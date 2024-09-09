Borsada mali sektörün güçlenmesi devam ediyor

Borsada mali sektör güçleniyor. Piyasa değeri en yüksek 5 hissenin üçünü mali sektör hisseleri oluşturuyor. Koç Holding, Garanti Bankası, İş Bankası C hisseleri piyasa değeri en yüksek hisseler arasında bulunuyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 10.000 sınırına takıldı. Endeks 5 Ağustos’tan bu yana 10.000’in üzerine çıkmaya çalıştıysa da fonların satışları kalıcı bir yükselişe mani oluyor.

Gelen olumlu haberler borsanın psikolojik bariyerlerine takılıyor.

Yabancıların da hisse tarafında satış eğiliminde olmaları bireysel yatırımcıların mevcut pozisyonlarını sorgulamalarına yol açıyor.

Değer odaklı şirketlerde performanslar zayıf kaldı

2024 yılı altı aylık bilançolar sonrası şirketleri incelediğimizde PD/DD oranı düşük, satışları artan firmalar arasında yıllık performansların düşük kaldığı gözleniyor. Faizlerin yüksek seyri ve kurumsal yatırımcıların paylarında meydana gelen azalmalar, bu şirketlerin fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Sektörel etkiler de şirketlerin performanslarına yansıdı. Türk Hava Yolları, Doğan Holding ve Ereğli Demir Çelik hisselerinde yıllık getiriler yüzde 20’nin altında kaldı.

Performansları ile ayrışanlar

Zayıf performans gösterenlerden ayrışanlar da oldu. Enka İnşaat ve TAV Havalimanları gibi şirketler, yüksek büyüme oranlarıyla bu olumsuz koşullara rağmen dikkat çekti. Zayıflayan piyasalarda yatırımcılar daha seçici olmalı ve risk ile getiri dengesini iyi hesaplamaları gerekiyor.

Neleri takip edeceğiz?

Bu hafta Japonya’nın GSYH’si, İngiltere’nin sanayi üretimi, ABD’nin TÜFE ve ÜFE verileri, Çin’in ihracat ve ithalat rakamları gibi global piyasalarda etkili olabilecek gelişmeler yakından izlenecek. Borsada 10 bin, dolarda 34 TL, euroda 38 TL seviyeleri dirençler. Yatırımcılar seçici olmalı ve güçlü hisselerde pozisyonlarını korumalı.

ZEYNEP’E SOR

SATIŞ ARTIŞI MI, KÂR ARTIŞI MI?

Satış artışı; büyüme potansiyeli, gelecek beklentisi, güven, verimlilik. Kâr görülmez, rekabet ve sürdürülebilirlik sorunu.

Kâr artışı; finansal güç, temettü, güven, sürdürülebilirlik, esneklik. Satışın ikinci planda kalması, faaliyet dışı gelir etkisi.

Yılın ilk yarısında zararda. Düşüşlerden yararlanma isteği hisseyi kaçırmanıza sebep olabilir

Teknosa kaç aydır sürekli düşüp duruyor. Sizce daha da düşer mi? / Mithat Kadıoğlu

Mithat, eğer bir hisseye yönelik yatırımcı ilgisinde zayıflama varsa, hissenin fiyatında da düşüş kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir. Yatırımcının ise bu noktada uzun vadeli bakış perspektifini kaçırmaması gerekir. Önemli olan şirketin uzun vadede büyümesinde bir sorun yaşayıp yaşamadığıdır. Teknosa, Mayıs 2019’dan bu yana yükselişini korudu. Şubat ayında en yüksek 55,80 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde de 27 TL bölgesinde. Bu seviye hisse için oldukça önemli. Veriler teknik olarak güçlü destek bölgesi olduğuna işaret ediyor. Şirketin altı aylık mali tablolarında gelirini büyütürken zarar yazması ise sorun. Kâra dönmesi gerekiyor.

Endeksten önce gerilemeye başladı. Yatırım fonlarının satışları etkili oluyor. Satışlar durmalı

Göltaş niye hareket etmiyor? Yükselmemesinin özel bir nedeni var mı? / Anıl Yalçın

Anıl, hisselere ait fiyatların yükselmemesinde birden fazla etken rol oynayabilir. Özellikle de konjonktürün etkisini göz ardı etmemelisin. Genel ekonomiye dair gelişmeler olduğunda şirketin güçlü ve kârlı olması tek başına yetmez. Fiyat, piyasanın yöneliminden ister istemez etkilenir. Göltaş Çimento, nisan ayında en yüksek 650 TL’ye kadar çıkarken sonrasında satış ağırlık bir piyasaya döndü. Şimdilerde de 429 TL seviyelerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz mayıs ayında iki fırınından birini bakıma alırken haziran ayında bakım işi tamamlandı. Hissede son altı ayda özellikle yatırım fonlarının satışları var. Bu da fiyatı baskılıyor.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy’ün kurduğu TAU Fonu bir yılda %81,60 değer kazandı

TAU (BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu), toplam portföy değerinin en az %80’ini BIST Banka Endeksi’nde yer alan hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda fiyatı %81,60 arttı. Son 1 ayda ise %3,20 yükseldi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Akbank, İş C, Yapı Kredi, Garanti Bankası ve TSKB hisse senetleri yer alıyor. Yakın zamanda Yapı Kredi, Garanti, Akbank, Şekerbank ve Albaraka hisselerinden alım yaparken, İş C, TSKB, Halkbank ve Vakıfbank hisselerinden satış yaptı.

Kurucusu İş Portföy olan fonun, risk düzeyi 7 seviyesinde bulunuyor. Yıllık yönetim ücreti %1,90 olup, toplam 78.116 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 3,639,055,411 TL. Dolaşımdaki pay adedi 6.823.304.401 ve yüzde 55,07 doluluk oranına sahip olan fonun, %2,07 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

İnfo Yatırım, TLREF+%4,25 faizden bono ihraç etti

İnfo Yatırım, nitelikli yatırımcılara 06.09.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 150.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,25 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 05.09.2025 olacak.

TLREF+%4,25 YILLIK FAİZ

6 Eylül tarihli TLREF %52,99 seviyesinde bulunuyor. İnfo Yatırım’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,25 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFINFM92516 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

REYSAŞ GYO

Turgutlu’daki deposunu kiraya verdi. Aktifleri içinde önemsiz büyüklükte. Sabit geliri olacak

Reysaş GMYO, Manisa Turgutlu’da bulunan ve 71.565 m2 arazi üzerindeki 45.680 m2 kapalı alanı kapsayan depoyu 10 yıl süreyle kiraya verdi. Kiralanan depo, şirketin aktiflerinin %0.995’’ine denk geliyor. Bu itibarla mali tablolarında önemli bir yere sahip olmadığını not etmek gerekir. Kiralama işlemi, yıllık TÜFE ortalamasına göre ayarlanacak.İlk yıl için aylık kira bedeli 12.790.400 TL + KDV olarak belirlendi. Toplam yıllık kira geliri kdv hariç 153.484.800 TL olarak açıklandı. Söz konusu anlaşma, şirketin uzun vadeli gelir akışını sağlamak ve varlık değerini artırmak açısından önemli olarak kabul edilmeli. Kira başlangıcı ise önümüzdeki mart ayı olarak duyuruldu. Henüz altı aylık verilerini açıklamayan Reysaş GYO, son paylaştığı ilk çeyrekte gelir ve kârını artırdı.

EUROPOWER ENERJİ

İş ortaklığı olarak girilen ihaleyi kazandılar. İş ortaklığının %99’u kendisine ait. Geliri artıyor

Europower Enerji, Girişim Elektrik ile iş ortaklığı yaparak, TEİAŞ’ın açtığı ihalede en iyi teklifi vererek başarılı oldular. İhale “ 400 kV Bölücek TM Tevsiat Yapımı İşi” konu başlıklı olduğu belirtildi. İhale bedeli olarak belirlenen 393.365.540 TL şirketin mali yapısına önemli bir katkı sağlayacak. Ortaklık yapısına göre, ihale bedelinden Europower Enerji’nin payı %99 olacak. Söz konusu bedel, şirketin yıllık gelirinin %6,1’ine denk geliyor. Aldığı işleri yatırımcısıyla paylaşan firmalardan biri olan Europower Enerji, yılbaşından bu yana açıkladığı işlerin toplam tutarı 5 milyar TL’ye ulaştı. Bu tutar yıllık gelirinin %77 seviyesinde bulunuyor. Şirket, 2024 ilk çeyrek mali tablolarında gelirini %28 artırdı. Dönem sonu kârı ise %1 artarak 69,5 milyon TL oldu.

SERVET GMYO

Frankfurt’taki taşınmazlarıyla ilgili planlama yapıyor. Ticari Merkez projesini hayata geçirecek

Servet GMYO, Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’in basın ve yayın organlarında yer alan açıklamaları üzerine bilgilendirmede bulundu. Şirket, iştiraki Oswe Real Estate’in 2019 yılından bu yana Frankfurt’taki arsa ve gayrimenkullerin kiralama faaliyetlerinde bulunduğunu hatırlattı. Açıklamada, Frankfurt’taki ticari komplekslerin ve arsaların geliştirilmesi için çalışma yaptığını belirtti, Plan kapsamında, ihracatçı ve sanayicilere yönelik showroom, depo, antrepo ve ofis ihtiyaçlarına cevap verecek bir “Ticaret Merkezi” tasarlıyor. Ayrıca, müşterilere yönelik pazarlama, satış ve muhasebe hizmetleri de sunmayı planlıyor. Şirketin görünür olma yönlü girişimleri dikkat çekiyor. Açıkladığı üç aylık mali tablolarında ise gelirini artırırken kârı düştü.