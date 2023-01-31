Bankadan sonra en büyük işleri enerji oldu, ‘yeşil hidrojen’e ‘pilot’la girdi

SABANCI Holding Enerji Grup Başkanı, Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, Davos’ta (İsviçre) “Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği” temasıyla bu yıl 53’üncüsü gerçekleşen World Economic Forum’da (WEF-Dünya Ekonomik Forumu) 480’i aşkın oturumda konuşulan konuları not aldı:

Jeopolitik sorunlar, iklim acil durumu, gıda ve enerji krizi, global ekonominin seyri, sanayide yaşanan sorunlar, iş hayatının geleceği.

Türkiye’den bu yıl katılımın sınırlı olmasını şöyle değerlendirdi:

- Türkiye’nin kamu ve özel sektör temsilcileriyle WEF’e daha yoğun katılması, fırsatı değerlendirmeye yarardı. Türkiye, toplantılardan avantaj sağlayabilirdi.

Toplantılarda öne çıkan konuların başında enerji dönüşümünün geldiğinin altını özellikle çizdi:

- Enerji dönüşümü daha önce hep iklim boyutuyla gündeme gelirken bugün arz güvenliği ve maliyet boyutunu da kapsıyor. Bu konu bütün ülkelerin gündeminde yer alıyor. Yenilenebilir enerjinin yanısıra verimlilik, elektrifikasyon ve inovasyon üzerinde duruluyor.

Notları arasında şu konuyu ayrıca işaretledi:

- Artık ülkeler ve şirketler, bir birim enerji ile ne kadar değer üretildiğinin hesabını daha dikkatli yapıyor. Örneğin Almanya, bir birim enerji ile daha fazla değer üretiyor. Dolayısıyla üretimde enerji yoğunluğu ülkemize göre daha düşük kalıyor.

Kıvanç Zaimler, Davos dönüşü Enerjisa Kurumsal İletişim Direktörü Göktürk Demirel ve danışmanı Suat Özyaprak’ın da katıldığı sohbet toplantısı düzenledi. WEF gündemi ışığında Sabancı Holding’in enerji yatırımlarını değerlendirdi:

- Sabancı Holding de enerji yatırımlarını trendler doğrultusunda şekillendiriyor. Topluluk vaadimiz,“Sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birkeştiririz.”

Sabancı Grubu’nun yatırımlarının yüzde 75’ini “yeni ekonomi” olarak tanımlanan alanlarda gerçekleştirdiğini kaydetti:

- “Yeni ekonomi”den bahsederken 3 odak alan belirledik: İklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital.

Enerjide “sürdürülebilirlik ekseni”nde, ikli teknolojileri odağında büyümeyi hedeflediklerini vurguladı:

- Enerji dönüşümünde en üst sırada yenilenebilir enerji yer alıyor. 3607 MW olan kurulu gücümüz son yatırımlarımız olan Erciyes RES (65 MW) ve Akhisar RES (55 MW) ile 3727 MW seviyesine çıktı.

Geçtiğimiz aylarda 1000 MW YEKA-2 türbin anlaşması imzaladıklarına işaret etti:

- İzin ve finansman süreçleri devam ediyor. Enerjisa Üretim, bugün tüm yeni santral yatırımlarını yenilenebilir enerjiye yapmayı taahhüt ediyor. Bu odakla 5000 MW’a doğru yol alıyoruz. Bunun içinde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 60’ı bulacak.

Dünyada hidrojende hızlı adımlar, işbirliklerinin geliştiğinin altını çizdi:

- Biz de yıllar içinde geliştirdiğimiz dijital yetkinliklerimizi kullanma ve hidrojen konularında “ne yapabiliriz” diye bakıyoruz. Bugün Bandırma’daki santralımızda pilot projede “yeşil hidrojen” üretimi gerçekleştiriyoruz.

Enerjisa’nın Galatasaray’ın Nef Stadı’nın üstüne 4.3 MW’lık GES kurduğuna dikkat çekti:

- Enerjisa, önümüzdeki dönemde binaların çatılarına GES kurma konusunda daha aktif rol almayı planlıyor. Halen şebeke ölçeğindeki santrallardan çok daha küçük ölçekte güneş panellerinin müşterilerin çatılarına kurulumunu gerçekleştiriyor.

ABD’de GES yatırımları için şirket kurduklarına vurgu yaptı:

- Teksas’ta GES yatırımı için adımlarımızı atıyoruz. ABD’de yatırım ortamı daha cazip. Doğru proje dünyanın her yerinde finansman bulabiliyor. ABD’nin ardından başka ülkelerde de yenilenebilir enerjiye bakabiliriz.

Kıvanç Zaimler, Enerji Grubu’nun Sabancı Topluluğu’ndaki durumunu irdeledi:

- Sabancı Topluluğu’nun Akbank’tan sonraki en büyük işi enerji…

Sabancı Grubu üretimden dağıtıma, enerjide büyüme konusunda epey yol almış görünüyor.

Sabancı’nın Akbank’tan sonraki en büyük işinin enerji olması da bu durumu ortaya koyuyor…

20 milyon kişiye dokunuyor, dağıtımda teknolojiyi yeniliyor

SABANCI Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Enerjisa Enerji ile elektrik dağıtım ve perakendesinde 20 milyondan fazla vatandaşa dokunduklarını belirtti:

- Dağıtım ağına yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Değişen demokrafi ve şehirleşme yeni dağıtım altyapısı ihtiyacını beraberinde getiriyor. Birçok yeni teknolojinin entegrasyonu için şebekenin modernizasyonu gerekiyor.

2022 yılında devreye aldıkları, bu yıl da devam edecek olan “İşimin Enerjisi” uygulamalarına değindi:

- GES ve enerji verimliliği yatırımlarıyla toplamda 68 bin tonun üzerinde karbon salınımı önlenecek. GES projelerinden yıllık 57.5 milyon kWh’lık yenilenebilir enerji üretilecek. Verimlilik uygulamaları ile yıllık enerji tasarrufu 55.5 kWh’ı bulacak.

Güneş enerjisi santralları konusunda 2022’de birçok yeni projenin ilk adımını attıklarını kaydetti:

- Anlaşması sağlanan 75 bin 569 güneş panelinin kurulumuna 2022’de başlandı. Bu yıl tamamının devreye alınması ile 19 bin 171 hanenin tüketimine eşdeğer 57.5 milyon kWh elektrik üretilmesi, 37 bin ton karbon salınımın engellenmesi bekleniyor.

Eşarj işine baş koyduk

SABANCI Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, elektrikli araç şarj istasyonları ve şarj noktaları konusuna verdikleri önemi şu mesajla ortaya koydu:

- Eşarj işine baş koyduk…

Mayıs ayına kadar “Eşarj” ünitelerinin görünür hale geleceğini belirtti:

- “Eşarj” ile hızlı şarj istasyonu yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği ihaleyi anımsattı:

- İhale ile kazandığımız 495 hızlı şarj istasyonunun kurulumu devam ediyor.

Mevcut sayıları paylaştı:

- 2022 sonu itibariyle 485 hızlı şarj soketi olmak üzere 290 halka açık noktada, 647 şarj soketi ile hizmet veriyoruz.

“Eşarj”ın ulaştığı şehir sayısını sorduk, yanıtladı:

- Şu anda 44 şehirde “Eşarj” olarak varız. Mayıs ayında “Eşarj” istasyonu sayısı 1000’e yaklaşacak. Böylece daha görünür, ulaşılır hale gelecek.

Şu noktanın altını çizdi:

- Temmuz 2020’den itibaren tüm halka açık istasyonlarımızda şarj için kullanılan elektriği “Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası” (IREC) ile belgelendiriyoruz. Böylece genişleyen ağımızla birlikte karbon salınımının azaltılmasına yönelik katkıyı artırıyoruz.