Beğenmiyorsanız gelin gazeteyi siz hazırlayın

31 EKİM 2023’te vefat eden meslek büyüğümüz, Başyazarımız Osman Saffet Arolat’ın Dünya Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttüğü günlerde bir yurt dışı seyahatte dönemin Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Yavuz Semerci takıldı:

- Abi, berbat bir gazete yapıyorsunuz.

Yavuz Semerci’nin amacı Osman Abi’yi kızdırmak, sohbeti hareketlendirmekti. Osman Abi, Yavuz’un şakasını ciddiye aldı:

- Madem beğenmiyorsunuz, gelin kendiniz yapın bizim gazeteyi.

O dönemde ben de Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürüydüm. Osman Abi Yavuz’a yanıt verirken beni de işin içine katmıştı.

Yavuz sürdürdü:

- Tamam abi, gelelim. Yalnız şartlarımız var.

Osman Abi meraklandı:

- Ne şartı?

Yavuz o anda kendince teklifi geliştirdi:

- Karşılıklı sözleşme imzalayalım, hedef koyalım. Gazete için koyduğumuz hedefi tutturursak, yüzde 25 hisse alırız.

Osman Abi, kızıp, terslemek yerine sakince yanıtladı:

- Hisse konusu beni aşar. İsterseniz teklifinizi patrona iletirim, oturur konuşursunuz.

Lafa ister istemez ben de girdim. Yavuz’a sordum:

- Diyelim ki senin ortaya koyduğun teklif kabul edildi. Sözleşmeye konulan hedefin tutup tutmadığı belli olana kadar biz maaş alabilecek miyiz?

Yavuz kahkahayı patlattı:

- Arkadaş, ben ikimizi yüzde 25 hisse ile patron yapmaya çalışıyorum, sen maaşı düşünüyorsun. Ne kadar dar kafalısın. Biraz geniş düşün.

Savunmaya geçtim:

- Benim dünyam aldığım maaş kadar.

Aradan zaman geçti, 31 Ekim 2019’da Hürriyet Gazetesi’nden ayrıldıktan sonra 4 Aralık 2019’dan itibaren Hakan Güldağ’ın liderliğindeki ekip olarak, Dünya Gazetesi’nin isim hakkını 3 yıl süreyle kiraladık. Sözleşmede markanın üzerindeki tedbirlerin kalkması halinde satın alma opsiyonu da vardı. Osman Abi’nin Başyazarlığının, Rüştü Bozkurt’un Başdanışmanlığının verdiği güçle “Dünya, çalışanlarıyla yola devam ediyor” projesini üstlendik.

Tazminatları ile birlikte Nasıl Bir Ekonomi Medya Haber A.Ş.’ye geçen 140-150 kişilik ekiple çıktığımız 3 yıllık yolculukta, Anadolu’daki büro sayımızın 20’yi aşmasıyla 250 kişilik bir kadroya ulaştık.

Derken tedbirlerin kalkmaması üzerine marka kiralamayı 3 yıl daha uzatmaya dönük görüşmelerimizin ardından 12 Kasım 2022’de son teklifimizi karşı tarafa ilettik. Karşı taraftan 14 Kasım 2022’de noter kanalıyla ihtar geldi:

- Markamızı iade edin…

18 Kasım 2022’de kiralık marka ile son sayıyı çıkarıp, hızla karar verdik:

- Şirketimizin adı “Nasıl Bir Ekonomi Medya Haber Basın A.Ş.” olduğuna göre, “Nasıl Bir EKONOMİ” adlı bir gazete yayınlayarak işimize devam edelim.

Nitekim 21 Kasım 2022’de “Nasıl Bir EKONOMİ”nin ilk sayısı sizlerin de desteğiyle vitrine çıktı. Bugün gazetemiz sizlerden aldığı güçle bir yılı geride bıraktı. Yola çıkarken iki önemli kriteri benimsedik ve ortaya koyduk:

Gazetecilerin gazetesi…

Haber kutsal, yorum hürdür…

Yıllar önce Yavuz Semerci’nin Osman Abi’yi kızdırmak için ortaya koyduğu, hissedar olma fikri, “Nasıl Bir EKONOMİ”de hayat buldu… Ancak, çok önemli bir farkla:

Gazetecilerin gazetesi…

Yani, ortada büyük hissedar yok… Benim o günlerdeki yaklaşımım, son 4 yılda da aynen geçerliliğini korudu:

- Bizim dünyamız aldığımız maaş kadar…

Hep şuna özen gösterdik:

- Hepimiz her ayın başında maaşlarımızı aksamadan alalım, bir sonraki ayın maaşları kadar para bankada hazır olsun, o bize yeter.

Nice yıllara Nasıl Bir EKONOMİ…

Bize desteğinizi sürdürün, “Haber kutsal, yorum hürdür” ilkesiyle yola hep birlikte devam edelim…

Oğlu program yazdı yedek parça satarken bilgisayar zinciri yarattı

İKİNCİ Dünya Savaşı yıllarıydı… O yıllarda devlet Ardahan Halkevi’ne bir radyo gönderdi. Radyo bir-iki ay çalıştı, bozuldu. Halkevi bozuk radyoyu satışa çıkardı,Vatan Ailesi satın aldı. Ailenin reisi İstanbul’a mal almaya gittiğinde radyoyu tamir ettirdi. Böylece Vatan Ailesinin evi radyo dinleme kulübüne dönüştü.

Derken Vatan Ailesi radyo bayiliği aldı. Yalnız, sattıkları radyolarda arıza çıkınca sorun olmaya başladı, Ailenin genç ferdi Nuri Vatan kararını verdi:

- İstanbul’a gidip radyo tamirciliğini öğrenmeliyim.

Nuri Vatan, radyo tamirini öğrenip memlekete dönünce satışlarında katlamalı artışlar yaşandı. Zamanla kendisi de bir radyo bayiliği aldı. Nuri Vatan, 1960’lı yılların başlarında İstanbul’a yerleşmeye karar verdi. İstanbul’da yedek parça dükkanı açtı.

Uzun yıllar yedek parça ticaretini sürdürdü, ithalata da girdi. Türkiye’nin bilgisayarla yeni tanışmaya başladığı dönemde bir adet satın aldı. Çevresindekiler onun bu adımına hayret etti:

- Yahu siz bilgisayar alacak büyüklükte firma mısınız?

Nuri Vatan bilgisayarı alırken yanında çalışan ODTÜ Mimarlık mezunu oğlu Hasan Vatan’a şu mesajı verdi:

- Oğlum biz teknolojiyi ne kadar çabuk kullanmaya başlarsak o kadar iyidir…

Bilgisayar için üç ayrı program da alındı:

Stok, fatura kesme, cari hesap…

Hasan Vatan kafa yordu, üç ayrı programı tek programda birleştirdi. Bilgisayar firması programı çok beğendi, teklifte bulundu:

- Hem program, hem de bilgisayar satın.

Böylece Vatan Bilgisayar zincirinin ilk halkası 1983’te İstanbul Elmadağ’da hizmete girdi. Vatan Bilgisayar, Hasan Vatan’ın ortaya koyduğu program sayesinde kısa sürede satış patlaması yaşadı. Adım adım Vatan Bilgisayar zinciri oluştu.

2013 yılında Nuryıldız’ın patronu Şahin Nalbant aradı:

- Bu akşam Kütük Mermer’in sahibi Ali Kütük’ün ev sahipliğinde bir buluşma var. Gel birlikte gidelim.

Enkay Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Yavuz’un öncülüğünde bir araya gelen “Gönül Dostları” grubuna o vesileyle katıldım.

Buluşmada Avni Çelik, Turan Tuna, Niyazi Musaoğlu, Ayhan Erdoğan, Bekir Cansu, Nevzat Altunbüken, Nüvit Karagözlü, Prof. Mustafa Öz, Fehmi Çetinkaya, Mehmet Gülay, Adnan Başdemir, Bilal Özkan, Yusuf Halef vardı. Zamanla gruba Prof. Ömer Dinçer, Abdulkadir Uslu, Aziz Torun, İbrahim Nalbant, Erol Tuna, Mehmet Ulutaş, Metin Kubilay, Nevzat Elmalı, Özcan Uluğ, Remzi Yedikardeş, Selim Karahan, İsmail Uğurlu da katıldı.

Geçen Cuma günü Adnan Başdemir, gruptan Hasan Vatan’ın mesajını paylaştı:

- Babam Nuri Vatan’ı kaybettik. Cenazesi 18.11.2023 Cumartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı Camiinden ikindi namazını müteakip kaldırılıp, defnedilecek. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

90 yaşında vefat eden Nuri Vatan’ı 2013’ten itibaren katıldığım “Gönül Dostları” buluşmalarında tanıdım. Grupta çok sevilen bir iş insanıydı. Hasan Hüseyin Yavuz, cenaze sonrası şu mesajı paylaştı:

- Bir güzel insanı daha cennete yolcu ettik. Sevenlerinin başı sağ olsun…

Nuri Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekanı cennet olsun…