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BofA her derde deva

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

ABD’nin en büyük bankası Bank of America (BofA), Borsa İstanbul’daki ‘‘piyasa yapıcılık’’ görevini başarıyla sürdürüyor. Kurum yanı sıra, küresel piyasalarla ilgili faydalı raporlar yayımlıyor. BofA’ya göre dünyada nakit fonlara girişler sürüyor.

Dünyadaki yüksek faizlerden yararlanmak isteyen yatırımcılar bu fonlara geçen hafta 78 milyar dolar yatırdılar. Yılbaşından beri bu havuzda biriken para 1,4 trilyon dolar oldu. Avrupa Merkez Bankası’nın nisanda, Fed’in haziranda faiz indirimi yapacağı düşünülüyor. Çok riskli finansal varlıkların fiyatlarında son haftalarda belirgin yükselişler gözleniyor. Dolardan daha yüksek faize sahip gelişen ülke paralarına güçlü bir talep var.

Ağustosta ve eylülde yazdığım yazılarda; ‘‘carry trade’’, yani düşük faizli para biriminden borçlanarak yüksek faizli para birimine yatırım stratejisinin süreceğini, bundan faydalanabileceğimizi belirttim. Nakit fonlardan 2024’te çıkabilecek 1,4 trilyon dolar var. Bu para yüksek getiri arayacak.    

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