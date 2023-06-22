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Başarılı strateji ve geniş çaplı erişim Molfix’e küresel ödül getirdi

Fatoş KARAHASAN
Fatoş KARAHASAN Markalar & İçgörüler

500’ aşkın projenin başvurduğu The International CSR Excellence Awards’da  Molfix’in Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı “The International CSR Excellence Awards” (Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri) tarafından ödüle değer bulundu.

Dünya çapındaki en iyi sosyal sorumluluk projelerini bulan ve ödüllendiren The International CSR Excellence Awards’ta,  ödül Hayat Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkan Yardımcısı Aysel Aydın’a takdim edildi. Aydın’a ödülü The Green Organisation CEO’su Roger Wolens takdim etti.

160 bin ebeveyne ve 3 bin sağlık çalışınına ulaşan proje

Dünyanın en büyük dördüncü bebek bezi üreticisi olan Hayat, Molfix çatısı altında pek çok bilinçlendirme çalışmasına imza atıyor. Hayat Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkan Yardımcısı Aysel Aydın’ın verdiği bilgiye göre, Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Bebek Ruh Sağlığı Derneği iş birliğiyle yürütülüyor.  

2019 yılında başlayan program kapsamında 160 bin ebeveyne rehber psikologlar eşliğinde güvenli bağlanmanın önemi, evde bakımı ve çocuk gelişimi hakkında eğitimler verildi. Ayrıca yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki 3 bin ebe ve hemşire de ‘’Ebeveynlerle İletişim’’ ve “Çocuk Gelişimi” ile ilgili bilgilendirildi.

Güvenli bağlanma, yenidoğan yoğun bakım sonrası evde bakım ve bebeğin gelişim alanlarında farkındalık yaratmak ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerine, kuvöz, solunum cihazı, monitör gibi hayati ekipman desteği sağlamak amacıyla yaratılan Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı ile bugüne kadar, 31 ildeki 35 hastaneye 350 birim hayati ekipman desteği sağlandı.

Yarattığı etkiyle dikkat çekti

Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı geçtiğimiz dört yıl içerisinde farklı hedef kitlelere erişmeyi başardı ve oldukça yüksek bir erişim sağladı. Yarattığı etkiyle  dikkat çeken kampanya süresince yapılan çalışmalar sonucunda  ebeveynlerde çocuk gelişimi konusunda bilgi seviyesi yüzde 58, güvenli bağlanma konusunda bilgi seviyesi yüzde 65 arttı. Ebe ve hemşirelerde çocuk gelişimi konusundaki bilgi seviyesi yüzde 30 artış gösterdi.

 St. Paul Katedrali'nde düzenlenen ödül töreni sonrasında konuşan Aysel Aydın şu yorumu yaptı:: “Daha fazla bebeğin hayata tutunması ve tedavi olmasına imkan veren projemizin yeri bizde çok ayrı. Bu sebeple Hayat Bağım’ın uluslararası bir ödüle daha layık görülmesi bizim için ayrı bir gurur. Hayat olarak toplumsal ihtiyaçları esas alan konular bizim hem bugünümüzün hem de geleceğimizin daima önceliği olmaya devam edecek.”

Hayat Bağım bu yıl deprem bölgesinde!

 “Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı”, bu sene depremden etkilenen 11 ilde bebek ve ebeveynlerine destek olmayı sürdürüyor. Proje kapsamında Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ illerindeki hastanelerin yenidoğan bakım bölümlerine radyan ısıtıcılı yatak, fototerapi cihazı, yenidoğan kuvözü, hasta başı monitörü ve nebülizatör gibi hayati ekipman desteği sağlanırken, depremzede anne ve ebe & hemşirelere de güvenli bağlanma eğitimleri verilecek.

Brezilya’dan güzel bir haber

Haziran ayında Molfix Pazarlama Ekibine bir başka güzel haber de Brezilya’dan geldi. “Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı” The Green World Awards’a aday gösterildi. Yarışmanın sonuçları 2024 yılında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Hayal Dilara Dinç – Hayat Bebek Bakım Kategorisi Global Pazarlama Direktörü

Gülben Ordulu Kambay – Global Marka İletişim Grup Müdürü

Aysel Aydın – Hayat Global Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Fatoş Karahasan

Çağlayan Kent – Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü

Burcu Deniz Köse – Global Marka İletişim Uzmanı

 

 

 

 

 

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