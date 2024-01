Balıkesir’den kültür hazinesine saygı

- Peynir, zeytin ve ekmeğe ait kitaplar uluslararası dört ödül getirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber'in hazırladığı "50 Peynirli Şehir Balıkesir", "Zeytin Ülkesi Balıkesir" ve "Ekmek Şehri Balıkesir" eserleri, dört uluslararası ödül getirmişti: Gourmand World Cookbook Awards'ta 2019 yılında Dünyanın En İyi Peynir Kitabı seçilen "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, 2023 Gourmand Awards'ta son 25 yılın en iyi kitapları arasında yer almıştı. "Ekmek Şehri Balıkesir" Dünyanın En İyi Ekmek Kitabı, "Zeytin Ülkesi Balıkesir" ise kategorisinde dünyanın en iyi ikinci kitabı seçilmişti. Şehrin peynir, zeytin ve ekmek kültürünü anlatan ödüllü üçleme, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen deneyimsel bir lansman etkinliği ile tanıtıldı.

Divan Kuruçeşme'deki lansman etkinliğinde Cengizhan Koca’nın moderasyonu ile gerçekleştirilen "Balıkesir’in Gastronomi Hazinesi" isimli panelde Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve yazarlar Berrin Bal Onur ile Neşe Aksoy Biber; Balıkesir'in yerel lezzetlerinin çeşitliliği, korunması, gastronomik değerlerle oluşan mikroekonominin ülke ekonomisine katkı sağlayacak düzeye nasıl ulaşacağı ve şehrin zengin mutfak kültürü hakkında kapsamlı bilgileri misafirlerle paylaştı.

- Macaristan ile “Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği”

Macaristan ve Türkiye arasındaki köklü dostluk ve işbirliği, 1923'te imzalanan dostluk antlaşmasının 100. yılını anmak üzere düzenlenen özel bir konser ve sergi ile başlıyor. ‘Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği’ temasıyla düzenlenen 2024 Macar-Türk Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, Macaristan'ın en ünlü orkestralarından Pannon Filarmoni konser vermek üzere Pécs şehrinden ülkemize gelecek.

- Cem Yılmaz sahnelere “CMXXIV” ile dönüyor

Cem Yılmaz geçtiğimiz haftalarda yeni gösterisinin adını sosyal medyadan Cem Yılmaz CMXXIV – 2024 başlığıyla açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise #DünyaDeğişsin tag’ini yayınladı. Cem Yılmaz’ın uzun bir aranın ardından "CMXXIV" adını taşıyan tek kişilik stand up gösterisi 7 Şubat tarihinden itibaren Zorlu PSM’de seyircilerle buluşacak. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek bu özel gösterinin satışa sunuldu.

- AKM’de “Erişilebilir Tiyatro”

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Türk Telekom; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmak amacıyla “Erişilebilir Tiyatro” projesini başlattı. Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında Türk Telekom; ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Devlet Tiyatrosu oyunlarında üst yazı ve canlı betimleme uygulamalarını hayata geçirerek; görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, oyun öncesinde gerçekleştirilecek özel bir sahne turu ile görme engelli sanatseverlerin oyunun dekorunu, kostümleri ve oyunda kullanılan objeleri dokunarak tanımaları sağlanarak bütünsel bir tiyatro deneyimi yaşamaları hedefleniyor.

- The Peninsula Istanbul The Lobby’de caz performansları

The Peninsula Istanbul, The Lobby Jazz Nights ile misafirlerini her Cuma ve Cumartesi akşamları 20:30-22:30 saatleri arasında cazın sevilen isimlerinin performansları ile ağırlıyor. The Lobby’nin özel menüsü ve kokteylleri gastronomi, miksoloji ve müziğin harmanlandığı bir deneyim sunmayı hedefliyor.