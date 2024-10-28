Borsada kritik haftadayız, fonların işlemleri izlenmeli

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşlerle birlikte BIST 100 Endeksi kritik seviyelere kadar geriledi. Ancak, kurumsal yatırımcıların portföylerindeki hisse oranlarında son günlerde artış dikkat çekiyor.

Söz konusu artış, yatırımcılar için olumlu bir işaret olarak değerlendirilmeli. Geçmişte de fonların hisse oranlarını artırması, borsada yukarı yönlü hareketlerin öncüsü olmuştu. Özellikle emeklilik ve yatırım fonlarındaki küçük artışlar, borsada toparlanma sinyalleri olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle kurumsal yatırımcıların bu hafta gerçekleştireceği işlemler, borsanın yönünü belirlemede etkili olacak.

Yabancı yatırımcıların etkisi

Yabancı yatırımcıların borsadaki payları da bu sürede yakından izlenmesi gereken bir diğer veri. Son günlerde yabancı paylarında görülen hafif toparlanma, kurumsal yatırımcıların hisse senedi alımlarının devam etme olasılığını gündeme getiriyor. Fonlarla birlikte yabancı yatırımcıların da paylarını artırması piyasaya olumlu yönde yansıması anlamına gelecek.

BIST 100’e dahil 12 hisse 400 günlük hareketli ortalamasının altına geriledi. Bunlar arasında Arçelik, Hektaş, Petkim, Sasa ve Tofaş gibi sektörlerinde önemli firmalar da bulunuyor. Söz konusu hisselerde gözlenecek toparlanmalar, borsadaki genel eğilimin yukarıya dönmesine dair ipuçları verecek. Özellikle BIST 30’da yer alan hisselere yönelik kurumsal yatırımcıların yapacağı alımlar, piyasalarda bir toparlanmanın da öncüsü olabilecektir.

ZEYNEP'E SOR

BİLANÇO MU, GELİR TABLOSU MU?

Bilanço; mali yapı analizi, varlıklar, likidite analizi, yatırımcı güveni. Anlık görüntü, değerleme ve ölçüm zorluğu, kârlılığın görülmemesi.

Gelir tablosu; kâr, büyüme ve faaliyet analizi, maliyet kontrolü. Kısa vadeli, likiditeyi göstermemesi, yatırımlar hakkında eksik bilgi.

Bedelsizin kaynağı enflasyon düzeltmesi. Kararı şubatta aldı. Başvuruyu ise mayısta yaptı

Ereğli’nin bedelsizi ile ilgili bir gelişme var mı? Süre neden uzadı? Yoksa vaz mı geçtiler?/Ülkü Karadağlılar

Ülkü, Ereğli Demir Çelik’in Yönetim Kurulu %100 bedelsiz sermaye artırım kararını geçtiğimiz şubatta aldı. Kararla 3,5 milyar TL olan çıkarılmış sermaye, enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle 7 milyar TL’ye artırılacak. Bu itibarla daha ziyade teknik bir artıştan bahsetmek daha doğru olur. SPK’ya başvuru ise ancak mayıs ayında geçekleşti. Bu anlamıyla firmanın sermaye artırımı konusunda aceleci davranmadığı söylenebilir. Mevcutta ise Kurul’un kararı bekleniyor. Bedelsiz sermaye artışının enflasyon düzeltme farklarından kaynaklanması SPK’nın ilave belge istemesine ve neticede incelemenin uzamasına yol açabilir.

Geri alımlar düşük miktardaydı. Ekimin ilk haftasından itibaren alım sıklığı ve miktarı arttı

Tekfen’deki çıkışı neye bağlıyorsunuz? Borsa düşerken yükselişi normal mi?/Emre Değirmenci

Emre, Tekfen Holding performans noktasında zorlanan bir şirket. Kuşkusuz bunda istikrarlı büyümenin olmamasının etkisi var. Geçtiğimiz yıl zarar açıklarken, 2024’ün ilk yarısında düşen gelire rağmen sembolik de olsa kâr açıklaması önemli. Ancak devamını getirmesi şart. Hissenin fiyatı ise Ocak 2023’ten bu yana geniş bir bant içinde dalgalanarak yatayda hareket ediyor. Ekim ayındaysa ciddi bir çıkış gerçekleştirdi. Bunda şubat ayından bu yana gerçekleşen düşük hacimli geri alımların miktarındaki artış ve alım aralığının sıklaşmasının etkisi bulunuyor. Ayrıca şirket ortaklarının da alımlara iştirak etmesi hisseyi desteklemiş oldu.

YATIRIM FONLARI

HSBC Portföy’ün kurduğu HVS Fonu 1 yılda %32,48 değer kazandı

HVS Hisse Senedi (TL) Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %32,48 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %11,15 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Türk Hava Yolları, Pegasus, Akbank, Bim Mağazalar ve İş C hisseleri yer alıyor.

Yakın zamanda Koç Holding, Akbank, Vakıfbank, İş C ve İş Yatırım Menkul Değerler hisselerinden alım yaptı. Ford Otosan, Turkcell, Türk Telekom, Bim Mağazalar ve Emlak Konut hisselerinden ise satışta bulundu. HSBC Portföy’ün kurduğu fonun, yıllık yönetim ücreti %2,50 olurken 17.245 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1, satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 2.091.078.220 TL. Dolaşımdaki pay adedi 2.159.189.864 olurken yüzde 30,85 doluluk oranına sahip. Fonun, %1,32 pazar payı bulunuyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

HALKBANK

ABD’deki ceza davasında dokunulmazlık savunması kabul görmedi. Tekrar temyize gidecek

Halkbank’ın ABD’de devam eden ceza davasında süreç devam ediyor. ABD Yüksek Mahkemesi, 19 Nisan 2023 tarihli kararıyla, Halkbank’ın Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası kapsamındaki dokunulmazlık talebini reddetmişti. Ancak, ABD teamül hukuku kapsamında bankanın yargılanamayacağı savunmasını ise değerlendirmek üzere, İkinci İstinaf Mahkemesi’ne geri gönderilmişti.

İkinci İstinaf Mahkemesi, 22 Ekim 2024 tarihli kararında, Halkbank'ın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini yine reddederek, Bölge Mahkemesi’nin kararını onamış oldu. Halkbank, bu kararla ilgili ABD Yüksek Mahkemesi nezdine temyiz hakkını kullanacağını belirtti. Son paylaştığı altı aylık mali tablolarında gelirini %181 artırdı. Dönem sonundaysa kârını %83 artışla 11,6 milyon TL’ye çıkardı.

KONFRUT GIDA

Bağlı iştirakinin Şanlıurfa’daki tesisinde nar suyu hattı yatırımı tamamlandı. Üretim başladı

Konfrut Gıda'nın %100 bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım, Konfrut GAP Tarım’ın %50 payına sahip bulunuyor. Konfrut GAP Tarım’ın Şanlıurfa OSB’de yer alan 20.500 m2 alana kurulu tesisinde kapasite artışını sağlayan depolama ve nar suyu üretim hattı yatırımı tamamlanarak üretime başlandı. Yeni yatırım sayesinde, tesisin yıllık nar işleme kapasitesi 50 bin tona çıkmış oldu.

Şirket, 2024 yılı nar sezonu için 10 bin ton nar işlemeyi planlıyor. Tesisin üç yıl içinde tam kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Konfrut Gıda’nın nar suyu alanında iddialı bir çıkış yapmaya çalıştığı anlaşılıyor. Geçtiğimiz yıl gelir ve kârını büyüten firma, 2024’ün altı aylık döneminde ise gelirini sabit tuttu ve dönem sonunda kârını %58 düşürdü. İkinci yarıda toparlanabilmesi önemli.

ICU GİRİŞİM

Yüzde 16 iştiraki Havza’da yatırım yapacak. Uzak Doğulu bir firma bu yatırımda yer alacak

ICU Girişim’in %16 pay sahibi olduğu ISM Medikal Yatırımlar, Samsun Havza OSB’de 20.000 m2 kapalı alanda yeni bir yatırımda bulunacak. Yatırım, Netsafe Teknolojik Yatırımlar ve Adventus Venture Capital platformlarının destekleriyle, Uzak Doğu merkezli stratejik bir ortakla birlikte gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, mikro işlemciler konusunda araştırma ve geliştirme, dizayn ve işlemci test merkezi kurulması hedeflendiği belirtildi.

Başlangıç yatırımı 30 milyon dolar olarak planlanan tesis, teşviklerinden yararlanacak. Ünvanı açıklanmayan uzak Doğulu stratejik ortağın, Uzak Doğu’da mikro işlemci tesislerine sahip olduğu ve Avrupa pazarına giriş için Türkiye’deki bu fırsatı değerlendirmek istediği belirtildi. ICU Girişim, sürekli zarar üreten bir yapıya sahip.