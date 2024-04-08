Borsa İstanbul’da erken bayram kutlaması

Güçlü ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed faiz indirim tarihi Hazirandan Temmuza, sene sonuna kadar faiz indirimi 3x25bp’den 2x25bp’ye doğru kayıyor. Dolar güçlenirken, tahvil verim eğrisinde tüm vadelerde sert yükseliş görüyoruz. Dünya borsaları ABD verisi sonrası genelde satıcılı bir seyir izliyor. ABD hisseleri ise veriden bağımsız yükselişine devam ediyor. Teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişe altın madenleri, enerji, sanayi hisseleri de katılıyor. Küçük hisseler geride kalıyor.

Altın ve petrol Ortadoğu’da tırmanan jeopolitik risklerden en çok fayda sağlayan iki yatırım aracı. Serbest fonların vadeli piyasalardaki net uzun altın pozisyonu 2020 sonrasındaki en yüksek seviyede. İran’ın İsrail’e saldırı ihtimali ile birlikte Brent petrol 91 doları geçerek son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul güçlü ABD verisini ve Ortadoğu’da artan jeopolitik riskleri umursamadan erken bayram kutlamasına devam ediyor. Türk lirasının değer kazanmasından olumlu etkilenen banka, sigorta, telekom hisseleri haftalık yükselişte öncü konumda. Demir-çelik, petrokimya hisseleri geride kalıyor.

Yükselişi temel gelişmeler veya Ramazan bayramı takas etkisinden ziyade pozisyonlanma ile açıklayabiliyoruz. Yabancı yatırımcının geleceği beklentisi ile güçlü pozisyonlanma görüyoruz. Geri çekilmenin sınırlı, yükselişin sert olması, teknik olarak güçlü piyasaya işaret ediyor. Orta vadede Borsa İstanbul için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Ancak kısa vadede artan jeopolitik riskler nedeniyle geri çekilmeler olabilir.

Türk lirası yatırım araçları için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Ancak Türk liranın reel değer kazancı ile ilgili abartılı tahminlere katılmıyoruz. Sene sonunu dolara karşı 39-40 lira civarında bitirecek bir kurun enflasyonla mücadeleye katkı sağlarken, reel ekonominin canını az acıtacağına inanıyoruz. Merkez Bankası olası döviz girişini rezerv biriktirmek için kullanacaktır.

Bu hafta dünyada ABD enflasyon verisi öne çıkıyor. Çarşamba günü açıklanacak çekirdek TÜFE verisinde beklenti aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,7. Ancak son gelişmeler Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin zayıfladığına işaret ediyor.