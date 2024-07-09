“Birlikte kazanmak mı, ayrı ayrı kaybetmek mi?”

Fransa’daki seçimleri Yeni Halk Cephesi kazandı. Aşırı sağ ise açıkça yenilgiye uğradı.

Sosyalist Parti Genel Sekreteri Olivier Faure’un sözleri, seçim sonucunu ve sonrasına dair odaklanılması gereken unsuru son derece net bir şekilde ortaya koyuyor: “Fransa neoliberalizm ve faşizm arasında bir alternatiften daha iyisini hak ediyor. Aşırı sağa karşı en iyi engel, sosyal devletin savunulması ve derinleştirilmesidir. Yeni Halk Cephesi, aşırı sağı sandıkta yendi, şimdi de yönetimde ve kamu politikalarında yenmek zorunda.”

Peki, Yeni Halk Cephesi bu beklenmedik zaferi nasıl kazandı? Sol ittifakın söylemleri, küresel barış arayışı, çevrenin korunması, gelirin eşit dağılımı, eğitimde fırsat eşitliği başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber alıyor. Özellikle 18-24 yaş arası oyların yüzde 48’inin sol ittifaka gitmiş olmasının nedeni de bu.

Daha iyi ve kapsayıcı bir gelecek vaadi… Sol ittifakın en önemli söylemlerine bakalım;

Yeşil varlık vergisi

Yeni Halk Cephesi’nin öncelikli olarak hayata geçirmek istediği konu “iklim bileşeni ile servet üzerinde güçlendirilmiş bir dayanışma vergisini” yeniden uygulamaya koymak. Sol ittifak aynı zamanda “Avrupa Birliği bütçesinin öz kaynaklarını artırmak için en zenginleri Avrupa düzeyinde vergilendirmek” ve “süper kârların vergilendirilmesini Avrupa düzeyinde yaygınlaştırmak” istiyor.

İsrail-Filistin çatışması konusunda uzlaşma

İttifakın ortak programı, “Hamas’ın terörist katliamlarını” kınıyor ve “Gazze’de derhal ateşkes ve Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) açıkça soykırım riskine atıfta bulunan kararına uyulması” çağrısında bulunuyor.

Net bin 600 Euro asgari ücret

Net bin 600 Euro asgari ücret ve temel ihtiyaç maddelerinde fiyatların dondurulması Yeni Halk Cephesi’nin öncelikleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda, bir kararname ile gıda, enerji ve yakıt fiyatları dahil, temel mallarda fiyatların dondurulması hedefleniyor.

Eğitime öncelik

Sol ittifak, 100 gün içinde “sınıf mevcutlarını en fazla 19 öğrenciye düşürmeyi” ve milli eğitim personelinin maaş skalalarını yükseltmeyi de amaçlıyor. Önemli bir diğer konu ise, Cumhurbaşkanı tarafından önerilen emeklilik reformu, işsizlik sigortası ve göçmenlik yasasının yürürlükten kaldırılması konularına karşı son derece net bir duruş sergileniyor olması. Tüm sol partiler, Cumhurbaşkanı ve kampı tarafından önerilen bu üç reforma oybirliğiyle karşı çıktı. Özellikle emeklilik reformu ve göç yasası, onlara hem Meclis'te hem de sokaklarda birliklerini gösterme fırsatı verdi.

Birlikte kazanıldı, şimdi birlikte yönetebilmek gerek

Sol ittifakın zaferi net; fakat hiçbir ittifak 577 üyeli Ulusal Meclis’te çoğunluğu sağlayacak 289 milletvekili sayısına ulaşamadı. Yeni Halk Cephesi’nin 182, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı’nın 168, Ulusal Birlik Partisi’nin 143, bir kısmı Ulusal Birlik’i destekleyen merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi’nin ise 60 milletvekili çıkardı. Evet sol ittifak “birlikte kazandı”, bundan sonra önemli olan ise “birlikte yönetebilmek.” Ortak hedefler ve vizyon üzerinde anlaşmak; iletişim ve şeffaflık; uzlaşma ve esneklik ve karşılıklı güven… Oluşturulacak koalisyonun önümüzdeki dönemdeki başarısını belirleyecek temel unsurlar bunlar olacak. Ve tabi ki, güçlü, kararlı ve birleştirici bir lider… Görünen o ki, Yeni Halk Cephesi’ndeki partilerden Boyun Eğmeyen Fransa’nın lideri Jean-Luc Melenchon, bu konuda iddialı...

"Bizler iklim yürüyüşlerine katılmak için cuma günleri okulu asan gençleriz”

Reporterre; bağımsız, kâr amacı gütmeyen, ücretsiz, reklama yer vermeyen ve sadece okuyucuların bağışlarıyla finanse edilen bir ekoloji haber kanalı.

Seçim sonrasında, “68 Mayıs’ı havası” başlığını atan Reporterre, “Herkes yenilgiyi bekliyordu. Ama sonuç zafer oldu” yorumlarına yer verdi… 1968 Mayıs ve Haziran aylarında, Fransa’da tutucu De Gaulle iktidarına karşı Nanterre Üniversitesi’nde başlayan öğrenci hareketi, giderek büyümüş ve işçi kesimin desteğini alarak ülke çapında ayaklanmaların, fabrika işgallerinin ve genel grevin yaşanmasına yol açmıştı. 20 yaşındaki Lorena, seçim sonuçlarını öğrendikten sonra yaşadığı heyecanla Place de la République’e kadar koşan gençlerden sadece birisi.

Şöyle anlatıyor duygularını: "Yolda insanlar sevinç çığlıkları atmaya başladı. Gerçekten çok etkilendim. Bir kez daha Fransa’ya ve onun gerçek değerlerine umut bağladım: özgürlük, eşitlik ve kardeşlik.” Kalabalıktaki bir başka genç öğrenci Marisa ise şöyle anlatıyor duygularını: “Bu gece biraz Mayıs ‘68, biraz Mitterrand’ın seçildiği 1981 yılı. Ama hepsinden önemlisi, bugün tamamen yeni bir şey söyleniyor. Büyük bir ivme yaratıldı. Bizler eskiden iklim yürüyüşlerine katılmak için Cuma günleri okulu asan gençlerle aynıyız...”