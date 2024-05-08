HABER ANALİZ / BIST 100 HİSSELERİ BORÇLULUK ANALİZİ

Borcu az olanın kaygısı da azdır

Faizlerin yüksek olduğu dönemde yüksek borçlanma oranına sahip olan şirketler bunu yönetemediklerinde finansal sıkıntı yaşayabiliyor. Borsadaki şirketler için düşük borçlanma oranı olan kâr ve satışları büyüyen yıllık getirisi %100 üzeri, 21 Şirket bulunuyor.

Borçlanma şirketlerin büyümek, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için sıkılıkla başvurdukları bir yöntemdir. Ancak, aşırı borçlanma maliyetlerin yükselmesine yol açarak bir şirketin finansal risklerini artırabilir. Bu nedenle, borçların doğru bir şekilde yönetilmesi, şirketin uzun vadeli başarısını desteklemek için hayati bir rol oynar.

Düşük borçlanma oranının avantajları nelerdir?

Düşük borçlanma oranı; daha az faiz ödemektir. Daha az finansal risktir; borç az olduğunda, finansal kriz durumlarında iflas riski düşer. Daha fazla finansal esneklik sağlar. Daha iyi bir kredi notudur. Finansmana erişim noktasında avantajdır. Yatırımcı güvenidir; potansiyel yatırımcılar için şirketi daha cazip hale getirir.

Kâr ve Satış Büyüme>0, Borç Kaynak<%80

Kâr ve satışları büyüyen yıllık getirisi yüzde 100’ün üzerinde olan 21 şirket bulunuyor. Bu şirketler hızlı büyümeleri ile dikkat çekerken yatırımcıların da radarında yer alıyor. Öne çıkan şirketler içerisinde Bilişim, çimento ve beton, elektrik malzemeleri, iletişim, otomotiv, ulaştırma, gıda, sigorta şirketleri yer alıyor. Bu şirketler içerisinden bir yılda yüzde 400 ve üzeri kazandıran 3 şirket şöyle: Mia Teknoloji, Anadolu Sigorta ve Borusan Boru Sanayi.

Yüzde 200 ile 300 arasında kazandıranlar



Borç Kaynak oranı yüzde 80’in altında olan 21 şirket içerisinden 9’unun yıllık getirisi yüzde 200 ile 300 arasında gerçekleşti. Konya Çimento, SDT Uzay Ve Savunma, Ülker Bisküvi, Türk Traktör, İş Y. Men. Değ., TAV Havalimanları, Anadolu Efes, Aselsan, Doğuş Otomotiv.



%100 ile 200 arasında artanlar



Listedeki 9 şirketin ise yıllık getirisi yüzde 100 ile yüzde 200 arasında artış gösterdi. Bu şirketler:Türk Telekom, Akçansa, Turkcell, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Ford Otosan, Vestel Beyaz Eşya, Pegasus Europower Enerji.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Turkcell (#TCELL): 12 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %167 arttı. Yükselen trendde.

Global Men. Değ. (#GLBMD): 10 gündür çıkışta. Yıllık %344 arttı. Kısa vadeli trendi koruyor.

MLP Sağlık (#MPARK): 9 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %295 yükseldi. Trendi koruyor.

Akdeniz Yatırım Holding (#AKYHO): 7 gündür çıkışta. Yıllık %309 çıktı. Ortalamaların üzerinde.

Osmanlı Menkul (#OSMEN): 7 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %478 yükseldi.

Yünsa (#YUNSA): 6 gündür sürekli yükseliyor. Yıllık bazda %152 yükseldi. Hacimli çıkışta.

DÜŞÜŞTEKİLER



Beşiktaş Futbol Yat. (#BJKAS): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %51,13 geriledi.

Birikim Varlık Yön. (#BRKVY): 6 gündür düşüşte. Bir ayda %46,61 geriledi.

Alarko Holding (#ALARK): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %16,89 geriledi.

Çimentaş (#CMENT): 2 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,75 geriledi.

Oba Makarnacılık (#OBAMS): 1 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,86 geriledi.

NE OLDU?

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Nisan'da 59,77'ye yükseldi.

Lila Kağıt’ın, halka arzı; 4,48 Milyar TL’lik halka arz büyüklüğü ile sonuçlandı.

Bankacılık sektörü net karı mart sonunda 153,5 milyar TL oldu.

OECD Bölgesi'nde enflasyon %5,8'e çıktı.

Otomotiv ihracatı Nisan'da %2 artışla 2,75 milyar dolar oldu.

NE OLACAK?

Hazine Nakit Dengesi izlenecek.

Almanya Sanayi üretim verileri takip edilecek. ABD MBA Konut Kredisi Başvuruları açıklanacak.

Koton, 10.05.2024’ten itibaren Yıldız Pazar'da 30,50 TL fiyatla işlem görecek

Bugün FONET üzerinde tedbirler kalkmış olarak işlem görecek.

Koç Metalurji halka arzında 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.

ZEYNEP’E SOR

AKTİF GELİR Mİ, PASİF GELİR Mİ?

Aktif gelir; yüksek kazanç, daha fazla kontrol, bilgi ve becerinin değerlendirilmesi vardır. Yüksek risk ve yüksek stres. Fazla zaman ve emek ister.

Pasif gelir; az zaman ve emek gerekir. Az risk ve az strese vardır. Yüksek başlangıç sermayesi ister. Düşük kazan potansiyeli, az kontrol vardır.

Uzun süre beklemişti. Yüksek kâr artışından aldığı gücün etkisiyle yükselişini sürdürüyor

Turkcell’de değişen ne oldu da böyle yükseliyor? / Elif Küçük

Elif, böyle düşünmekte haklısın. Turkcell’in TL bazlı fiyat seyri incelendiğinde uzun vadede yükseldiği izlenimi verse de hisse reel olarak 2022 yılına kadar geriledi. Bunu daha iyi görebilmek için dolar bazlı grafiğine bakmak yeterli. Hisse, dolar bazında Aralık 2007’de en yüksek 6,1834 dolara kadar çıktı. Ağustos 2022’ye gelindiğindeyse 0,8973 dolar seviyesindeydi. 15 yılı geçkin sürede arada yukarı denemeleri olsa da hisse sürekli olarak dolar bazında geriledi. 2022’nin ikinci yarısından itibarense yönünü yukarı çevirdi ve şimdilerde 2,5 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Şirketin son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarına göre toplam hasılatı %14,58 arttı. Dönem sonu net kârı %82,46 büyüyerek 12,55 milyar TL’ye çıktı. Hasılatını fazla büyütemese de toplam maliyetlerdeki artışı %3,35 gibi oldukça makul bir düzeyde tutmayı başarınca bu durum kârlılığını olumlu yönde destekledi. Buna ertelenmiş vergi geliri kalemindeki tutar da ilave olunca Turkcell’in yıl sonu kârlılığı oldukça güçlü bir çıkış gerçekleştirdi. Şirketin mali tablolarında son beş yılın en yüksek kâr artışı gözlenirken bu gelişme hissenin fiyatını destekledi.

Zayıf gelir artışına rağmen kârını büyüttü. Risk almamak için döviz pozisyonunu artıya çevirdi

Anadolu Efes’in kârına güvenerek aldım. Ne dersiniz daha da çıkar mı? / Murat Bayram

Murat, satan için hissenin cari fiyatı önemlidir. Alıcı ise ilerideki fiyatı önemsemeli. Bir hisseyi alıyorsan ileride daha da yükseleceğini düşünüyor olmalısın. Bu beklentiye ulaştıran ilk gösterge şirketin gelir ve kârıdır. Sonrasında ise ilerideki büyüme hedefine yönelik politikalarıdır. Anadolu Efes, 2023 yıl sonu mali tablolarında gelirini sadece %3,11 büyütebildi. Şirketin yurt içi gelirlerindeki artışa rağmen yurt dışı gelirlerinin %8,7 düşmesi dikkatlerden kaçmıyor. Firmanın yurt dışı operasyonlarındaki tıkanıklığı aşacak çözüm yolları geliştirmesi ve gelirlerini artırabilmesi önemli.

Bir önceki yıl oldukça güçlü bir gelir ve kâr artışı sağlayan şirketin 2023’teki ciro artışının zayıf kalmasında, hızlı büyümenin etkisi olabilir. Bununla birlikte 2023’ün net kâr artışı %43,84 seviyesinde gerçekleşti. Kârın büyümesinde maliyetlerdeki azalma ile net parasal pozisyon kazanç kalemindeki artışın etkisi var. Bu süreçte net borcun azaltılması ve yabancı para pozisyonunun 15 milyar TL ile artıya çevrilmesini anlamlı bulmak gerekiyor. Hissenin f/k ve pp/dd oranlarının sektör ortalamasının altında olması hissedeki çıkışa rağmen fiyatın makul seviyede olduğuna işaret ediyor.

YATIRIM FONLARI



Metaverse, robotik teknoloji ve oyun fonlarının getirilerine ilgi yüksek

Yıllık %198,24'e varan getiriler oluştu

Metaverse, robotik teknoloji ve oyun temalı fonlara yatırımcı ilgisi yüksek. Bu fonların yılbaşından bu yana getirisi yüzde 32,16'ya çıkarken yıllık getirileri yüzde 198,24’e kadar tırmandı.

Yıllık bazda en fazla kazandıran 10 fonda yılbaşından bu yana %75 ile %198 arasında değişen getiriler elde edildi.

Son bir yılda ise Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değerleme Fonu (DVT) %198,24 ile en yüksek yıllık getiriye ulaşan fon oldu. İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değer Fonu (IJZ) %185,25 ile ikinci sırada yer aldı. Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değer Fonu (ZMY) ise %167,88 ile üçüncü sırada geldi.

Yüksek getirili ilk 10 fonun toplam yatırımcı sayısı 134.466 oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Risk değeri 4 olan emeklilik fonlarında getiriler

Orta risk düzeyinde yüksek getiri

Son bir yılda risk değeri 4 (Değişken piyasa koşullarına göre esnek yönetilen fonlar) olan emeklilik fonları getirileri ile dikkat çekiyor. Bu kategoride, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Inveo Portföy Fon Sepeti EYF (FFZ) fonu %204,78 ile son bir yıl içinde en yüksek getiri sağlayan fon olarak öne çıktı. Bu fonun yatırımcı sayısı 7.177, portföy değeri ise 731 milyon TL oldu.

İkinci sırada %157,52 getiri ile QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Dengeli Değişken Grup EYF (CGE) yer aldı. Bu fonun yatırımcı sayısı 2.079, portföy değeri ise 36 milyon TL olarak gerçekleşti.

Anadolu Hayat Emeklilik Dengeli Değişken EYF (AH9) fonu %142,.96 getiri ile üçüncü sırada yer alırken, BNP Paribas Cardif Emeklilik Dengeli Değişken EYF (BPE) %130,22 ile dördüncü oldu. AH9 fonunun yatırımcı sayısı 281.144, portföy değeri ise 9.338 milyon TL; BPE fonunun ise yatırımcı sayısı 55.713, portföy değeri 1.066 milyon TL olarak kaydedildi.

Bu dönemde, risk değeri 4 olan emeklilik fonları arasında toplam portföy değeri 23.414 milyon TL'ye ulaşırken, toplam yatırımcı sayısı 1.173.450 oldu.

DÖVİZ KURLARI

Euro/TL’nin Seyri

Euro/TL’de zayıf seyir devam ediyor. Momentum 100 seviyesinde. Kısa vadede 34,42 ve 34,98 bandı içerisindeki hareket devam edebilir. Nisan-Mayıs döneminde oldukça sıkışık bir bantta hareket etti. TL varlıklara yönelimin güçlenmesi zayıf ve dar banttaki hareketin devamını getiriyor. Euro/TL’nin bu seyri euro bazında borçlanmaları da artırmaya başladı.

TAHVİL

%59 YILLIK BASİT FAİZ

Dardanel, %77.52 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Dardanel, 3 Mayıs 2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 90,000,000 TL olan bononun yıllık basit faizi %59, bileşik faizi ise %77.52’ye denk geliyor. 175 gün vadeli bono, aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 5 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise %5.66 olacak. Bononun vadesi ise 25 Ekim 2024.

3 Mayıs tarihli TLREF %52,99 seviyesinde bulunuyor. Dardanel’in çıkardığı bononun yıllık %59 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 6,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için cazip bir seçenek olarak görülebilir.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SUN TEKSTİL YATIRIM

Verimliliğini artırmak için teşvik kapsamındaki yatırımını güncelledi. Gelirini de yükseltebilmeli

Sun Tekstil, %96,6 iştiraki Ekoten Tekstil aracılığıyla İzmir/Torbalı'daki üretim merkezinde gerçekleştirdiği atık su geri dönüşüm yatırımıyla ilgili Yatırım Teşvik Belgesi'ni revize etti. Güncel haliyle toplam yatırım tutarı, 29.916.493 TL’ye yükseldi.

Gerçekleştirilen yatırım, şirketin çevreye olan etkisini azaltma ve faaliyetlerindeki verimliliği yükseltme hedefine katkı sağlayacak. Yurt dışı ağırlıklı gelir yapısına sahip olan firma, 2023 faaliyet döneminde gelirini %2,08 artırarak 7,73 milyar TL’ye yükseltti. Dönem sonu net kârlılığı ise %60,54 gerileyerek 236,57 milyon TL’ye indi.

MIA TEKNOLOJİ

Üniversite ile iş birliği için iyi niyet sözleşmesi imzaladı. Amaç AB fonlarından yararlanmak

MIA Teknoloji, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile çeşitli AR-GE projeleri ve Avrupa Birliği fonları üzerinden iş birliklerini geliştirmek amacıyla İyi Niyet ve Gizlilik Sözleşmesi imzaladı. Sözleşme, mobilite, elektrikli araç şarj istasyonları, yenilenebilir enerji sistemleri, enerji depolama ve akıllı ulaşım sistemleri gibi alanlarda geliştirilecek proje ve pilot uygulamalarını içeriyor.

İş birliğinin gayesi Avrupa Birliği projeleri kapsamında yeni ortaklıklar kurabilmek ve birbirlerine proje yönetiminde danışmanlık yapabilmek. Böylece her iki tarafın da Avrupa Birliği fonlarından yararlanma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

TATLIPINAR ENERJİ

İki türbinin montajı tamamlanarak devreye girdi. Yatırımları bittiğinde kurulu gücü artacak

Tatlıpınar Enerji, Balıkesir'deki Tatlıpınar RES Projesi kapsamında, toplamda 9,60 MW kurulu güç kapasitesine sahip iki türbinin montajının tamamlandığını ve enerji üretimine geçtiğini duyurdu. Toplam kurulu güç, yeni türbinlerin devreye alınmasıyla birlikte 239 MW'a ulaştı. Gerçekleştirilen yatırımla birlikte elektrik üretim kapasitesi daha da arttı.

Tatlıpınar Enerji, mevcut ve planlanan hibrit ile kapasite artışı yatırımlarını tamamladığında, yönetimindeki toplam kurulu gücü 349,10 MW seviyesine çıkacak. Böylece yenilenebilir enerji sektöründeki payını da artırabilme olanağına kavuşacak.

SANİCA ISI

Yeni antrepo faaliyete geçti. Maliyetlerini düşürecek. Stok finansmanına ek avantaj sağlayacak

Sanica Isı, Elazığ'da kurmayı planladığı C tipi antreponun faaliyete geçirildiğini duyurdu. Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada antrepo için gerekli tüm yasal izinlerin alındığını ve bölge gümrük denetiminden geçtiğini belirtti.

Faaliyete başlayan antrepo ile birlikte şirket, dış antrepo maliyetlerinde önemli bir düşüş ve stok finansmanı konusunda %26,5 oranında ek bir mali avantaj sağlayacak. Söz konusu gelişme, şirketin lojistik ve mali yapısına pozitif katkı sunacak. Böylece faaliyetleriyle alakalı verimliliği artırma imkanı bulacak. Şirket, 2023’te ise hasılatını %13 gerileterek 2,22 milyar TL’ye düşürdü.

BERA HOLDİNG

Bağlı iştirakinin payları halka arz edilecek. Kendisi de pay satışı yaparak nakit sağlayacak

Bera Holding, %65,99 sermayesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Golda Gıda’nın hisselerinin bir kısmını halka arz etmeye hazırlanıyor. Halka arz süreci, hem iştirakin sermaye artırımı yoluyla yeni pay ihracını hem de Holding'in sahip olduğu hisselerden bir kısmının satışını kapsıyor. Halka arz ile hem Bera Holding’e hem de bağlı iştiraki Golda Gıda’ya nakit girişi sağlanacak.

Bera Holding düzenli olarak kârlılığını artırırken son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde %31,57 düşüşle dönem sonu net kârını 815,79 milyon TL’ye geriletti. Şirket, Halka arzdan elde edeceği geliri nasıl değerlendireceğine dair ek bilgi paylaşımında bulunmadı.