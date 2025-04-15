Avrupa gelirleri 500 milyon Euro’ya yaklaştı, Mersin’i ‘dünya CAC üssü’ yapacak

ÇİMSA’nın isim sponsoru olduğu ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı’nın “EuroLeague Final 6” karşılaşması için İspanya’nın Zaragoza kentindeyiz.

Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grubu Başkanı Burak Orhun ve Çimsa CEO’su Umut Zenar’la konuşurken geçen Şubat ayı sonlarında CIMPOR-Oyak Çimento Yönetim Kurulu Başkanı, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Başkanvekili Suat Çalbıyık’la sohbetten şu cümleyi anımsadım:

Beyaz çimento üretiminde Çimsa dünya ikincisi, Oyak da dünya üçüncüsü…

Umut Zenar, Avrupa’daki ilk genişleme adımlarını İspanya’da attıklarını belirtti:

2021 yılında İspanya’nın önde gelen tesislerinden Bunol’ü satın aldık. Böylece dünyanın ikinci büyük beyaz çimento üreticisi haline geldik. Ayrıca Houston’a (ABD) da 2021 yılında beyaz çimento üretimiyle girdik.

Burak Orhun araya girdi:

2023 yılında Münih’te kapılarını açan “Sabancı Teknoloji Merkezi” ile üretimdeki gücünü inovasyona taşıyan Çimsa, Türkiye dışında bir ülkede Ar-Ge merkezi açan ilk Türk çimento şirketi oldu.

Ardından geçen yıl Ekim ayında gerçekleşen son satın alma işlemine işaret etti:

Birleşik Krallık’ın kendi alanındaki en önemli şirketlerinden Mannok’u da bünyemize kattık. Çimsa, böylece geçen yıl yurt dışında en büyük satın alma işlemiyle öne çıktı.

Çimsa CEO’su Umut Zenar, Avrupa bölgesinden sağladıkları ciroya dikkat çekti:

Mannok satın almasıyla Avrupa’da daha da güçlendik. Avrupa kıtasının en güçlü yapı malzemeleri oyuncularından biri haline geldik. İngiltere dahil Avrupa ciromuz 500 milyon Euro’ya yaklaştı. Avrupa gelirlerimiz, konsolide gelirlerin yüzde 48’ini oluşturdu.

Çimsa’nın 2020’lerin başından itibaren kapsamlı dönüşüm süreci başlatan Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grubu şirketlerinden biri olduğunun altını çizdi:

Çimsa’nın dönüşümünde yurt dışı yatırımların çok önemli bir yeri var. İspanya’da Bunol satın almasının ardından Avrupa’daki büyüme adımımızı Amerika coğrafyasına taşımak adına ABD’de var olan beyaz çimento tesisine gri çimento öğütme tesisini de ekliyoruz.

Houston’daki toplam yatırımlarının 150 milyon doları bulacağını kaydetti:

Houston’daki gri çimento tesisimizi bu yıl içerisinde devreye alacağız.

Yurt dışında yaptıkları toplam yatırımı hesapladı:

İspanya’da Bunol, Birleşik Krallık’ta Mannok ve Houston, yani 3 yatırımımızın toplam büyüklüğü 600 milyon dolara yaklaşıyor.

Bu yatırımları şöyle tanımladı:

Burada asıl kritik nokta, bu yatırımlarla birlikte Çimsa’nın artık sadece bir çimento ihracatçısı olmaktan çıkıp, dünyanın farklı coğrafyalarında üretim ağı bulunan küresel ölçekte rekabet edebilen güçlü bir yapı malzemeleri şirketine dönüşmesi.

Çimsa’nın Kalsiyum Alüminat Çimento’da (CAC) da dünya üçüncüsü olduğuna vurgu yaptı:

Bunlar yalnızca Çimsa için değil, Türkiye’nin yapı malzemeleri sektörü açısından da büyük başarı. Münih’te 2023 yılında açtığımız inovasyon üssümüz Sabancı Teknoloji Merkezi, küreselleşmesi yalnızca üretim tesisi açmakla sınırlı görmediğimizi ortaya koyuyor.

ABD ve Avrupa’da üretimle ilgili adımlar atarken Türkiye’de de önemli yatırım kararları aldıklarını irdeledi:

Afyon’daki güneş enerjisi santralı yatırımımız Ağustos 2023’te faaliyete geçti. 2024 yılında Mersin’de 45 milyon dolarlık CAC yatırımımızı tamamladık. CAC üretiminde daha da büyümek istiyoruz.

CAC konusuna ayrı parantez açtı:

Mersin’de ürettiğimiz CAC gibi katma değerli ürünlerimizi hem Mannok hem de Münih üzerinden yeni pazarlara ulaştırıyoruz. Kalsiyum Alüminat Çimento, adında çimento olsa da aslında bir yapı kimyasalı. Çimentodan yapı malzemelerine geçişte köprü görevi görüyor.

CAC üretimini daha da artırmak üzere 32 milyon dolarlık ek yatırım planladıklarını bildirdi:

Böylece bu alandaki kapasitemizi daha da artıracağız. Bu yatırımı 2026’nın ilk yarısında tamamlamak istiyoruz. Bununla birlikte Mersin’i CAC’ın dünya başkentlerinden biri yapacağız.

Şu noktanın altını özellikle çizdi:

Küresel bir şirketiz ama Türkiye bizim evimiz. Burada güçlü olmadan, küresel pozisyonumuzu güçlendirmemiz mümkün değil.

1972 yılında Mersin’de kurulan Çimsa, son 5 yılda imza attığı dönüşümle üretimle de Avrupa ve ABD’ye uzandı, gelirlerinin yüzde 48’ini dışarından dağlar hale geldi…

Bu dönüşüm, beyaz çimentoda dünya ikinciliği, CAC’da dünya üçüncülüğü getirirken, şirketin piyasa değerini 1.4 milyar dolara taşıdı…

Avrupa’daki liderliğimizi Çimsa ÇBK ile pekiştiriyoruz

Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grubu Başkanı Burak Orhun, “EuroLeague Final 6”de final oynayan Çimsa ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı ile gurur duyduklarını belirtti:

Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdikleri her alanda liderliği hedefliyor. Artık liderliğin en önemli kıstası, küresel etki gücü. Bunun birçok unsuru var. Kalite anlayışı, teknoloji, inovasyon kabiliyeti, sürdürülebilirlik başarısı ve tabii ki sosyal etki.

Sabancı Malzeme Teknolojileri Grubu olarak faaliyet gösterdikleri ülkelerin toplumsal kalkınmasına da destek vermeyi çok önemli bir sorumluluk gördüklerini vurguladı:

Çimsa da bu yaklaşımı en başarılı şekilde uyguluyor. Çimsa ÇBK Mersin’in başarıları, bunun bir göstergesi. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Hem onları destekleyecek hem de onlarla gururlanmaya devam edeceğiz.

Çimsa CEO’su Umut Zenar, Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü’nün isim sponsorluğu anlaşmasına geçen yıl imza attıklarını bildirdi:

Çimento, farklı malzemeleri, büyük yapıları bir arada tutma işlevi gören bir malzeme. Bir birleştirici, güçlendirici. Biz sporu da aynı bu şekilde görüyoruz. Sporun, ülkemizi ve insanımızı bir arada tutan çok önemli bir değer olduğuna inanıyoruz.

Çimsa’nın küresel bir şirket olmasına karşın Türkiye ve Mersin’e sorumluluklarını asla unutmadıklarını kaydetti:

Çimsa ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımımız, önce “ING Kadınlar Türkiye Kupası 2025”te şampiyon oldu. “Kadınlar EuroLeague Altılı Final”de de final oynadı, ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Onların açtığı bu yoldan birçok kadın sporcumuz ilerleyecek.

Ardından ekledi:

Çimsa olarak Avrupa yapı malzemeleri sektöründeki liderliğimizi “Çimsa ÇBK Mersin” ile pekiştiriyoruz.

Çimsa ÇBK Mersin sponsorluklarının “ÇBK Mersin Gelişim”i de kapsadığını vurguladı:

“ÇBK Mersin Gelişim”, Adana, Bursa, Hatay gibi farklı şehirlerden 16 genç kadın sporcumuzun yer aldığı bir takım. Uzun vadeli destek stratejimiz kapsamında, ortaokul ve liselerde kız çocuklarını basketbola özendirecek kapsamlı proje üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

GES ve atık ısı yatırımları sürüyor

ÇİMSA CEO’su Umut Zenar, şirketin üretim merkezlerini sıraladı:

Mersin, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bunol (Valencia-İspanya), Mannok (İrlanda), Houston (ABD).

İki de Ar-Ge merkezlerinin olduğunu belirtti:

Formülhane (Mersin), Sabancı Teknoloji Merkezi (Münih)

Yaptıkları güneş enerjisi (GES yatırımlarına işaret etti:

3.3 MW’lık Afyon GES, Ağustos 2023’te faaliyete geçti. Fabrika tüketiminin yüzde 3’ünü karşılıyor.

7 MW’lık Bunol GES Mayıs 2024’te faaliyete geçti. Fabrika tüketimin yüzde 16’sına denk geliyor.

14.2 MW’lık Eskişehir GES Mart 2025’te bitti. Fabrika tüketimin yüzde 15’ini karşılıyor.

Eskişehir Atık Isı Geri Kazanımı Santrali tamamlanmak üzere. Fabrika tüketiminin yüzde 25’ini karşılayacak.

3D teknolojisi ile bir evi 15 günde inşa edebiliyor

ÇİMSA CEO’su Umut Zenar, şirketin Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen iki uygulamayı örnek olarak anlattı:

Flycrete: Özellikle havaalanı pistleri, köprüler, viyadükler ve sanayi zeminlerinde tercih ediliyor. Havalimanı pistleri gibi ağır yüke maruz kalan alanların hızlı ve etkili şekilde onarılmasını sağlıyor. Pistler 3 saat içinde onarılarak uçakların iniş-kalkışı başlatılıyor.

Rapidome (3D Yapılar): 3D teknolojisini Çimsa betonu ile buluşturarak bir evi 15 günde inşa edebiliyor.