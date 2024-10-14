Bale ile Hindistan ve Japonya

- La Bayadère balesi Atatürk Kültür Merkezi’nde

AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek olan La Bayadère balesi; Hindistan’da geçen konusu, aşk ve entrika yüklü sihirli atmosferi, Marius Petipa’nın koreografisi, Ludwig Minkus’un müziğinin çekiciliğinin yanı sıra, gösterişli töresellik ve etnik ögeler içeren sahneleri ve danslarıyla bale severleri bekliyor.

İlk kez St.Petersburg – Bolşoy Kamenny İmparatorluk Tiyatrosu’nda 4 Şubat 1877’de sahnelenen, bestesi 1871-1886 yılları arasında bu tiyatroda resmî bale müziği bestecisi olarak görev yapan Ludwig Minkus'a ait olan eserde, yaylı çalgılar eşliğindeki yumuşak notalardan, vurmalı çalgılar eşliğindeki sert notalara geçiş yapan müzik, iyi ve kötü olayları önceden haber veriyor. Koreografideki her adım, müzik ile uyum içinde ilerliyor.

- Gelenekten geleceğe yolculuk: Utsushi Türkiye’ye geliyor

Türkiye – Japonya ilişkilerinin 100. yıldönümü vesilesiyle ilk kez ülkemize gelecek Butoh’un büyük ustası Ushio Amagatsu’nun koreografisi ve tasarımıyla yaratılan Utsushi, Elektromak’ın gösteri sponsorluğuyla, 28. IKSV Tiyatro festivali kapsamında 24 - 25 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşacak.

Elektromak, 1974'ten beri süregelen Toshiba distribütörlüğünün 50. yılını, doğaya, sanata ve kültüre verdiği destekle kutluyor. Bu kapsamda yapılacak etkinlikte Japonya'nın ünlü Butoh eseri Türkiye'de ilk kez sahnelenecek.

Butoh, 1960'larda Hiroşima sonrası kuşağın sınırlarını aşarak Japon çağdaş dansına radikal bir yaklaşım getiren bir dans biçimi. Hijikata ve Kazuo Ono tarafından geliştirilen bu sanat dalı, bedenleri tamamen beyaza boyanmış erkek dansçılar tarafından icra ediliyor.

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- İş Sanat Kibele Sanat Galerisi yeni sezonu bir koleksiyon sergisiyle açtı

Mustafa Taviloğlu’nun 1972 yılından başlattığı ve 50 yılı aşkın süredir özveriyle büyüttüğü sanat koleksiyonu 15 Aralık 2024 tarihine dek İstanbul’daki yedi farklı mekânda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. İş Sanat ana sponsorluğunda düzenlenen ve toplamda 903 sanatçının 2 bin 412 eserini barındıran "Bir Koleksiyoner Hikâyesi: Taviloğlu Koleksiyonu" sergisinin küratörlüğünü Derya Yücel ve Marcus Graf üstleniyor.

Sanatçılar, dönemler, üslûplar ve teknikler açısından büyük bir çeşitlilik gösteren koleksiyondan 70 sanatçının yaklaşık 100 eseri Kibele Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşmaya başladı. Mekânlara göre tematik bir kurguda sunulan serginin “Tanıdığımız İnsanlar” teması altında Kibele Sanat Galerisi’nde ziyaret edilen insan ve yaşamına dair bu figüratif eserler, 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor.

- İlk kez Pera Müzesi’nde sergilenmişti: “Yeni Bir Hikâye” İspanya’da

Dünyaca ünlü İspanyol fotoğrafçı Isabel Muñoz’un, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin davetiyle, tarihi yaklaşık 12 bin yıl önceye dayanan Göbeklitepe’yi, Karahantepe’yi, Sayburç’u ve çevresindeki arkeolojik alanları görüntüleyerek hazırladığı, Taş Tepeler’in fotoğraflarından oluşan sergi dünyayı gezmeye başlıyor. 2023 yılında ilk kez Pera Müzesi’nde Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye - Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar adıyla açılan ve daha sonra Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde seyirciyle buluşan sergi, bu kez Una Nueva Historia / Yeni Bir Tarih adıyla İspanya Ulusal Antropoloji Müzesi’nde açıldı. Sergi, dünyanın en eski kült alanı olabileceği düşünülen ve 2018’den bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Göbeklitepe’nin de parçası olduğu Taş Tepeler’i, Muñoz’un bakış açısından keşfetme imkânı sunuyor.

- Siemens Türkiye Opera Yarışması katılımcılarını bekliyor

1998 yılından bu yana düzenlenen “Siemens Türkiye Opera Yarışması” başlıyor. Hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada tanınma fırsatı sunan yarışma, yetenekli genç sanatçılara büyük ödüller ve sahne deneyimi kazandırıyor. Türkiye’nin dört bir yanından yetenekli opera sanatçılarına sahneye çıkma imkânı tanıyan yarışma, başarılı isimleri keşfetmeyi ve opera sanatının geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor. Yarışmaya katılmak isteyen sanatçılar 8 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında www.operayarismasi.com adresi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekiyor.

- İstanbul Modern Sinema’nın yeni programında insan ve hayvan başrolde!

İstanbul Modern Sinema’nın Türk Tuborg AŞ'nin katkılarıyla hazırladığı yeni programı, Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne denk gelen ekim ayında, insan ve hayvan ilişkisini mercek altına alıyor.

“İnsan Hayvan” başlıklı seçkide yer alan filmler, hayvana dönüşen karakterlerden “ötekilik” kavramına, evimizdeki ya da içimizdeki hayvana, insan ve hayvanın birbirine karıştığı durumlara ve insan doğasının değişmeyen niteliklerini hayvanlara atfetme eğilimi olan antropomorfizme kadar birçok temayı işliyor.

1960'lardan günümüze, İran’dan Dominik Cumhuriyeti’ne uzanan farklı coğrafyalarda çekilmiş bu filmler, insanla hayvan arasındaki yakınlığı ve mesafeyi yeniden keşfetmeye davet ediyor.