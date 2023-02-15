Borsayı yükseltmek enkazı kaldırmıyor ki…

Depremin ilk iki günü kapatılmayan borsada bir anda BES ile yaklaşık 8,5- 9 milyar liralık kaynak sağlanıyor. Şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti getiriliyor. Türkiye Varlık Fonunun kurulan yeni bir dâhili mekanizma ile hisse senetlerini desteklemesi bekleniyor.

Deprem bölgesindeki yatırımcılarla ilgili düzenleme geliyor. SPK deprem bölgesinde yatırımcıların depremlerin yaşandığı tarih olan 6 Şubat’tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında, 30 Haziran’a kadar işlem tesis edilmemesine karar verdi. Mağduriyetin giderilmesi yönünde bir damla gibi…

BORSA ENKAZINA BES ÇÖZÜMÜ

Amaç; bölge halkının mağduriyetini gidermek midir? Borsayı doludizgin koşturmak mıdır? Peki ya yatırımcılar? 4 milyon yatırımcı var ve borsanın üzerindeki şaibe, herkesi rahatsız ediyor. Beklenti; yönetimin öncelikle bu şaibeyi ortadan kaldıracak radikal ve güven verici kararlar alması yönünde…

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı portföyünde fonların borsa payı %10’dan %30’a çıkarıldı. Birikmiş olan devlet katkısı tutarı 50 milyar lira. Bunun %13’ü hisse senedinde, yani 6,5 milyar hisse senedinde bulunuyor. Yeni düzenleme ile 8,5- 9 milyar liralık daha hisse senedine para girişi gerçekleşebilir. BES; borsaya mı akıtılıyor?

İKİ SORU İKİ CEVAP

Yatırımcı kazanabilir mi?

Yatırımcının kazanması, bütün her şeyin dışına çıkarak bir şirkete ortak olduğu mantığı ile hareket etmesidir. Ancak kazanma hırsı, borsaya bakış, bir yatırım kültürünün olmaması; yatırımcının en büyük mağduriyeti…

Bu kararlar ne zamana kadar?

Şimdi alınan kararlarla birlikte yatırımcılar için yeni bir kazanma alanı açılmış olacak. Ne zamana kadar mı? Hemen hatırlatalım seçime kadar…

NOT

TARİHLER NEYE İŞARET EDİYOR?



Tarihler 10 Nisan 2023’e işaret ediyor. SPK aldığı kararlarda seçimi erkene çekmiş gibi görünüyor. Seçim dönemine kadar canlı bir piyasaya şahitlik edeceğiz.

Peki, kimler kazanacak dersiniz? Yazayım size; spekülatörler, ince ince hesap yapanlar kazanacak.Hızlı trend vagonuna yetişmeye çalışanlar, adeta dolu dizgin koşacak. Sonra neler mi olacak? Borsadadeprem rallisi yaşanacak.

Yaşadığımız onca acının üzerine elbette mağduriyetlerin giderilmesi ana temennidir. Ancak bireysel emeklik fonlarında hisse oranının artırılarak %30’lara çıkarılması ve bunun %50’lere çıkarılabilecek olmasının da gündeme gelmesi, hisse senedi fonlarına yatırım yapmak istemeyen kesim için haksızlık değil midir?