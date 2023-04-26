Bankaların kestiği poliçelerde ciddi sorun var

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından pek çok alanda olduğu gibi sigorta sektöründe de eksiklikler gözler önüne serildi ve önemli sorunlar gün yüzüne çıktı. Sigortalılık oranının düşüklüğü yanında poliçe sahibi sigortalıların yaşadığı sorunlara dikkat çeken Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, dağıtım kanallarına el atacaklarını ve özellikle banka sigortacılığı konusunu rehabilite edeceklerini açıkladı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) dün online gerçekleşen genel kurulunda davetli konuk olarak konuşan Başkan Eroğlu, 6 Şubat tarihli depremlerin sektör adına bir milat olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Düzenleyici kurum olarak artık sahada olacaklarını söyleyen Eroğlu, “Gördüğümüz eksikliklere seyirci kalmayacağız. Öğrenilmiş çaresizlikleri seyretmeyeceğiz. Deprem teminatlarında, poliçelerde çok büyük eksiklikler var. İş insanı ve reel sektör acilen sigorta ile buluşmalı. Yeni düzenlemeler yapacağız. Deprem teminatı alınmışsa gerçekten teminat alınmış olacak. Bu iş, sigorta şirketi, aracı ve sigortalı inisiyatifine bırakılmayacak. İnanılmaz sıkıntılar var. Bankalardan kesilen sigorta poliçelerinde ciddi problemler yaşanıyor. Poliçeler, sadece krediyi teminat altına almak için, var denmesi için kesilmiş. Bankasürans kısmını ciddi regüle edeceğiz. Bundan sonra hiçbir sigortalıyı mağdur etmeyeceğiz. Sigortalının kendisine rağmen mağdur etmeyeceğiz. Sigorta ciddi bir iş. Bunu ciddi yapanlarla yola devam edeceğiz, yapmayanlarla etmeyeceğiz. Bu depremin etkisini unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Acenteleri şirketlere bırakmayacağız”

Dağıtım kanallarından acente tarafında da ciddi problemler yaşandığını kaydeden Başkan Eroğlu, rehabilitasyonun bu tarafta da gerekli olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Sigorta şirketlerinin ve acentelerin artık trafikten kurtulup enerjisini sigorta penetrasyonunun artırılmasına ayırması lazım. KOBİ sigortaları yerlerde, şirket sigortaları inanılmaz eksik. 17 bin sigorta acentesi en güçlü kasımız diyoruz ama, ne iş olsa yaparım mantığı var. Bunu kabul etmiyoruz. Acente eğitimini sigorta şirketlerine bırakılmayacak bir iş ve bunu sigorta şirketlerinden alacağız. Onları uzmanlaştırarak trafik hegemonyasından kurtaracağız ve trafik poliçesi süreçlerini kısaltacağız. Geri kalan zamanda da sigorta penetrasyonunu artırmalarını sağlayacağız. Ancak bu şekilde sigorta satış ordusunu gerçek anlamda kullanabiliriz.

“Fırsatı değerlendiremiyoruz”

Depremin yıkıcı etkilerinin yanı sıra sigortacılık anlamında sunduğu fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, “Sigorta farkındalığının tavan yaptığı bir dönemden geçiyoruz. 6 Şubat’tan sonra sigorta sektörünün tek gündemi bu güçlü rüzgarı arkasına alarak farkındalığı artırmak olmalıydı. SEDDK olarak bizim ajandamızda tek gündem var: sigorta bilinci ve farkındalığını artırmak. TSB iletişim ekibiyle bir araya geldik, bu konu üzerinde çalışıyoruz. Ancak, özeleştiri yaparak eksikliklerimizi de görmemiz lazım. Bu toplantının online yapılması bile bu açıdan fırsatın değerlendirilmediğini gösteriyor. Birliğin iletişim konusunda yeterince proaktif olmadığını düşünüyorum. Sigorta haftasını da erteledik. Eylül ayı geldiğinde bu rüzgar kalmaz” ifadelerini kullandı.

TSB Başkanı’na da çağrıda bulunan Eroğlu, “Sigorta sektörü, asrın felaketinden alnının akıyla çıktı. Medyayı, karşınıza alın ve depremden sonra aldığımız dersleri, yaptığınız çalışmaları anlatın. Tarihi bir fırsatı kaçırıyoruz. Kurumsal olarak daha görünür olalım” dedi.

İlk çeyrekre prim üretimi 100 milyar TL’yi geçti

Genel kurulun açılış konuşmasında sektöre ilişkin güncel bilgilerin yanı sıra deprem sonrasında aldıkları aksiyonları, 2022 yılında yaşanan gelişmeler ile 2023 yılı başlıklarını ve stratejik önceliklerini anlatan TSB Başkanı Atilla Benli, şu bilgileri verdi:

“Pandemi sonrası uygulamaya alınan üretim ve tasarruf odaklı dayalı büyüme modeli sektörümüzün de büyümesine önemli katkılar sağladı ve sektörümüz güçlü bir büyüme trendi yakaladı. Büyümeyi odağına alarak çalışmalarını sürdüren sektörümüz, her sene yeni üyeleriyle büyümeye devam ediyor. Son 3 yılda toplam 11 şirketimiz aramıza katıldı. Sektör olarak 46’sı hayat dışı, 6’sı hayat, 15’i hayat emeklilik ve 4’ü reasürans olmak üzere toplam 71 şirketle hizmet veriyoruz.

2013-2022 yılları arasında sektörümüzün bileşik yıllık büyüme oranı yüzde 29 olarak gerçekleşti. Öte yandan prim üretiminde ise 235 milyar TL’ye (2022 prim üretimi) yükselerek büyük bir başarıya imza attık. 2023’ün ilk çeyreğinde prim üretimi 103,8 milyar TL’ye çıktı. Devletimizin son dönemde önemli reformlar gerçekleştirdiği BES ve OKS’de de 2013-2022 yılları arasındaki bileşik yıllık büyüme oranı yüzde 37 oldu. Fon büyüklüğümüz de 433 milyar TL’ye yükseldi. Ekonomimizin itici güçlerinden biri olarak sektörümüz 644 milyar TL fon yaratabilme kapasitesine sahip. Geçen seneye göre sektörümüzün çalışan sayısı yüzde 9,1 artarak 23 bine yaklaştı.

Sektörümüzün 2022 yılında ödediği tazminat miktarı geçen yıla göre yüzde 85 artarak toplam 87,6 milyar TL’ye yükseldi. 2022 yılı sonunda aktiflerimiz bir önceki yıla göre yüzde 82 artışla 781 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde prim üretimimiz de yüzde 123 artış gösterdi. Mart 2023 itibarıyla ise BES ve OKS’de toplam fon tutarı 451 milyar liraya ulaştı, katılımcı sayısı 14,8 milyona dayandı. Sigorta aracılarına ödediğimiz komisyon da geçen yıla göre yüzde 111 artışla 28,7 milyar liraya yaklaştı.”