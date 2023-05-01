Bir zamanlar Boğaziçi

- 19. yüzyıl Boğaziçi’sinden fotoğraflar

Şule Gazioğlu Art & Design, “Sébah & Joaillier: Eye of the Bosphorus” sergisinde Joaillier ailesinin beşinci kuşak temsilcisi koleksiyoner Fabrizio Casaretto’nun 15 yılı aşkın süredir bir araya getirdiği aile arşivinden fotoğrafları günümüzle buluşturuyor. Ziyaretçiler 18 Haziran tarihine ziyaret edebilecekleri sergide Boğaziçi’nin 19. yüzyıldaki tarihi kökenine uzanmanın yanı sıra Osmanlı’nın önemli fotoğraf stüdyosunun arşivinin bir bölümünü görme imkânı da buluyor.

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- Caz ve geleneksel müzik İş Sanat’ta buluşacak

İş Sanat, ünlü caz kontrbasçı Renaud Garcia-Fons’un son projesi “Tellerin Nefesi” konseri ile 5 Mayıs Cuma, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicileri caz ve geleneksel müziğin buluştuğu bir yolculuğa davet ediyor. Fons’un geleneksel Türk müziğinin başarılı isimleri Serkan Halili (kanun) ve Derya Türkan (klasik kemençe) ile bir araya gelerek oluşturduğu Tellerin Nefesi, Türk müziği motiflerinin yanı sıra caz ve flamenko etkilerini de içinde barındırıyor

- ANAMED’deki “Geleceği Aydınlatmak” sergisi 28 Mayıs’a kadar gezilebiliyor

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi ekibinin hazırladığı “Geleceği Aydınlatmak”: Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yükseköğretimin Yeniden İnşası, 1923–1946” sergisi, 28 Mayıs’a kadar Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ANAMED’de ziyaret edilebilecek. Eğitim anlayışımızın temellerini atan en önemli gelişmeleri konu edinen sergi, Koç Üniversitesi Kütüphanesi’nin arşivleri başta olmak üzere farklı arşivlerden belge ve görselleri izleyiciyle buluşturuyor. Sergi ayrıca Cumhuriyet’in ilk yıllarında genç Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için atılan adımları inceliyor.

- Evin Sanat Galerisi’nde bir kolaj sergisi: Yerüstünden Notlar III

Ahmet Elhan’ın 3 Mayıs’ta Evin Sanat Galerisi’nde açılacak ikinci kişisel sergisi Yerüstünden Notlar III’teki eserlerin tamamı kolaj çalışmalarından oluşuyor. Sanatçı, modernitenin kavramlarını eleştirirken, özellikle 20. yüzyıl modern sanatçılarının sıklıkla tercih ettiği kolaj yönteminden yararlanarak, eserlerinde kırmızı, yeşil gibi karşıt renkleri güçlü bir ifadeyle bir arada kullanıyor ve serginin tümüne hâkim eleştirel dili daha da çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

- Zorlu Çocuk Tiyatrosu çocuklar için deprem bölgesindeydi

2003 yılından bu yana 2 bin 100’e yakın sahneleme ile Türkiye'nin dört bir yanında

1 milyona yakın çocuğu tiyatroyla buluşturan Zorlu Çocuk Tiyatrosu geçtiğimiz hafta çocuklar için deprem bölgesindeydi. Zorlu Çocuk Tiyatrosu “Lunapark Gezegeni” isimli oyunu bu kez depremzede çocuklar için sahneledi.

- AVM içi kapalı alan “dikey tarım tesisi” İstinyePark’ta açıldı

Dikey tarım teknolojileri şirketi Plant Factory, dikey tarım tesisini bu kez bir alışveriş merkezi içine kurdu. İstinyePark'ta yer alan tesisin yıllık 900 bin adet üretim hacmine sahip olması planlanıyor.

- Banyan Restaurant 20. yaşını kutluyor

2023 Michelin tavsiye listesine giren Banyan Restoran, 20. yılını kutluyor. Türkiye'nin ilk Asya füzyon restoranı olarak Soul Group kurucu ortakları Aslı-Cem Pasinli tarafından 2003 yılında Nişantaşı'nda açılan ve daha sonra Ortaköy'e taşınan Banyan, artık Türk-Asya mutfağıyla gastronomi meraklılarını ağırlayacak.

- Lezzet ve eğlence Folks Kitchen & Cocktail’de bir arada

Bağdat Caddesi’ndeki Folks’un Uzakdoğu ve İtalyan mutfağı tariflerinin harmanlandığı menüsündeki lezzetler şef Deniz Yılmaz dokunuşu ve sunumuyla servis ediliyor. Cuma ve Cumartesi günleri ise yemek sonrasında, “live” kısmında her hafta farklı bir sanatçı sahne alıyor.