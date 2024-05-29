Bordeaux'ya 2-3 milyon Euro ile girdi, yatırımı 6 milyon Euro'yu aştı

KAVAKLIDERE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman, bir grup meslektaşımla birlikte davet etti.

- Fransa’nın Bordeaux kentinin Castillon bölgesinde aldığımız bağları ve şatoyu görmenizi isterim.

Ali Başman, Kavaklıdere yönetim kurulu üyesi kızları Cevza ve Aslı Başman ile Ertuğrul Özkök, Deniz Sipahi, Şelale Kadak, Müge Akgün, Elif Ergu Demiral, Şükrü Andaç, Mehmet Yalçın, Bülent Cankurt, iletişim danışmanları Banu Birkan’la birlikte Bordeaux’ya giderken Kasım 2017’de yazdığım yazıya baktım:

· 2 dönüm bağ için pazarlık yaptı, Fransa’da bağ ve şato sahibi oldu…

Ali Başman, 2006 yılında Fransa’da 2 dönümlük küçük bir bağ almaya niyetlenmişti. Amacı, şarap dünyasının kalbi olan Fransa’da üretim deneyimi yaşamaktı. “Cotes de Rhone Gigondas”ta 2 dönüm bağ için pazarlık yapmış, tam bağ sahibi ile el sıkışacakken komşulardan itiraz gelmişti:

- Yabancı komşu istemiyoruz. Böylece Fransa’daki ilk kurallardan birini öğrenmişti:

- Satılık bağ için öncelik komşularındır. Yabancının verdiği fiyat komşulara aktarılır. Komşular alıcı olmazsa, yabancıya satış gerçekleşebilir.

Daha sonra konuyu Kavaklıdere’nin şarap-bağ uzmanı danışmanı Stephane Derenoncourt’a açmış, kısa süre sonra beklediği bilgi gelmişti:

- Benim bağım Bordeaux’nun Saint Emilion bölgesine komşu olan Castillon’da. Benim yanımdaki bağ satılık.

Başman, hemen gidip bağı ve şaraphaneyi incelemiş, kararını vermişti:

- Bu bağı ve şaraphaneyi alıyorum. O günlerde Fransa’da bağ satın almasının nedenini şöyle anlatmıştı:

- Markamıza güç katan bir adım atmış olduk. Şarap dünyası, “Kavaklıdere’nin Saint Emilion’a komşu bölgede bağı ve şaraphanesi var” diyecek. Bu da bizi güçlendirecek.

Ali Başman’ın ev sahipliğinde Bordeaux’da konakladık, sahibi oldukları bağ ve şatonun bulunduğu Castillon’a otobüsle bir saat yolculuk yaptık. “Maison Kavaklıdere” çatısı altında birleştirdikleri “Castillon Cotes de Bordeax”, “Chateau La Croix Lartigue” ve “Chateau Claud Bellevue”yü gezdik.

Aslı Başman, bağ alanlarının büyüklükleriyle ilgili bilgi verdi:

- Chateau La Croix Lartigue ve Chateau Claud Bellevue’de toplam 180 dönüm bağımız var. İki ayrı bağda ortalama yaş 15- 40 arasında değişiyor. En eski dikim yılı 1963. Aldığımızdan beri çok yaşlanmış, verimi, kalitesi düşen asmaları söküp yerine yenilerini dikiyoruz.

Fransa’da bağlarla ilgili katı kurallar olduğunu belirtti:

- Söküm ve dikim yaparken mutlaka izin almak gerekiyor.

İlgili idare, bağımızdan ne kadar üzüm elde edebileceğimize, ondan ne kadar şarap üretebileceğimize kadar bakıyor. Çok sıkı denetim yapıyor

Ali Başman, kurallara ek yaptı:

- Bulunduğunuz bölgenin üzümünden başkasını yetiştiremezsiniz. O bölgenin üzümlerinin dışına çıkana kalite belgesi verilmez. Hektar başına 50 hektolitreden fazla şarap üretemezsiniz.

Yaptıkları yatırımı sorduk, yanıtladı:

- 2-3 milyon Euro’ya bağları ve şatoyu aldık. Sonrasında yaptığımız yatırım 6 milyon Euro’yu geçti

Üretim miktarını merak ettik, Aslı Başman yanıt verdi:

- İki şatodaki toplam üretimimiz 50 bin şişe dolayında seyrediyor. Ardından ekledi:

- Burada ürettiğimiz şarapların büyük bölümünü Türkiye’ye götürüyoruz.

Ali Başman’ı Bordeaux’da bağlarını büyütme planlarının olup olmadığı konusunda yokladık, düşüncesini paylaştı:

- Ben Bordeaux’ya 1-2 ayda bir gelebiliyorum. Aslı, daha sık geliyor ama ilgilenme konusunda zamanımız yetmiyor. Burada mevcut bağlarımızdan sadece kırmızı şarap üretiyoruz. Belki beyaz için ek yatırım yapabiliriz ama kesin karar değil.

Hayalinde İspanya ve İtalya’nın da olduğunu ancak zaman sıkıntısı yaşadıklarını kaydedip, küresel ısınmaya değindi:

- Küresel ısınmayla birlikte İngiltere’de bağlar ve şarap üretimi öne çıkmaya başladı. O nedenle İngiltere’yi yakından izliyorum.

Kavaklıdere, 2016 yılında girdiği Castillon bölgesine gün geçtikçe yerleşiyor…

Bu durum şarap dünyasında güçlerini artırıyor, çıtayı yükseltmelerine yarıyor…



Şaraphane ve 180 dönüm bağda 2 kişi çalışıyor, seyyar şişeleme hizmeti alıyor

CASTILLON'daki bağda sohbet ederken Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman'a çalışan sayısını sorduk:

- Kadrolu çalışan sayısı 2. Kavaklıdere Yönetim Kurulu Üyesi Cevza Başman araya girdi:

-Traktör kullanandan çapalamaya, üzüm toplanmasına kadar her iş için dışarıdan hizmet alıyoruz. Şaraphaneyi gezerken şişeleme bölümünü göremeyince Ali Başman, biz sormadan anlattı:

- Şişeleme yapacağımız zaman gezici tesis geliyor. Şişelemeyi tamamlayınca gidiyor. Şişeleme tesisi gibi düzenlenmiş kamyonlar bölgede dolaşıyor. Bana döndü:

- Türkiye'de gezici şarap şişeleme tesisi projesini hayata geçirmeyi çok istedim ama izin verilmedi.

Şarap, viski, bira ithal ediyor ama cari açık yaratmıyor

KAVAKLIDERE Yönetim Kurulu Üyesi Cevza Başman, kendi üretimlerinin yanısıra sektörün ithalat tarafında da yer aldıklarını belirtti:

- Şarap ve bira ile viski gibi yüksek alkollü içkiler de ithal edip pazara sunuyoruz. Bu noktada sordum:

- İthal edip pazara sunduğunuz alkollü içkilerin cironuzdaki payı ne kadar? Ali Başman hesapladı:

- Yüzde 20. Soruyu sürdürdüm:

- Yaptığınız ithalatla kendi içinizde cari açık yaratıyor musunuz? Ali Başman şu yanıtı verdi:

- 7 milyon dolar düzeyinde ihracatımız var. İthalatımız bu rakamı geçmiyor. Yani, cari açık yaratmıyoruz.

Üretim çok fazla Bordeaux’dan çıkanlar oluyor

KAVAKLIDERE Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Başman, Bordeaux’ta bağ alanlarının genişliğine, şarap üretiminin fazlalığına işaret etti:

- İlgili otorite şarap üretiminin bir miktar düşmesini istiyor. Bu nedenle bağlarını sökmeyi düşünenlere teşvik bile veriliyor. Nasıl bir teşvik verildiğini merak ettik, anlattı:

- Bağını sökene hektar başına 7 bin Euro teşvik veriliyor.

Castillon, 1935 yılında Saint Emilion’dan ayrıldı

KAVAKLIDERE Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Başman, “Castillon Cotes de Bordeaux”nun öyküsünü şöyle anlattı:

· Çok uzun yıllar Castillon bağ alanları Saint Emilion’un parçasıydı. 1935 yılında Castillon’daki üreticiler Saint Emilion’dan ayrılıp kendi apelasyonlarını oluşturdu.

· 2009 yılında “Cotes de Bordeaux” jeneriği altında birleşme çalışmaları başladı. Aynı yıl Castillon bağ alanları da “Castillon Cotes de Bordeaux” adını aldı.

Ardından ekledi:

- Biz buraya geldikten sonra bir “Castillon Kulübü” kuruldu. Stephane Derenoncour başta olmak üzere biz de dahil bölgedeki 19 üretici kulübe üye oldu. Kulüp, bölgenin ürünlerini tanıtmak için kolları sıvadı.

Türkiye’de frene basamıyoruz, sürekli yatırım yapıyoruz

KAVAKLIDERE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman, tesislerinin toplam şarap üretim kapasitesinin 19 milyon litre olduğunu belirtti:

- Bağların verimine, şaraplık üzüm rekoltesine göre değişse de yıllık şarap üretimimiz 8-10 milyon litre civarında seyrediyor. Kapasite fazlasının nedenini şöyle anlattı:

- Türkiye’de yatırım yaparken frene basamıyoruz. Yatırım yaptıkça yapası geliyor insanın. Örneğin Kapadokya’daki yatırımımız öyle başlamıştı. Büyüdükçe büyüdü.