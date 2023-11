Avrupa’daki ilk otelini 2024 sonunda açmayı hedefliyor

Er Şirketler Grubu, turizm alanına yatırım yapmak amacıyla 2005 yılında kuruldu. “Markalı şehir içi otel yatırımcısı” olma ve uluslararası fon değerine sahip bir gayrimenkul portföyü yaratma hedef doğrultusunda, 300 milyon dolarlık bir yatırımla 10 yılda 20 otel yapma kararı aldı. Uluslararası büyük otel markalarıyla görüşmeler yapmaya başladı ve 2014 yılında, dünyanın en büyük otel gruplarından Marriott Grubu’yla anlaşarak Four Points by Sheraton markasının franchise hakkını aldı. 2015 yılı itibarıyla, otel yatırımlarına start verdi. İstanbul Kağıthane, Kartal, Ataşehir, Eminönü, İzmir Bayraklı ve Gebze’de aynı anda 6 projeye başladı. Haziran 2017’de ilk Four Points by Sheraton oteli İzmir’de hizmete girdi. 2021 yılında da İstanbul Kağıthane’deki otel açıldı. Yakın zamanda sırasıyla Gebze, Kartal, Ataşehir ve Eminönü otelleri Four Points by Sheraton markasıyla devreye alınacak.

Er Yatırım Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat ile buluştuk ve yeni projelerini, ileriye dönük hedeflerini konuştuk. Çelikkanat, Türkiye’nin artık turizmde deniz, kum ve güneş üçlemesinden uzaklaşarak, iş amaçlı seyahatlerin yükselen trendi ile doğru orantılı olarak iş turizminde büyüdüğüne dikkat çekti. Sağlık turizminde de büyük bir artışın söz konusu olduğunu kaydeden Çelikkanat, şöyle devam etti:

İstanbul’dan sonra Anadolu’da şehir otelleri açacak

“Yerli ve uluslararası otel zincirleri bir yandan bünyelerindeki otel sayılarını arttırıp yaygınlaşırken diğer yandan müşteri profilinin değişen yapısına paralel yeni markalar geliştiriyorlar. Uluslararası ve ulusal otel zincirleri, başta İstanbul olmak üzere büyük illere 5 yıldızlı markalarıyla gitmeyi tercih ederken, Anadolu’ya 3 ve 4 yıldızlı markalarıyla gidiyorlar. Özellikle Orta Doğu’dan gelen turist sayısındaki artış, o bölgenin büyük turizm şirketlerini de Türkiye’ye yatırım yapmaya teşvik ediyor. Son 10 yılda dünyadaki en büyük 10 otel zincirinden 9’u Türkiye’de gerek işletme anlaşması gerek isim hakları olarak faaliyet gösteriyor. Er Yatırım olarak biz de İstanbul başta olmak üzere, Türkiye çapında uluslararası zincir markalarla birlikte turizm yatırımlarımızı hayata geçirmekte kararlıyız.”

Şehir içi orta ölçekli iş otelleri yapmayı planladıklarını ifade eden Ferzan Çelikkanat, “Şehir merkezlerinde veya ana arterleri üzerinde ulaşımı kolay, yaklaşık 80 ila 150 civarında, çalışan gruba yönelik 3 ve 4 yıldızlı oteller yapmayı hedefl iyoruz. Eş zamanlı olarak İstanbul ağırlıklı olmak üzere Anadolu’nun İstanbul’un en önemli tamamlayıcı hizmet ayağını oluşturduğunu düşünmekteyiz. İzmir, Eskişehir, Konya, Mersin, Gaziantep, İzmit, Çanakkale, Adana, Mardin, Diyarbakır, Trabzon yer almayı planladığımız öncelikli şehirlerimizden olacak” diye konuştu.

Çelikkanat, yurt dışına açılacaklarını da sözlerine ekledi. Başta Kuzey Avrupa’da olmak üzere orta ölçekli şehir otelleri yapmayı hedefl ediklerini dile getiren Çelikkanat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ağırlıklı olarak Hollanda ve Almanya’ya bakıyoruz. Ama Norveç, Danimarka aksı de hedeflerimiz arasında. Önce pazarı öğreneceğiz, sonra agresif bir yol izleyeceğiz. Çok ciddi birkaç teklif verdik, sonuçlarını bekliyoruz. 2024 yılının sonunda Avrupa’daki ilk otelimizin kapılarını açmayı hedefliyoruz.”

Marriott’un 1500 otelinin olduğu bölgedeki 8 danışmanından biri

Ferzan Çelikkanat, Akdeniz Üniversitesi’nde turizm işletmeciliği okumuş. Kariyeri yolculuğuna 2000 yılında Amerika’da adım atmış. New Orleans’ta 1350 odalı Marriott otelinde çalışmaya başlamış. Çalışırken master da yapmış. Türkiye’ye dönünce çeşitli otel gruplarında çalışmış. Garsonluktan house keeping’e her bölümde görev almış. Astaş’ın patronu Vedat Aşçı ile tanışmasını kariyerinin dönüm noktası olarak değerlendiriyor ve şunları anlatıyor: “Kempinski’yi getirip ilk markalı rezidans projesini hayata geçirdik. Divan grubunda çalıştım. Divan Residence, Divan Suite ve Divan Express markalarını yaratan ekipteydim. Divan’dayken o kadar çok yere gidip o kadar çok yatırımcıyla görüştüm ki bana çok büyük katkısı oldu. Er Şirketler Grubu’nun Başkanı Ayhan Ergenç, tanıdığım en değerli insanlardan biri… Bana teklifte bulundu, bana karışmayacaksa kabul edeceğimi söyledim. ‘Hiç karışmayacağım’ dedi ve 10 yıldır gruptayım. Oğlu Serkan Ergenç de çok başarılı bir isim. Hep birlikte arkamızda güzel bir eser bırakmaya çalışıyoruz.” Bu arada Çelikkanat, Marriott’un 1500 otelinin olduğu EMEA bölgesindeki 8 kişilik danışmanlar kurulunun üyesi…

Otellerin enerji ihtiyacını güneşten sağlayacak

Er Şirketler Grubu’nun ana işlerinden biri deniz taşımacılığı. Er Denizcilik’in dört gemisi var. Ferzan Çelikkanat, “Kuru yük taşımacılığı yapıyoruz. Geçmişten gelen kömür ithalatçılığı var ama ithal kömür hacmi düştü. O yüzden yerli kömür çıkarıyoruz Çanakkale Çan’da. Daha çok sanayide kullanılmak üzere kömür tedarik ediyoruz” dedi. En büyük hamlelerinin GES alanında olduğunu kaydeden Çelikkanat, şöyle devam etti: “Enerji her sektörde çok ciddi maliyet… Tokat’ta özellikle otellerin enerji ihtiyacını karşılayacak bir güneş enerjisi yatırımı yapıyoruz. 2 milyon dolarlık yatırımla iki otelimizin enerjisini karşılayacağız.”