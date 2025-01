Beş sergi iki restoran

Enka Sanat’ın Şubat’tan Mayıs’a yeni sezon programı açıklandı

ENKA Sanat yeni sezonun açılışını, 4 Şubat akşamı opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke'nin "Geleneklerin Yankısı: Doğu ve Batı'nın Uyumlu Buluşması" başlıklı özel konseri ile yapacak. Program kapsamında Borusan Quartet, 18 Şubat'ta "Oda Müziğinin Ustaları" başlıklı bir konserle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Konserde, konuk piyanist olarak Özgür Aydın da yer alacak ve Ludwig van Beethoven ile César Frank'ın sevilen eserlerinin seslendirileceği repertuvar sunulacak. 6 Mayıs'ta ise yine Borusan Quartet, bu kez "Yansımalar" başlıklı bir konserle sahnede olacak. İsviçreli klarnetçi Reto Bieri'nin konuk solist olarak katılacağı konserde, Claude Debussy ve Bernard Hermann'ın eserleri yorumlanacak. Zuhal Olcay ise 8 Mayıs akşamı ENKA Sanat sahnesinde olacak.

ENKA Sanat'ın yeni sezon programı, tiyatroseverler için de oyunları bir araya getiriyor. Hem yerli hem de yabancı yazarların kaleme aldığı yeni oyunların yanı sıra, klasikleşmiş eserlerin güncel yorumları da sahne alacak.

300 eserle İstanbul'un edebi portresi

Ömer Koç Koleksiyonu'ndan seçilmiş 300 eserin sergilendiği "Hikâye İstanbul'da Geçiyor", 16. yüzyıldan günümüze Batı edebiyatında İstanbul'un farklı yansımalarını gözler önüne seriyor. Fantastik öykülerden grafik romanlara, bilimkurgudan casusluk hikâyelerine kadar geniş bir yelpazede eserlerin yer aldığı sergide; el yazmaları, nadir ilk baskılar, imzalı kitaplar, gravürler, resimler, nota kitapçıkları, filmler ve afişler gibi zengin bir seçki bulunuyor. Küratörlüğünü Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin'in üstlendiği sergi, ziyaretçilerine İstanbul'un edebi bir yolculuğuna çıkma imkânı sunuyor.

Sergi tasarım ve uygulamasını üstlenen Meşher Direktörü Nilüfer H. Konuk, sergide öne çıkan yazar ve eserleriyle ilgili, “Sergi, Voltaire’in Candide’inden Lord Byron’ın Don Juan’ına, Virginia Woolf’un Orlando’sundan Pierre Loti’nin Aziyadé’sine ve Ian Fleming’in James Bond’una, Batı edebiyatının yolu İstanbul’dan geçen karakterlerinin izinde bir yolculuğa davet ediyor. Victor Hugo, William Butler Yeats, Jules Verne gibi ünlü şair ve yazarların İstanbul tasvirlerini hatırlatırken yeni yapıtların keşfedilmesi için de bir kapı aralıyor” diyor.

“Frida Kahlo'nun Günlükleri” yeniden AKM’de

Frida Kahlo’nun Günlükleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘’Türkiye Kültür Yolu Festivali’’ kapsamında İstanbul ve Antalya’da sanatseverlerle buluşmuştu. İki ayda 75 bin kişinin ziyaret ettiği Frida Kahlo’nun Günlükleri sergisi yoğun ilgi üzerine İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde 23 Mart’a kadar yeniden izlenebiliyor. Proje yönetmenliğini Cengiz Ayyıldız ve Koray Özdemir, eş küratörlüğünü Ayşe Demirci ve Dilay Duman’ın yaptığı, Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan dünyadaki ilk sergi olma özelliğini taşıyan "Frida Kahlo'nun Günlükleri", sanatçının iç dünyasına ve sanatına ışık tutuyor. Ziyaretçiler, Frida'nın günlüklerindeki düşünceleri, duyguları ve ilham kaynaklarını yakından inceleyerek, sanatının derinliklerine inebiliyor.

Tam mevsimi: Derin denizlerden sofralarımıza kalkan balığı

İstanbul mutfağının her daim üst sınıf ve makbul lezzetlerinden biri olan kalkan balığı mevsimi başladı. Derin denizlerden sofralarımıza gelen bu balığın en lezzetli halini yakalamak için nereden geldiğini, nasıl avlandığını, hangi denizlerde yaşadığını ve hatta nasıl pişirilip tüketilmesi gerektiğini bilmek gerekiyor. Bu konuda yıllardır balık pişirme sanatında uzmanlaşmış Suat Yılmaz Şef’e danışıyoruz

Misina Balık Restaurant’ı işleten Suat Şef, eskiden sadece yerli kalkan olduğunu, şimdi ise İtalya, Romanya gibi farklı yerlerden gelen ve hatta Karadeniz'de kaçak avlanan kalkanlar olduğunu belirtiyor. Bu çeşitliliğin lezzet farklılıklarını da beraberinde getirdiğini, ancak hiçbir şeyin yerli kalkanımızın yerini tutamayacağını vurguluyor. Atlas Okyanusu'nun doğusunda, Akdeniz'de, Ege Denizi'nde, Marmara Denizi'nde ve Karadeniz'de 20 ila 70 metre derinlikte yaşayan bu balığın lezzeti, yaşadığı yere ve beslenme şekline göre değişiklik gösterebiliyor. Karadeniz kalkanları, lezzetleriyle öne çıkıyor.

Küratöryel uzmanlık ve küresel erişim bir arada

Victoria & Albert Müzesi’nin (V&A) sahip olduğu zengin koleksiyonlar ve küratöryel uzmanlık, The Peninsula'nın "Art in Resonance" programına taze bir perspektif ve derinlik katacak. Bu ortaklık, yükselen ve kariyerinin ortasındaki sanatçılar için de önemli fırsatlar sunacak. Program kapsamındaki eserler, hem V&A'nın saygın galerilerinde hem de The Peninsula'nın dünya genelindeki otellerinde sergilenerek daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı yakalayacak.

Georg Baselitz sergisi 16 Mart’a kadar uzatıldı!

Akbank’ın desteğiyle Sakıp Sabancı Müzesi’nde devam eden Georg Baselitz: Son On Yıl sergisi, 16 Mart’a kadar uzatıldı. Sergi, çağdaş sanat dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Alman ressam, heykeltıraş ve baskı sanatçısı Georg Baselitz’in son on yılda ürettiği 100’e yakın anıtsal eserini sanatseverlerle buluşturuyor.

Sultanahmet'te Osmanlı ve Hitit mutfaklarının izinde

İstanbul'un tarihi yarımadasının kalbinde yer alan Deraliye Restaurant, misafirlerini sadece bir yemek deneyiminden öte, zamanda yolculuğa çıkarıyor. Osmanlı saray mutfağının ihtişamını ve Hitit lezzetlerinin gizemini bir araya getiren restoran, Michelin Rehberi’nin 2025 Türkiye seçkisinde üç yıl arka arkaya tavsiye listesine girmeyi başardı.

Restoranın menülerinin arkasındaki isim ise Executive Şef Necati Yılmaz. Ordu'da doğan ve çocukluk hayalini gerçekleştirerek tarihe olan tutkusunu mutfakla harmanlayan Yılmaz, "Sınav sonuçlarıma göre puanım tarih öğretmenliği bölümü ve Anadolu otelcilik bölümlerini tutuyordu. Tarih öğretmenliği bölümüne kaydolmak için bir gün geç kaldığım için turizmci ve aşçı oldum. Tarih öğretmenliği okuyamadım ama mutfakta tarih yapıyorum" diyor.