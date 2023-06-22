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Asgari ücret belirlendi, tartışma sürüyor…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

İşçi ve işveren temsilcileri asgari ücret artışının geçici bir rahatlama getireceğini, önemli olanın enflasyonla etkin mücadele olduğunu açıklıyor.

1 Temmuz’da uygulanmaya başlayacak olan yeni asgari ücret yüzde 34 artırıldı ve net 11.402 TL olarak açıklandı. Asgari ücretin dolar karşılığı 500 doların altında kalarak, 482 dolar oldu. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 15.761 liraya yükseldi. Asgari ücret açıklamasının ardından DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ”Enflasyon yüzde 5’in altına inene kadar ücretler yılda dört kez yükseltilmeli” önerisinde bulundu. İşveren kesiminden gelen tepkiler çok çeşitli oldu, bunları şu ortak paydalar altında topluyorum:

* Çalışanın alım gücünün enflasyonun üzerinde korunması memnuniyet verici. Ancak işverene getireceği yükün hafifletilmesi için teşviklerin artırılması şarttır. İşveren desteğinin imkanlar ölçüsünde yeniden değerlendirilebileceği düşünüyoruz.

* Emeğin milli gelirden aldığı pay artmıştır, iş bu bakımından değerlidir. Ancak bu işgücü maliyetiyle bizim dış pazarlarda rekabet şansımız yoktur. Yeni teşvik olmazsa işten çıkarma kaçınılmazdır.

* Emek kesiminin satın alma gücü iyileştirilirken, üreticinin önünden engeller kaldırılıp rekabet gücü artırılmalıdır.

* Enflasyonla kalıcı bir mücadele olmadan, bu artış ne işçileri, ne de işverenleri memnun edecektir. Yüzde 34’lük artış geçici rahatlama yaratır. Olması gereken enflasyonla etkin mücadeledir. Türkiye son 20 yılda süratle bir “asgari ücretten çalışanlar” ülkesi haline dönüşürken, asgari ücretin yaşamsal bir konu olması kaçınılmaz. Sihirli bir çözümün ufuk hattında olmaması asgari ücret artış konusunu DİSK Başkanı’nın öngörüsüne koşut olarak yılda birkaç gündeme gelmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

GÜNÜN NOTU:

Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan bir ülke olarak Türkiye’de asgari ücret aynı zamanda koruyucu ücret oluyor.

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