2029’a kadar faaliyete geçiyor

Turkcell, Google Cloud ile Türkiye’de yeni bir bulut bölgesi kurulmasına yönelik stratejik bir iş birliğine imza attı. 2028-2029 yılları arasında faaliyete geçmesi planlanan bölge üç veya daha fazla veri merkezi alanından oluşacak. Turkcell, bu süreçte altyapı sağlayıcısı rolü üstlenecek ve aynı zamanda Google Cloud’un yetkili satıcısı olarak hizmet verecek. Yeni bulut bölgesi, düşük gecikmeli Google Cloud servislerini Türkiye’ye taşıyacak. Turkcell’in 2032 sonuna kadar bu alana yapmayı planladığı yatırım 1 milyar dolar seviyesinde. Aynı dönemde veri merkezi kapasitesini iki katına çıkarmayı ve bulut gelirlerini dolar bazında altıya katlamayı hedefl iyor. Bu iş birliği, Türkiye’nin bölgesel bir dijital merkez olma yolundaki konumunu da güçlendirici etki yaratabilir.

Suudilerle protokolü imzaladı. SSB ile de yaklaşık 10 milyon dolarlık proje imza aşamasında

Onur Yüksek Teknoloji hem ihracat hem de yerli projelerde etkisini artıran iki önemli gelişmeyi duyurdu. Şirket, Suudi Arabistan merkezli SAAK International ile hava trafik kule modernizasyonu ve entegre haberleşme sistemleri alanında bir protokol imzalarken, aynı zamanda Sahil-Net Deniz Sistemleri için Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürüttüğü sözleşme sürecinde imza aşamasına geldi. Suudi Arabistan iş birliği, ülkede ortak üretim ve tedarik zinciri kurulmasını kapsıyor ve bu kapsamın şirketin ihracat hacmine katkı sağlaması bekleniyor. Sahil-Net projesinde ise 9,6 milyon dolar tutarındaki sözleşme için gerekli evrak ve teminatlar tamamlandı. Opsiyonlar da dahil edildiğinde toplam büyüklük 10 milyon dolar seviyesini buluyor. Projeler kârlılığı destekleyecek.

Hava savunması projesinde 1,12 milyar euroluk yeni sipariş geldi. Teslimatlar 2030’u bulacak

Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 1,12 milyar euroluk yeni bir hava savunma sistemleri sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, devam eden seri üretim projelerine ek olacak. Teslimatlar 2027–2030 yılları arasında kademeli gerçekleşecek. Bedel, yaklaşık 37 milyar TL’ye denk geliyor. Tutar şirketin 2024 yılı cirosunun %36,7’si seviyesinde bulunuyor. Firma eylül ayında da yine hava savunma sistemlerine yönelik 1,65 milyar euroluk sözleşme imzalamıştı. Teslimat aralığı uzun olsa da, bu sipariş Aselsan’ın üretim hattının yüksek dolulukla çalışacağını ve uzun vadeli nakit akışında istikrar sağlanacağını gösteriyor. Anlaşmalardan elde edilecek gelirin ise yıllara dağılması beklenmeli. Şirketin 2025’te açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı cirosunun %158’i seviyesinde.